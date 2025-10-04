20 જાન્યુઆરી સુધી આ 3 રાશિઓને મોજે મોજ ! શનિદેવના આશીર્વાદથી જીવનમાં આવશે ખુશીઓ
Shani Nakshatra Parivartan : ગ્રહોના ન્યાયાધીશ શનિદેવ હાલમાં પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આવતા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં શનિ પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિના આગમનથી કેટલીક રાશિઓને ફાયદો થશે.
Shani Nakshatra Parivartan : શનિદેવ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન 3 ઓક્ટોબરના રોજ થયું હતું અને તે 20 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. ગુરુ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. ગુરુના નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
કર્ક રાશિ
પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારા બાકી રહેલા કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે. તમે આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશો. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. ભૌતિક સંપત્તિમાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
તુલા રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિ માટે અત્યંત શુભ રહેશે. તમે આ સમય દરમિયાન ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો. પારિવારિક જીવન સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સારી તકો મળશે. આવક વધશે અને નવા સ્ત્રોત બનશે. તમે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં સફળ થશો.
કુંભ રાશિ
ગુરુ નક્ષત્રમાં શનિનો પ્રવેશ કુંભ રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારા પ્રયત્નોની કામકાજમાં પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમે જીવનમાં સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નાણાકીય લાભ તમારા જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે. નોકરી કરતા લોકો તેમના સંજોગોમાં સુધારો જોશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
