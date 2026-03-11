Rashifal 11 March 2026: આજે અચાનક મોટી માત્રામાં આર્થિક લાભ થશે, પ્રિયજનો તરફથી સહયોગ મળશે

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોRashifal 11 March 2026: આજે અચાનક મોટી માત્રામાં આર્થિક લાભ થશે, પ્રિયજનો તરફથી સહયોગ મળશે

11 March 2026 Daily Horoscope (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે 11 માર્ચ 2026 અને બુધવારે ફાગણ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. આજે શીતળા અષ્ટમીનું વ્રત કરવામાં આવે છે. આજના દિવસે રાહુકાળ બપોરે 12.31 કલાકથી 2 કલાક સુધી રહેશે. આજે સૂર્ય અને મંગળ કુંભ રાશિમાં, ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં, બુધ અને ગુરુ મિથુન રાશિમાં અને શુક્ર તેમજ શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. ગ્રહોની આ સ્થિતિમાં 12 રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે ચાલો જાણીએ રાશિફળ પરથી.
 

Updated:Mar 11, 2026, 07:09 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ધંધામાં સતત લાભ મળશે. તે જ સમયે ધંધાકીય ભાગીદારો તરફથી મુશ્કેલી થવાની સંભાવના પણ રહેશે. સાંજથી રાત સુધી નજીકમાં મુસાફરી થવાની સંભાવના છે. જોબ કરતા લોકો માટે અચાનક મોટી ખુશીનો યોગ છે. પરિવાર સાથે સુખી સમય પસાર થઈ શકે છે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને સંતાનો તરફથી જે ચિંતાઓ રહી હતી તે ઉકેલાય તેવી અપેક્ષા છે. આજે તમને તમારા પ્રિયજનો અને પરિવારનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. કેટલાક કામને લીધે રાજ્ય તરફથી આજે બપોરથી સાંજ સુધીમાં થોડી સમસ્યા આવી શકે છે, સાવચેત રહો.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, ભાઇઓ અને વ્યાવસાયિક સહયોગીઓ સાથેની અશાંતિની સ્થિતિને કારણે આખો દિવસ અસ્વસ્થ રહેશે. દુશ્મનના વિવાદથી આજે તમે પરેશાન થશો. સંપત્તિથી લાભ થાય અને સાંજના સમયે પત્નીનો સારો સહયોગ મળે ત્યાં સંતોષ રહેશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા પ્રિયજનો અને સંબંધીઓમાં કોઈને શારીરિક સમસ્યા નડી શકે છે. ખોટા અને વ્યર્થ વિવાદથી આજે દૂર રહો. સાંજથી મોડી રાત સુધી તમે પરિવાર સાથે મુસાફરીનો આનંદ મેળવશો. શુભ ખર્ચાને કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને શારીરિક અને આર્થિક શક્તિ પ્રદાન થશે. સારા લોકો સાથે વધતા સંપર્કને કારણે અધિકારીઓ તમારી તરફ રહેશે. શ્રેષ્ઠ માર્ગોથી પર્યાપ્ત આવક થશે, પરંતુ આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચા વધુ થશે. રાત્રે તમને કોઈ આધ્યાત્મિક મેળાવડા અથવા દેવદર્શનની તક મળશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે પ્રિયજનો સાથે વિરોધાભાસની સ્થિતિનું નિર્માણ થશે. આજે તમારા સમય પ્રમાણે કામ કરવામાં અડચણ આવશે. આજે હવામાન પણ અનુકૂળ રહેશે નહીં. આજે મોટી માત્રામાં ધન મળતા મનોબળ વધશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે સંતાન પક્ષની ચિંતા રહેશે. તમારા બાળકોની શારીરિક સમસ્યાઓના કારણે તમે પરેશાન થશો. સ્થાળાંતરણનો સંદર્ભ પ્રબળ અને સ્થાપિત થશે. આર્થિક લાભ થશે, પરંતુ નફા કરતા વધારે ખર્ચા હોવાને કારણે મુશ્કેલી રહેશે. દુશ્મન પક્ષ તમારા પર પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે, સાવચેત રહો.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા ગૌરવમાં વધારો થશે. દુશ્મનોના મનોબળનું પતન થશે. ઘરેલું અને સારી ગુણવત્તાવાળા લોકો સાથે સંવાદ વધશે. વ્યવસાયમાં પણ નોકરો અને ભાગીદારો તરફથી સારું વાતાવરણ રહેશે. સાંજથી મોડી રાત સુધી અચાનક મહેમાનોના આગમનથી ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે અચાનક મોટી માત્રામાં આર્થિક લાભ થશે. તમને પ્રિયજનો તરફથી ઇચ્છિત સુખ અને સહયોગ મળશે. તમને સાંજથી રાત સુધી શુભ કાર્યમાં જોડાવાનો લ્હાવો મળશે. ખોરાકમાં વિશેષ કાળજી લો, નહીં તો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓમાં વધારો થઈ શકે છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ ખર્ચા અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે. ભાગ્યનો ઉદય, સંપત્તિમાં વધારો, દુશ્મનની ચિંતાઓનું દમન, મજબૂત વિરોધીઓ છતાં, સાંજની સમાપ્તિ સુધી બધે જ વિજય પ્રાપ્ત થશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ બાબતે વધારે માનસિક તણાવ રહેશે. તમે તમારા બાળકના પક્ષની ચિંતા કરી શકો છો. આ સિવાય કફ-પિત્ત રોગોથી શારીરિક ત્રાસ રહેવાની સંભાવના રહેશે. આ બધા હોવા છતાં ધંધાના લાભ અને તમારી પત્નીના પૂરા સહયોગને કારણે તમને મનોબળ મળશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને આર્થિક લાભ થવાની અપેક્ષા રહેશે. માનસિક તણાવથી બચવા માટે ધૈર્ય અને નમ્રતાથી કાર્ય કરો. જો તમે કામ કરો છો તો આજે તમારા કામ અને અધિકારોમાં વધારો થશે જે તમારી આસપાસના અન્ય સાથીદારોમાં વધતી કડવાશને કારણે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. પરંતુ કાર્ય કુશળતાથી સાંજે બધું સામાન્ય થશે.  

