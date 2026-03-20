Rashifal: શનિવારે વૃશ્ચિક રાશિના લોકોનું ભાગ્ય જોર કરશે, અટકેલા કામો પણ પૂરા થવા લાગશે
Rashifal Today 20 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): શનિવાર અને 21 માર્ચ 2026 ચૈત્ર નવરાત્રીનો ત્રીજો દિવસ છે. આ દિવસ મેષ રાશિ માટે આનંદદાયક હશે તો મિથુન રાશિને મિશ્રફળ આપશે. શનિવારે વૃશ્ચિક રાશિને ભાગ્યનો સાથ મળશે. શનિવાર તમારી રાશિ માટે કેટલો શુભ છે જાણો દૈનિક રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદદાયક રહેશે. જો તમે વેપાર કરો છો તો તેમાં નફો મળવાની સંભાવના છે. આ રાશિના કેટલાક લોકો આ દિવસે રોકાણ કરવાનો વિચાર પણ બનાવી શકે છે. આ રાશિના નાના વ્યાપારીઓ માટે પણ આજનો દિવસ ઘણો સારો હોઈ શકે છે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસની શરૂઆત સારી થશે. આજે તમને કાર્યસ્થળમાં પણ ઈચ્છિત પરિણામ મળશે. વરિષ્ઠ લોકો સાથે વાતચીત કરીને તમને સારું લાગશે. જો તમે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતા હોવ તો સાંજે ઘરમાં પાર્ટીનો માહોલ બની શકે છે અને પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવા જય શકો છો.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારી માતાના પક્ષના લોકોને મળીને સારું અનુભવશો. જો તમે નોકરી કરતા હોવ તો આજે દિવાળી બોનસ મળવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ થોડો પડકારજનક રહી શકે છે, આજે તમારામાં એકાગ્રતાનો અભાવ જોવા મળી શકે છે. આ રાશિના પ્રેમીઓ માટે દિવસ સારો રહેશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, કર્ક રાશિના કેટલાક લોકો આજે ઘરની સફાઈમાં પોતાની શક્તિ લગાવી શકે છે. આજે તમે જે પણ કામ હાથમાં લેશો તેમાં સફળતા મળવાની સારી તક છે. આજે તમારી અંદર હિંમત અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. જે લોકો પોતાના ઘરથી દૂર રહે છે તેઓ આજે ઘરે જવા માટે નીકળી શકે છે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે સિંહ રાશિના કેટલાક લોકો વાહન ખરીદવાનો વિચાર કરી શકે છે અને આ વિચાર પરિવારના સભ્યોની સામે પણ રાખી શકે છે. આ દિવસે આ રાશિના લોકોની માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સારા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આજે સાંજે તમારા પ્રેમી સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળી શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે સૂર્યની માલિકી ધરાવતી કન્યા રાશિના લોકોની વાણીમાં મધુરતા જોવા મળી શકે છે. આજે તમે તમારા અવાજથી તમારા વિરોધીઓનું દિલ જીતવામાં પણ સફળ રહેશો. આ રાશિના કેટલાક લોકો તેમના માતા-પિતા સાથે ઘરની સજાવટનું આયોજન પણ કરતા જોવા મળે છે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે નોકરિયાત લોકોને અચાનક જ થોડુ દુર જવું પડી શકે છે. આ યાત્રા જે પણ સંબંધિત હશે તેમાં તમને સફળતા મળવાની અપેક્ષા છે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે પણ સારો સમય પસાર કરી શકશો અને જો ઘરના કોઈ સભ્ય સાથે તમારો વિવાદ છે તો તમે તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે વૃશ્ચિક રાશિના લોકોનું ભાગ્ય સાથ આપશે, જેના કારણે જે કામો અત્યાર સુધી અટકેલા હતા તે પણ પૂરા થશે. જો તમે ભૂતકાળમાં ક્યાંક રોકાણ કર્યું હોય તો તેમાંથી તમને નફો પણ મળી શકે છે. જો તમે વિદેશ જવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ દિવસે તમને આ કાર્યમાં સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે ધન રાશિના લોકોના વ્યવહારમાં સ્વતંત્રતા રહેશે. આજે વાત કર્યા વિના પણ તમને એવું લાગે છે કે જાણે કોઈ બોજ ઓછો થઈ ગયો હોય. આજે તમે નકારાત્મક વિચારોથી મુક્તિ મેળવી શકો છો. આ દિવસે કેટલાક લોકો તેમના જીવનના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, મકર રાશિના લોકોને ભૌતિકતાવાદી માનવામાં આવે છે, પરંતુ આજે તેમના વર્તનથી વિપરીત, તેમનામાં આધ્યાત્મિક બાબતો તરફ રુચિ જોવા મળે છે. આ રાશિના લોકો આજે લોકો સાથે વાત કરવાને બદલે એકાંતમાં સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, કુંભ રાશિના લોકો આજે પોતાના જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર કરશે. જેમણે તાજેતરમાં લગ્ન કર્યા છે તેઓ તેમના જીવનસાથી સાથે રોમેન્ટિક સમય પસાર કરી શકે છે. આ રાશિના લોકો માટે પણ આજનો દિવસ સુખદ રહેશે જે ભાગીદારીમાં વેપાર કરે છે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, મીન રાશિના જાતકોએ આજે પોતાના ભોજન પર ધ્યાન આપવું પડશે, આજે બહારનો ખોરાક તમારી પાચન તંત્ર પર ખરાબ અસર કરી શકે છે. આજે કેટલાક લોકોને આજે અચાનક ધન લાભ થવાની સંભાવના છે. જો કે આજે લેવડ-દેવડના મામલામાં સાવધાની રાખવી પડશે.
Trending Photos