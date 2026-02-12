ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Rashifal Today: આજે આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે, વાણી તમને માન અપાવશે, વાંચો આજનું રાશિફળ

Rashifal Today 13 February 2026: 13 ફેબ્રુઆરી 2026 અને શુક્રવારે વિજયા એકાદશી તિથિ છે. આ દિવસ મેષ સહિતની રાશિઓ માટે લાભકારી સાબિત થશે. શુક્રવારે બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ પણ થઈ રહ્યું છે. શુભ યોગ અને લક્ષ્મીજીનો વાર કઈ કઈ રાશિઓને ધન લાભ કરાવશે ચાલો જાણીએ આજના રાશિફળ પરથી.
 

Updated:Feb 12, 2026, 11:50 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે. વાણીની નરમાઈ તમને માન આપશે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધામાં વિશેષ સફળતા મળશે. કેટલાક લોકોને આંખની સમસ્યા નડી શકે છે અથવા અનિદ્રાની સમસ્યા હોઈ શકે છે. એકબીજાની વચ્ચે લડાઈ કરીને દુશ્મનોનો નાશ થશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે સંતોષ અને શાંતિનો દિવસ રહેશે. રાજકીય ક્ષેત્રે કરેલા પ્રયત્નો સફળ થશે. શાસન અને સત્તાથી ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. નવી ડીલથી સ્ટેટસ, પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમે રાત્રે કેટલાંક અપ્રિય લોકોને મળી શકો છો. જેની સાથે તમારી થોડી ચર્ચા થઈ શકે છે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે રોજગાર વેપારના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સંતાન તરફથી તમને સંતોષજનક સમાચાર પણ મળશે. બપોરે કોઈપણ કાયદાકીય વિવાદ અથવા કેસમાં વિજય તમારા માટે ખુશીનું કારણ બની શકે છે. શુભ કાર્યોમાં ખર્ચા થઈ શકે છે, જે તમારી ખ્યાતિમાં વધારો કરશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આસપાસનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. પરિવારના બધા સભ્યોની ખુશીમાં વધારો થશે. ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી કોઈપણ મોટી ટ્રાંઝેક્શનની સમસ્યા ઉકેલાશે. આજે ધંધામાં ધન લાભ થશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે કડવાશને મીઠાશમાં ફેરવવાની કળા શીખવી પડશે. જીવનસાથીનો સહયોગ સહયોગ મળશે પણ બાળક તરફથી નિરાશાજનક સમાચાર મળી શકે છે. સાંજે કામ અટકી પડવાની સંભાવના છે. રાત્રિનો સમય પ્રિયજનોને આપશો, આનંદમાં સમય વિતાવશો.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે આજીવિકાના ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાળકની જવાબદારી નિભાવી શકાય છે. મુસાફરીની સ્થિતિ સુખદ અને લાભકારક રહેશે. સાંજથી રાત સુધી કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળી શકો છો અને કોઈના સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કિંમતી વસ્તુ ગુમાવવી અથવા ચોરી થવાનો ભય રહેશે, તે ધ્યાનમાં રાખો. બાળકની કોઈપણ સ્પર્ધામાં અણધારી સફળતા વિશે જાણવા મળશે. સાંજ સુધીમાં કોઈ અટકેલું કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને રાત્રે પ્રોત્સાહક કાર્યમાં સામેલ થવાનો લહાવો મળશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં-ખુશીમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. વાદ-વિવાદની સંભાવના છે, ધૈર્ય રાખો. વિરોધીઓ મુશ્કેલી લાવી શકે છે. કેટલાક પ્રતિકૂળ સમાચારને લીધે તમારે અચાનક બહાર જવું પડી શકે છે. કોઈપણ અટકેલા અને અધૂરા કામ આજે થઈ શકે છે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને પારિવારિક અને આર્થિક મામલામાં સફળતા મળશે. આજીવિકાના ક્ષેત્રે નવા પ્રયત્નો સફળ થશે. સાથીઓ અને સહકાર્યકરો તરફથી આદર અને સહયોગ પણ પૂરતો રહેશે. જો તમે કોઈ ઝઘડા-વિવાદમાં પડશો નહીં તો સારું રહેશે. રાત્રે પ્રિય મહેમાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ પુત્ર અને પુત્રીની ચિંતા અને તેમના કાર્યોમાં પસાર થશે. વિવાહિત જીવનમાં સમસ્યા સમાપ્ત થઈ જશે. આજે સંબંધી સાથે વ્યવહાર ના કરો કારણકે સંબંધ ખરાબ થવાની સંભાવના છે. ધાર્મિક ક્ષેત્રોની યાત્રા અને ધર્માદા કાર્યોમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. મુસાફરીમાં સાવચેત રહો.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ શારીરિક સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. જે બાબતે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. જો તમે શરીરને થોડો આરામ આપો તો તે વધુ સારું રહેશે.આજે કાર્યક્ષેત્રમાં મૂંઝવણ રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ અને પ્રેમ રહેશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા વિરોધીઓ પણ તમારી પ્રશંસા કરશે. શાસક પક્ષ તરફથી નિકટતાનો લાભ ઉપલબ્ધ થશે. સાસરાવાળા તરફના સહયોગથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે. સાંજથી રાત સુધી સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તકો મળશે. માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો.  

