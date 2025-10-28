7 નવેમ્બરથી આ 3 રાશિઓનું બદલાશે ભાગ્ય, આવકમાં થશે અચાનક વધારો, શુક્ર કરશે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ગોચર
Shukra Nakshatra Parivartan 2025 : ધન અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર નવેમ્બરમાં રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. રાહુના નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે સારા સમયની શરૂઆત કરશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Shukra Nakshatra Parivartan 2025 : શુક્ર સમયાંતરે પોતાની રાશિ અને નક્ષત્રમાં ફેરફાર કરે છે. 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ શુક્ર રાત્રે 9:13 વાગ્યે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, રાહુ સ્વાતિ નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. રાહુના નક્ષત્રમાં શુક્રનું ગોચર મેષથી મીન સુધીની રાશિઓ પર અસર કરશે. શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકોને શુક્ર નક્ષત્ર પરિવર્તનથી સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ થશે. આ સમય દરમિયાન તમે કારકિર્દીના નવા સીમાચિહ્નો પ્રાપ્ત કરી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સારી ઓફર મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. તમને કૌટુંબિક સહયોગ મળશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે.
મીન રાશિ
શુક્રનું ગોચર મીન રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ વખતે આવકમાં વધારો અને પ્રમોશનના સંકેતો છે. વ્યવસાયનો વિસ્તાર શક્ય છે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે. તમે કૌટુંબિક સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં સફળ થશો. તમને પ્રિયજનોનો સહયોગ મળશે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે અને તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.
કુંભ રાશિ
શુક્રનું ગોચર કુંભ રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ વખતે તમારી આવકમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. અટકેલા પૈસાનું વળતર તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. તમે માનસિક રીતે મજબૂત અનુભવ કરશો. તમારી વ્યાવસાયિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. રોજગાર માટે સમય અનુકૂળ રહેશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
