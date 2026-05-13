/Rashifal Today: આજે વૃષભ રાશિ માટે આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે, ધન રાશિના લોકોના અટકેલા કામ પુરા થશે, આજનું રાશિફળ

Published: May 13, 2026, 07:16 AM IST|Updated: May 13, 2026, 07:57 AM IST

Daily Horoscope 13 May 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે બુધવાર અને 13 એપ્રિલ 2026 ના રોજ અપરા એકાદશીનું વ્રત રાખવામાં આવશે. આજે એકાદશીની તિથિ બપોરે 1.30 કલાક સુધી રહેશે ત્યારબાદ બારશની તિથિ હશે. તો ચાલો જાણીએ આજનો દિવસ કઈ કઈ રાશિઓ માટે શુભ છે.
 

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આસપાસનું વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. પરિવારના બધા સભ્યોની ખુશીમાં વધારો થશે. ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી કોઈપણ મોટી સમસ્યા ઉકેલાઈ શકે છે. હાથમાં પૂરતા પૈસા હોવાનો આનંદ મળશે. પ્રેમ સંબંધો આનંદ તરફ દોરી જશે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે. વાણીની નરમાઈ તમને માન આપશે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધામાં વિશેષ સફળતા મળશે. આજે આંખની સમસ્યા થવાની સંભાવના છે. એકબીજાની સાથે લડાઈ કરીને દુશ્મનોનો નાશ થશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે કડવાશને મીઠાશમાં ફેરવવાની કળા શીખવી પડશે. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે બાળક તરફથી તમને નિરાશાજનક સમાચાર મળી શકે છે. સાંજે કામ અટકી પડવાની સંભાવના છે. પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત અને આનંદમાં રાત્રિનો સમય પસાર થશે.  

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે શરીરના કેટલાંક આંતરિક વિકારો રહેશે. આ અંગે તપાસ કરીને સારા ડોક્ટરની સલાહ લેવામાં દિવસ પસાર કરશો. રોગની સ્થિતિમાં પણ તમારું ફરવાનું વધારે છે. આરામ કરવો વધુ સારો રહેશે.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે રોજગારી વ્યવસાયના ક્ષેત્રે ચાલી રહેલા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સંતાન તરફથી તમને સંતોષજનક સમાચાર પણ મળશે. બપોરે કોઈપણ કાયદાકીય વિવાદ અથવા કેસમાં વિજય તમારા માટે ખુશીનું કારણ બની શકે છે. સારા ખર્ચ અને ખ્યાતિ વધશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખર્ચાનો સાબિત થઈ શકે છે. તમારે બિનજરૂરી ખર્ચાને રોકવા જોઈએ. ભવિષ્યમાં આ નાણાં ફક્ત તમારા માટે જ કામ આવશે. જો તમે કોઈ રોગથી પીડિત છો તો આજે અગવડતા વધી શકે છે. આ દિવસે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈ પ્રકારની દખલ થઈ શકે છે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સંતોષ અને શાંત રહેવાનો છે. આજે રાજકીય ક્ષેત્રે કરેલા પ્રયત્નો સફળ થશે. ગઠબંધનથી શાસન અને શક્તિનો લાભ મળી શકે છે. નવી ડીલ દ્વારા પદમાં વધારો કરવામાં આવશે. રાત્રે કેટલાક અપ્રિય લોકોને મળવાથી તમારે બિનજરૂરી વેદના સહન કરવી પડશે. સંતાન બાજુથી થોડી રાહત મળશે.

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને પારિવારિક અને આર્થિક મામલામાં સફળતા મળશે. આજીવિકાના ક્ષેત્રે નવા પ્રયત્નો પ્રગટશે. સાંજના સમયે કોઈ ઝઘડામાં ના પડો. રાત્રે પ્રિય મહેમાનોને આવકારવાનો યોગ રહેશે. માતા-પિતાની વિશેષ કાળજી લો.

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે કોઈ કિંમતી વસ્તુ ગુમાવવા અથવા ચોરી થવાનો ભય રહેશે. બાળકના શિક્ષણ અથવા કોઈપણ સ્પર્ધામાં સફળતાના સમાચારો મેળવવાનું આનંદકારક રહેશે. કોઈપણ અટકેલા કામ સાંજે પૂર્ણ થશે. તમને રાત્રે પ્રોત્સાહિત કાર્યમાં સામેલ થવાનો લહાવો મળશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ પુત્ર, પુત્રીની ચિંતા અને તેમના કાર્યોમાં પસાર થશે. દાંપત્ય જીવનમાં આનંદ રહેશે અને વિવાદ સમાપ્ત થશે. આજે ભાઈ-ભાભી સાથે વ્યવહાર ના કરો, સંબંધ ખરાબ થવાનું જોખમ છે. ધાર્મિક ક્ષેત્રની યાત્રા અને ધર્માદા કાર્યોમાં ખર્ચ થઈ શકે છે.

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે આજીવિકાના ક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાળકની જવાબદારી નિભાવી શકાય છે. મુસાફરીની સ્થિતિ સુખદ અને લાભકારક રહેશે. સવારથી રાત સુધી, તમને પ્રિયજનોના સારા સમાચાર મળશે.

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં પરેશાની થઈ શકે છે. આજે તમને કાર્યોમાં નિરાશા મળી શકે છે. વિરોધી સમાચાર સાંભળ્યા પછી કોઈને અચાનક સફર પર જવું પડી શકે છે. તેથી સાવચેત રહો અને ઝઘડા તેમદ વિવાદને ટાળો.  

