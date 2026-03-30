Daily Horoscope: કન્યા રાશિ માટે મંગળવાર અનુકૂળ રહેશે, સખત મહેનત સફળતા અપાવશે, દૈનિક રાશિફળ

Daily Horoscope 31 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 31 માર્ચ 2026 અને મંગળવાર માર્ચ મહિનાનો છેલ્લો દિવસ છે. મંગળવારે ચંદ્ર સિંહ અને કન્યા એમ બે રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળવારે રવિયોગ પણ બની રહ્યો છે. જેના કારણે આ દિવસે કેટલાક લોકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.
 

Updated:Mar 30, 2026, 11:45 PM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં સમય પસાર થશે. તેથી તમારી વિચારસરણી નવીન હશે. બીજાઓને મદદ કરવાથી આધ્યાત્મિક સુખ મળી શકે છે. અંગત કામ પણ શાંતિથી ઉકેલાશે. કારણ વગર કોઈ નજીકના સંબંધી સાથે વિવાદમાં ન પડવું. જો કે ટૂંક સમયમાં હકીકત બહાર આવી શકે છે. બાળકોને કોઈ સમસ્યા હોય ત્યારે અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લેવી. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા કોઈપણ કામમાં વધારે રોકાણ ન કરો. જીવનસાથીની અસ્વસ્થતાના કારણે તમને ઘરમાં સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.

વૃષભ:

2/12
image

ગણેશજી કહે છે કે વડીલ સભ્યનું માર્ગદર્શન અને સલાહ આજે તમારા માટે વરદાન સાબિત થશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ પણ સમયસર પૂર્ણ થઈ શકે છે. કોઈ પણ સમસ્યા મિત્ર સાથે ફોન પર વાત કરીને પણ ઉકેલી શકાય છે. ખર્ચને લઈને ખૂબ ઉદાસીન ન બનો. પોતાને નુકસાન પહોંચાડવાને બદલે સ્વભાવમાં થોડો સ્વાર્થ લાવવો જરૂરી છે. ભાડા સંબંધિત બાબતો અંગે દલીલો જેવી સ્થિતિ બની શકે છે. વ્યવસાય મુજબની સ્થિતિ હાલમાં પ્રતિકૂળ છે. પારિવારિક વાતાવરણ મધુર બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લગતી નાની-મોટી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.  

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે કે તણાવથી બચવા માટે કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં થોડો સમય વિતાવો. તેનાથી તમને સકારાત્મક અનુભૂતિ થશે અને તમારી યોગ્યતા અને કુશળતા પણ બહાર આવી શકે છે. ઘરના કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામને પૂર્ણ કરવામાં પણ તમે સહયોગ કરશો. બહારના લોકોને ઘરમાં દખલ ન કરવા દો. કોઈની નકારાત્મક ટિપ્પણી પર ગુસ્સે થવાને બદલે શાંતિથી સમસ્યાનો ઉકેલ શોધો. વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસને બદલે અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓ સુસ્ત રહી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઓનલાઈન શોપિંગમાં સમય પસાર થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.  

કર્ક

4/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે બાળકો સંબંધિત કોઈપણ સમસ્યાનું સમાધાન શોધવામાં તમને વધુ સરળતા મળી શકે છે. જૂના મતભેદો પણ આજે ઉકેલાઈ શકે છે. તમારી દ્રઢતા અને હિંમતથી કરેલા કામનું યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ બાબતોને નિયંત્રણમાં રાખો. કોઈ બીજા પર વિશ્વાસ કરવો નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. કોઈ પણ નિર્ણય પર વધારે વિચાર ન કરો. અન્યથા સમય હાથમાંથી સરકી શકે છે. આજે વ્યાપાર સંબંધિત કામમાં કોઈ અવરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પતિ-પત્નીએ એકબીજાના સંબંધમાં અહંકારને પ્રવેશવા ન દેવો જોઈએ. શારીરિક અને માનસિક થાક પ્રવર્તી શકે છે.  

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આ સમય આત્મ-ચિંતન અને આત્મ-નિરીક્ષણનો છે. તમે તમારી કુશળતા અને બુદ્ધિમત્તા દ્વારા કોઈપણ કાર્યમાં ઉત્તમ પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકશો. ગ્રહોની સ્થિતિ તમને કોઈપણ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ શોધવાની શક્તિ આપે છે. સમય પ્રમાણે તમારી વર્તણૂક બદલો. કોઈ વાતનો આગ્રહ રાખવો યોગ્ય રહેશે નહીં. આ સમયે આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે નહીં. કાર્યક્ષેત્રમાં આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ સોદો મનને પ્રસન્ન કરી શકે છે. પતિ-પત્ની એકબીજાની લાગણીઓને યોગ્ય રીતે માન આપશે. આ સમયે દુખાવો અને માઈગ્રેનની સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે કે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. તમારા ભાવિ લક્ષ્ય માટે સખત મહેનત અને યોગ્ય કાર્ય તમને સફળતા અપાવશે. પારિવારિક અને સામાજિક કાર્યોમાં પણ તમારું વર્ચસ્વ જળવાઈ રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં થોડો તણાવ રહેશે. રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાં ઉતાવળ ન કરો. બીજાની બાબતોમાં દખલ ન કરો, તેનાથી તમારા સ્વાભિમાન પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. વ્યવસાયિક કાર્યોમાં થોડી અડચણો આવી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને કોઈ ખાસ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી શકે છે. બ્લડપ્રેશર અને ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ પોતાની ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ.  

