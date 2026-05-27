Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Dainik Rashifal: મિથુન રાશિના લોકોને ગુરુવારે થઈ શકે અચાનક ધનલાભ, વાંચો 28 મે, ગુરુવારનું રાશિફળ

Dainik Rashifal: મિથુન રાશિના લોકોને ગુરુવારે થઈ શકે અચાનક ધનલાભ, વાંચો 28 મે, ગુરુવારનું રાશિફળ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 27, 2026, 10:19 PM IST|Updated: May 27, 2026, 10:19 PM IST

Dainik Rashifal 28 May 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 28 મે 2026 અને ગુરુવારે પંચાંગ અનુસાર ચંદ્ર તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. તેવામાં ગુરુવારનો દિવસ મેષથી લઈ મીન સુધીની 12 રાશિઓમાંથી કઈ રાશિ માટે શુભ છે જાણવા વાંચો ગુરુવારનું રાશિફળ.
 

1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સારો રહેશે, પરંતુ તમે ઉતાવળમાં ભૂલ કરી શકો છો. જો તમે તમારી આવડત કરતા મોટું કામ કરો છો તો તમે મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો, તેથી કોઈપણ કાર્ય વિચાર્યા પછી જ હાથમાં લેશો. બપોર સુધી ધંધા અને નોકરીમાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે, તે પછી સમય વ્યસ્ત રહેશે.  

2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સમૃદ્ધિનો દિવસ રહેશે, પરંતુ તમે સખત મહેનત કરવાના પક્ષમાં નહીં રહો, આળસથી દિવસની શરૂઆત થશે. ઘરના પૂરા નહીં થયેલા કાર્યોથી અસ્વસ્થતા અનુભવી શકો છો. આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.  

3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારક રહેશે. પ્રકૃતિ ચંચળ હશે. લોકોને તમારી હાજરીમાં હળવાશનો અનુભવ થશે. કાર્યસ્થળ પર કોઈ કાર્ય સમયસર કરવામાં આવશે નહીં, છતાં નાણાકીય લાભ ક્યાંકથી અચાનક બનશે. તમે ઘરમાં આરામ વધારવાનું વિચારશો.  

4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે. તમારી રચનાત્મક વિચારસરણીને પૂર્ણ કરવા માટે તમે દિવસભર સખત મહેનત અને ભાગદોડમાં રોકાયેલા રહેશો. આવા કેટલાક લોકો અચાનક જ તમારા સહયોગ માટે આગળ આવશે, જેના વિશે તમે ક્યારેય વિચાર્યું ના હોય.

5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં વિવાદ થઈ શકે છે, તેથી વર્તનમાં સંયમ રાખો અને ધીરજથી મામલો સંભાળો. જો તમે ધૈર્ય ગુમાવશો તો તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે બિનજરૂરી દલીલો થવાની સંભાવના છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.  

6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે પણ સંજોગો તમારા માટે અનુકૂળ બન્યા છે, પરંતુ બેદરકારીને લીધે તમે કોઈપણ કાર્ય યોગ્ય સમયે પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. કાર્ય વ્યવસાયથી લાભની પૂરેપૂરી સંભાવના છે, પરંતુ વિલંબ ટાળો નહીં તો નફો ઓછો થઈ શકે છે. ઘરની કોઈપણ ઘટનાને લઈને વ્યસ્તતા વધશે.  

7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે શાંતિથી દિવસ વિતાવવાનું વિચારી રહ્યા છો, પરંતુ પરિવારના સભ્યો તમારી ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરવામાં અવરોધરૂપ બનશે. ઘરના કોઈને આપેલ વચન પૂરા કરવામાં વિલંબ થશે, જેના કારણે અશાંતિ થઈ શકે છે. ઘરમાં ખુશાલીના સાધન પાછળ ખર્ચ કરશો.

8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, નોકરી કરતા લોકો અધિકારીઓના વિપરીત વર્તનથી પરેશાન થઈ શકે છે. વ્યાવસાયિક ભાગીદારો સાથે તણાવ પેદા થઈ શકે છે. ખાવા-પીવામાં સંયમ નહીં રાખો તો ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તરફ દોરાઈ શકો છો. બિનજરૂરી ખર્ચ માનસિક પરેશાની તરફ દોરી શકે છે.  

9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત ફળદાયી છે. મનમાં ખોટ થવાના ડરને કારણે તમે કાર્યમાં ઉત્સાહ લાવી શકશો નહીં. જોબસીકર્સ અને ધંધાકીય લોકોએ કોઈપણ ભૂલની ભરપાઇ કરવા માટે તેમની દિનચર્યામાં ફેરફાર કરવો પડશે. બપોરે શારીરિક સમસ્યા રહેશે.  

10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું ધ્યાન કામ કરતા મનોરંજન તરફ વધુ આકર્ષિત થશે, જેના કારણે અનેક કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે અથવા મોડા પૂરા થશે. કુટુંબને તમારા વર્તનનો ઘમંડ ગમશે નહીં, વડીલોથી બચજો. ઓફિસમાં તમારા કામથી તમે સંતુષ્ટ થશો નહીં, ઓછા સમયમાં વધુ કમાણી કરવાની ભાવના તમને માનસિક રીતે વિચલિત રાખશે.  

11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ શુભ દિવસ છે. ઘરના વરિષ્ઠ લોકો તમારી વાત સાંભળશે અને સહકાર માટે આગળ આવશે. વ્યવસાયમાં બધા બિનજરૂરી કામ સરળતાથી થઈ જશે. મિત્રો સાથે મુસાફરી કરવાની પણ તકો મળશે. વિદેશી સંબંધિત કામમાં બિનજરૂરી પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.

12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક સ્થિતિ ધીરે ધીરે સારી થઈ જશે. પાડોશીઓની નાની નાની બાબતોને અવગણો, નહીં તો વિવાદ વધુ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો પણ કોઈક કારણસર ગુસ્સે થશે. રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને પ્રગતિ માટે વિશેષ તકો મળશે.  

Tags:
dainik rashifal
daily horoscope
Horoscope
દૈનિક રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નર્મદામાં મુંબઈ પોલીસના ધામા, વરખડ ગામમાં રેડ કરીને ડ્રગ્સ રેકેટનો કર્યો પર્દાફાશ

નર્મદામાં મુંબઈ પોલીસના ધામા, વરખડ ગામમાં રેડ કરીને ડ્રગ્સ રેકેટનો કર્યો પર્દાફાશ

mumbai police34 min ago
2

600 રનનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીએ રચ્યો ઇતિહાસ

vaibhav suryavanshi1 hr ago
3

12 વર્ષ પછી ગુરુનું મહાગોચર, 2 જૂનથી આ 6 રાશિઓની ચમકશે કિસ્મત; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Guru Gochar 20262 hrs ago
4

નોકઆઉટ મેચમાં સૂર્યવંશીએ કર્યો સિક્સનો વરસાદ, તોડી દીધા 5 મોટા રેકોર્ડ

Vaibhav Sooryavanshi2 hrs ago
5

મકાન માલિક પરત નથી આપી રહ્યો Security Deposit? તો શું કરી શકે ભાડુઆત, જાણો કાયદો

security deposit3 hrs ago