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Rashifal Today: સોમવારે કઈ રાશિના લોકો થશે સફળ અને કઈ રાશિના લોકોને થવું પડશે નિરાશ જાણો રાશિફળ પરથી

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:47 AM IST

Rashifal Today 13 July 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 13 જુલાઈ 2026 અને સોમવારનો દિવસ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે સ્વાસ્થ્ય, નોકરી, વેપાર, ધનલાભ અને પારિવારિક સુખની દ્રષ્ટિએ કેવો રહેશે જાણવા વાંચો જ્યોતિષાચાર્યએ જણાવેલું રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, જીવનસાથી તમારી સર્જનાત્મક ક્રિયાઓથી પ્રભાવિત થશે અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં તમારી સલાહ લેશે. ધાર્મિક કાર્યમાં થોડો ખર્ચ થશે, પરંતુ તે તમારી ખ્યાતિમાં વધારો કરશે. વ્યવસાયની દિશામાં કરવામાં આવેલા સકારાત્મક પરિવર્તનથી તમને સફળતા મળશે અને વિરોધીઓની વાતોથી તમને મુક્તિ મળશે.

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત ફળ આપશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદેશમાં શિક્ષણ મેળવવા, કાર્યોમાં એકાગ્રતા જાળવવા માટે સમય સારો છે. વાણીની નરમાઈ તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પણ તમારો સ્વભાવ પ્રેરણાદાયક રહેશે. ધંધામાં પૈસા મળવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. ધંધામાં કોઈ સાથીદાર કે સંબંધી દ્વારા માનસિક તણાવ પેદા થઈ શકે છે, ધૈર્ય રાખો. પૈસાના વ્યવહારમાં સાવચેત રહો, નહીં તો આજે અપાયેલા પૈસા પાછા આવવાની સંભાવના ઓછી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતી વખતે થોડી અસુવિધા થઈ શકે છે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, અચાનક પારિવારિક ખર્ચ માનસિક દબાણમાં વધારો કરી શકે છે. આજીવિકાના ક્ષેત્રે ચાલુ પ્રયત્નો સફળ થશે અને ભાઇઓના સહયોગથી લાભની સ્થિતિ ઉદ્ભવશે. રાજકીય સહયોગ મળશે અને અટકેલા સરકારી કામ પૂરા થશે. પારિવારિક સંપત્તિ વધશે અને વિરોધી પરાજિત થશે.

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, કૌટુંબિક સહયોગ મળશે અને નવા વેપારીઓને લાભ થશે. રાજકીય દિશામાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો ફળદાયી થશે, સાર્વજનિક સારો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. તમને શાસન સત્તાનો ટેકો મળશે અને ભવિષ્યમાં તમને તેમનો સારો લાભ મળશે. લાંબા સમય પછી કોઈ જૂના મિત્રને મળશો.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર કરશો. સફળ વ્યાવસાયિક યોજનાઓ તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે અને તમારા બધા કાર્યોમાં મદદરૂપ થશે. પારિવારિક સમસ્યાઓનો અંત અને મહત્વપૂર્ણ કાર્યો સંપન્ન થતા તમારું વર્ચસ્વ વધશે. હવામાન બદલાતું રહે છે, તેથી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં લાભની શરતો રહેશે અને નવી તકો પણ મળશે. તબીબી વ્યાવસાયિકોની પ્રતિષ્ઠા વધશે અને આર્થિક સ્થિતિ સુધરતી રહેશે. લવ લાઇફમાં વધારે અપેક્ષાઓ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. તમારા ભાઈની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેવાથી તમે ખુશ થશો અને તમારો ભાર પણ ઓછો થશે. બેરોજગાર લોકોને રોજગાર મળે તેવી સંભાવના છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓને ગુરુઓની મદદથી ભાવિની યોજના બનાવવાની તક મળશે. આજીવિકા રોજગારની દિશામાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોથી સફળતા મળશે. પ્રેમ જીવનમાં તમને ભેટ મળશે. જરૂરી કાર્યો પૂરા કરવા માટે અન્યનો સહકાર લેવામાં તમે સફળ થશો. ક્ષેત્રમાં તમારા પ્રોજેક્ટની વહેલી પૂર્ણતા તમારી અસરકારકતા અને તેજ વધારશે.

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, વધુ મહેનતને કારણે સ્વાસ્થ્ય કંઈક નરમ રહેશે. સમાજ તરફથી ઇચ્છિત સહયોગ મળશે. જો તમે નોકરી કરો છો તો તમારા અધિકારો વધશે અને જવાબદારી વધશે. વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક સંકટમાંથી રાહત મળશે. સાંજે કોઈ પણ જોખમી કાર્યથી દૂર રહેવું.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, લવ મેરેજ ઈચ્છુક માટે સમય અનુકૂળ છે. માતાના સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખો અને ડોકટરો પાસે તપાસ કરાવો. વિવાહિત જીવન સુખી રહેશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાના કારણે ભંડોળમાં વૃદ્ધિના સંકેત મળશે. ક્ષેત્રમાં તમારી સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા વધશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, ઈચ્છાશક્તિ અને સંકલ્પના કારણે તમને ધંધામાં સારો લાભ મળશે અને મિત્રોની સહાયથી વ્યવસાયિક યોજના મજબૂત બનશે. પિતાનું માર્ગદર્શન તમને મુશ્કેલ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે. પરિવારને સમાધાન માટે સમય મળી શકશે. સાંજે મિત્રો સાથે મનોરંજનની તકો મળશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, તમને કોર્ટ સંબંધિત બાબતોમાં ફાયદો થશે અને નસીબ પણ જોખમી નિર્ણયમાં તમને સહયોગ આપશે. રોજગાર ક્ષેત્રે ચાલુ પ્રયત્નો સફળ થશે. આકસ્મિક ધન લાભ થવાના યોગ બની રહ્યા છે. સાસરિયાઓની તરફેણમાં કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી પૂરો સહયોગ મળશે.  

TAGS:
Rashifal
dainik rashifal
Horoscope
દૈનિક રાશિફળ

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