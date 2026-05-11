/Rashifal: આજે ગ્રહ ગોચર તથા ભાગ્ય વ્યવસાયિક દૃષ્ટિએ મકર રાશિના પક્ષમાં, અણધાર્યો લાભ થવાની સંભાવના

Dainik Rashifal 12 May 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 12 મે 2026 અને મંગળવારે ચંદ્રનું ગોચર કુંભ અને મીન એમ 2 રાશિમાં હશે. મંગળ ગ્રહના મેષ રાશિમાં પ્રવેશ પછી આ પહેલો દિવસ છે. મંગળવારે આદિત્ય મંગળ યોગનો પ્રભાવ 12 રાશિઓ પર પડશે. ગ્રહોની બદલાયેલી ચાલના કારણે મંગળવાર કઈ કઈ રાશિ માટે શુભ છે જાણીએ દૈનિક રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, વર્તમાન સમય સફળતાભર્યો રહી શકે છે. બદલાતા વાતાવરણથી સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઘરમાં નજીકના વ્યક્તિઓ આવવાથી ઉત્સાહભર્યું વાતાવરણ રહી શકે છે. તમારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ મેળવવામાં પરિવારનો પૂરો સહયોગ રહેશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, તમારા પોઝિટિવ વિચાર તમને સ્વસ્થ રાખશે. ઉતાવળ અને ભાવુકતામાં લીધેલો નિર્ણય ખોટો સાબિત થઇ શકે છે. વ્યવસાય તથા નોકરીમાં કોઇ પ્રકારની રાજનીતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઇ શુભચિંતકની મદદથી તમારી કોઇ મહત્ત્વકાંક્ષા પણ પૂર્ણ થશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, પાર્ટનરશિપને લગતા વ્યવસાયમાં પારદર્શિતા જાળવી રાખો. લક્ષ્ય પ્રાપ્તિમા કોઇ નજીકના સંબંધીનો પણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ થોડી ભાગદોડ શક્ય છે. પારિવારિક જીવનમાં કોઇ વિવાદ થઇ શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, તમારા વ્યક્તિગત કાર્યોમાં કોઇ બહારના વ્યક્તિને સામેલ ન કરો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કોઇ જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થઇ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી હાજરી તથા એકાગ્રતા ખૂબ જ જરૂરી રહેશે. તમારી સામાજિક સીમા પણ વધી શકે છે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજે મોટાભાગનો સમય માર્કેટિંગ તથા બહારની ગતિવિધિઓને પૂર્ણ કરવામાં જ પસાર થશે. સ્વાસ્થ્યને લગતી સમસ્યામાંથી રાહત મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવાની તમારી કોશિશ સફળ રહેશે. યુવા વર્ગને કોઇ કારણોસર કરિયરને લગતી યોજનાઓને હાલ ટાળવી પડી શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, પતિ-પત્ની વચ્ચે રોમેન્ટિક સંબંધ રહી શકે છે. ઘરમાં કોઇ વાતને લઇને વાતાવરણ ખરાબ થઇ શકે છે. તમારા આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યક્ષમતામાં વધારો થઇ શકે છે. જરૂરી કાર્યોમાં થોડા વિઘ્નો આવી શકે છે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, પતિ-પત્ની વચ્ચે સંબંધ ગાઢ બનશે. ધૈર્યપૂર્વક પરિસ્થિતિઓને પોઝિટિવ બનાવો. સંબંધને મજબૂત જાળવી રાખવામાં તમારી કોશિશ મહત્ત્વની રહેશે. જૂની પ્રોપર્ટીની ખરીદી કે વેચાણને લગતી મહત્ત્વપૂર્ણ ડીલ થવાની શક્યતા છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓ આજે મંદ જ રહેશે. ઉતાવળ અને ભાવુકતામાં લીધેલો નિર્ણય ખોટો સાબિત થઇ શકે છે. પારિવારિક સભ્યો સાથે સમય પસાર કરશો. વિદ્યાર્થીઓને આશા પ્રમાણે પરિણામ મળવાથી તેમનું આત્મબળ વધશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક વ્યવસ્થામાં સુધાર આવશે. છેલ્લાં થોડા સમયથી ચાલી રહેલી તમારી કોશિશમાં સફળતા મળવાના યોગ બની રહ્યા છે. ઘરનું વાતાવરણ પોઝિટિવ રહી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં કોઇ પ્રકારની દોડભાગ થઇ શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આ સમયે ગ્રહ ગોચર તથા ભાગ્ય વ્યવસાયિક દૃષ્ટિએ તમારા પક્ષમાં છે. આજે કોઇપણ પ્રકારની યાત્રા ન કરો. પારિવારિક સભ્યોની વચ્ચે યોગ્ય તાલમેલથી ઘરની ઊર્જા પોઝિટિવ રહેશે. આજે કોઇપણ નિર્ણય લેવામાં તમારી અંતરાત્માનો અવાજ જરૂર સાંભળો.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, અન્યના માલમે કોઇપણ પ્રકારની દખલ ન કરો. દિવસની શરૂઆતમાં થોડી કારોબારી સમસ્યા તથા પરેશાનીઓ આવશે. જીવનસાથી પાસેથી વધારે આશા રાખવી એકબીજા સાથેના સંબંધોમાં અંતર વધારી શકે છે. નજીકના સંબંધીઓ સાથે થોડો સમય પસાર કરવો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક દૃષ્ટિએ સમય ધનદાયક રહી શકે છે. સંયુક્ત પરિવારમાં થોડા વાદ-વિવાદની સ્થિતિ બની શકે છે. કોઇ મહત્ત્વપૂર્ણ કામ બનવાથી મનમાં પ્રસન્નતા રહેશે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહી શકે છે.