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે કે તમને ફોન દ્વારા કોઈ મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળશે. આજે અચાનક કોઈ અસંભવ કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં પણ તમારી રુચિ વધશે. તમને માનસિક રાહત મળી શકે છે. આઉટડોર પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ સમય બગાડો નહીં.બહુ ચિંતા કરશો નહીં. લાગણીશીલ અને ઉદાર બનવાની સાથે વ્યવહારુ બનવું પણ જરૂરી છે. સાસરિયાં સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો જાળવી રાખો. વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ ગ્રહોની સ્થિતિ સામાન્ય રહી શકે છે. પ્રેમ સંબંધો વધુ ગાઢ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહી શકે છે.  

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે કે ઘરની જાળવણીના કાર્યોમાં સારો સમય પસાર થશે. નાણાકીય બાબતો પર પણ ધ્યાન આપો. બીજા પર આધાર રાખવાને બદલે તમારી પોતાની મહેનત અને કાર્ય ક્ષમતા પર વિશ્વાસ રાખો. તે તમને યોગ્ય પરિણામ આપી શકે છે. બેદરકારી અને ઉતાવળના કાર્યોના પ્રતિકૂળ પરિણામો આવી શકે છે. તેથી તમારા કાર્યોને સુવ્યવસ્થિત અને વિચારપૂર્વક પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનોએ તેમના અભ્યાસ અને કારકિર્દી પ્રત્યે વધુ ગંભીરતા દાખવવી જોઈએ. વ્યવસાયમાં વર્તમાન પ્રવૃત્તિઓ પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય રહેશે. પતિ-પત્ની વચ્ચે યોગ્ય સંવાદિતા જાળવી શકાય. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.  

ધન

9/12
image

ગણેશજી કહે છે કે આજે તમને ફોન અથવા ઈમેલ દ્વારા કોઈ મહત્વપૂર્ણ સૂચના પ્રાપ્ત થશે, જે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. નાણાકીય યોજનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે સમય યોગ્ય છે. જો કોઈ સંબંધી સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો હોય તો તેને ઉકેલવા માટે યોગ્ય સમય છે. આ સમયે ભાવુકતાને બદલે વ્યવહારુ અને સમજદારીભર્યું કામ કરવું જોઈએ. નહિંતર, તમે લાગણીઓથી દૂર થઈને પોતાને નુકસાન પહોંચાડી શકો છો. આવકની સાથે ખર્ચ પણ વધી શકે છે. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. પતિ-પત્ની વચ્ચે ભાવનાત્મક અને વિશ્વાસપૂર્ણ સંબંધ ગાઢ બનશે. વર્તમાન વાતાવરણને કારણે મનમાં નકારાત્મકતા રહેશે.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે કે તમને રાજકીય અને સામાજિક સંપર્કો દ્વારા કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળશે. અભ્યાસમાં પણ સારો સમય પસાર થશે. યુવાનો તેમના કોઈપણ પ્રોજેક્ટમાં યોગ્ય સફળતા મેળવી શકે છે. કોઈ પારિવારિક સમસ્યાના કારણે ભાઈ-બહેન વચ્ચે મતભેદ થઈ શકે છે. ધીરજ અને શાંતિથી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ કરો. ફાલતુ વાતોમાં સમય બગાડો નહીં અને તમારા લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવસાયિક બાબતોમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા માટે સમય યોગ્ય નથી. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશનુમા બની શકે છે. વર્તમાન વાતાવરણમાં તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન રહો.  

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે કે પરિવારના સભ્યો સાથે બેસો અને વિચારોની આપ-લે કરો. ઘણી સમસ્યાઓ હલ થઈ શકે છે. તમારા કામ સિવાય અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ રસ રહેશે. નવી માહિતી મળી શકે છે. થોડા ખર્ચાઓ અચાનક આવી શકે છે, જેને કાપવા મુશ્કેલ હશે. આ સમયે, કોઈપણ કામ કરતી વખતે શાંત રહો. તણાવ ન કરો. વેપારમાં આજે સ્થિતિ થોડી અનુકૂળ રહી શકે છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ પણ મુદ્દે વિવાદ થઈ શકે છે. મધ્યમ દિનચર્યા અને આહાર તમને સ્વસ્થ રાખી શકે છે.  

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે કે કોઈપણ સેવા સંબંધિત સંસ્થાના કાર્યોમાં સહકાર આપવાથી તમને આધ્યાત્મિક સુખ મળશે. લાંબા સમય પછી કોઈ પ્રિય મિત્ર સાથે વાત કરવાથી ખુશી મળી શકે છે. કોઈ ખાસ મુદ્દા પર પણ ચર્ચા થશે. યુવાનો પોતાના લક્ષ્યને લઈને થોડા ચિંતિત રહેશે. કોઈ દુઃખદ ઘટનાને કારણે તમે ભાવનાત્મક રીતે નબળાઈ અનુભવશો. કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ અને વાદ-વિવાદથી દૂર રહો. ઓફિસ કે બિઝનેસમાં સહયોગીઓ સાથે સંબંધોમાં ખટાશ ન આવવા દો. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદથી જળવાઈ રહેશે. કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાં સુધારો થઈ શકે છે.  

