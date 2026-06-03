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Rashifal Today: ગ્રહોની ચાલ 3 જૂન અને બુધવારે કઈ કઈ રાશિનું ભાગ્ય બદલશે, વાંચો રાશિફળ પરથી વિગતવાર

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 03, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:36 AM IST

Rashifal Today 3 June 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): બુધવાર અને 3 જૂન 2026 એ સિંહ રાશિના લોકો ઉર્જા અને સકારાત્મકતાથી ભરેલા રહેશે, વૃશ્ચિક રાશિને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને બગડતા કામો પણ થવા લાગશે. વાંચો 12 રાશિઓનું રાશિફળ વિસ્તારપૂર્વક.
 

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મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે તમારી ભાવનાઓને સારી રીતે વ્યક્ત કરી શકશો. આજે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના માટે નવું પુસ્તક અથવા શિક્ષણ સંબંધિત કોઈપણ સામગ્રી ખરીદી શકે છે. આજે જે લોકો પ્રેમ સંબંધમાં છે અથવા આવનારા સમયમાં લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે તેઓ તેમના લવમેટ અથવા તેમના ભાવિ જીવનસાથી સાથે બહાર જઈ શકે છે.  

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વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમારી એકાગ્રતા ઘટી શકે છે, જેના કારણે કરિયર અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે પરિણીત લોકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. સાંજે, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ખરીદી કરવા માટે બહાર જઈ શકો છો.  

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મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે મિથુન રાશિના જાતકોએ પોતાના ભોજનનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે, નહીં તો પાચનતંત્ર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે, જેના કારણે સ્વાસ્થ્ય બગડવાની સંભાવના છે. આ રાશિના વ્યાપારીઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કેટલાક વ્યાપારીઓને આજે અચાનક નાણાકીય લાભ મળી શકે છે.  

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કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કર્ક રાશિના લોકો ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને બીજાની સંભાળ રાખનારા માનવામાં આવે છે, આજે આ ગુણોથી તમે તમારી આસપાસના લોકોને પ્રભાવિત કરી શકો છો. કેટલાક લોકો આ દિવસે ઘર માટે કેટલીક ઈલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ ખરીદી શકે છે. તમને ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ રસ રહેશે.  

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સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, સિંહ રાશિના લોકો આજે ઉર્જા અને સકારાત્મકતાથી ભરેલા રહેશે. તમારી તર્ક ક્ષમતા પણ આજે જબરદસ્ત રહેશે. જે લોકો નોકરી કરે છે, તેઓ આજે વરિષ્ઠોને પોતાની વાતથી પ્રભાવિત કરી શકે છે. જેમને હજુ નોકરી નથી મળી, તેમને આજે નોકરી મળવાની સંભાવના છે.  

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કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તેમના જીવનસાથી તરફથી સારું સરપ્રાઈઝ મળી શકે છે અથવા તો તમે તેમને સરપ્રાઈઝ આપી શકો છો. આ રાશિના લોકોના પારિવારિક જીવનમાં સારા ફેરફારો જોવા મળશે. આ રાશિના જાતકોને ભાગીદારીમાં વ્યાપાર કરવાથી ફાયદો થશે.

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તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે ગ્રહોની સ્થિતિ તુલા રાશિના લોકોને પારિવારિક જીવનમાં સુખદ અનુભવ કરાવશે. આજે તમે તમારા બાળકો અથવા પરિવારના સભ્યો માટે ભેટ ખરીદી શકો છો. આ રાશિના લોકો પણ આજે તેમની માતા સાથે સારો સમય વિતાવી શકે છે.  

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વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે અને બગડતા કામો પણ થવા લાગશે. આજે તમે કાર્યસ્થળમાં ખૂબ વ્યસ્ત રહેશો, પરંતુ સારી વાત એ છે કે આજે તમે તમારા અટકેલા કામને પૂર્ણ કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. વ્યસ્ત દિવસ હોવા છતાં, આ રાશિના લોકો સાંજે ઘરના સભ્યો સાથે ખરીદી કરતા જોવા મળે છે.  

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ધન:

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે, તમે એવા લોકો સાથે સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરશો જેઓ મનની શાંતિ માટે તેમના શબ્દો બોલવા કરતાં તમારા શબ્દો સાંભળવા વધુ પસંદ કરે છે. તમારી વાણીમાં પણ મધુરતા જોવા મળશે. કેટલાક લોકોને આ દિવસે નાણાંકીય લાભ મળવાની પણ સંભાવના છે.  

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મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે ઓનલાઈન ખરીદી કરીને ઘરના લોકો માટે તેમની પસંદગીની વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. આ રાશિના લોકોને કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ ફાયદો થશે. તમે તમારો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજે અનુભવી લોકો સાથે વાત કરવી ફાયદાકારક રહેશે.

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કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે ગ્રહોની સ્થિતિ તમને થોડી મૂંઝવણ આપી શકે છે, પરંતુ બારમા ભાવમાં ચંદ્રની હાજરીને કારણે તમે યોગ-ધ્યાન અથવા ઘરના કોઈ વરિષ્ઠ વ્યક્તિ સાથે વાત કરીને દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવી શકો છો. આજે તમારે તમારા ખર્ચ પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.  

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મીન:

ગણેશજી કહે છે, મીન રાશિના જાતકોને આજે લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જે લોકો પોતાનો બિઝનેસ કરે છે તેમને સારો ફાયદો થવાની સંભાવના છે. પારિવારિક જીવનમાં પણ તમને સારા પરિણામ મળશે, આજે તમે તમારા મોટા ભાઈ-બહેન સાથે મળીને ખરીદી કરી શકો છો.  

TAGS:
zodiac signs
daily horoscope
dainik rashifal
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