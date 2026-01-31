ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ: જાન્યુઆરી મહિનાનો છેલ્લો દિવસ મેષથી લઈ મીન રાશિ માટે કેવો રહેશે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 31 January 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે શનિ 31 જાન્યુઆરી 2026 અને શનિવાર છે. આજે વિષ્કુમ્ભ યોગનું નિર્માણ થયું છે. ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિનો પ્રભાવ 12 રાશિના લોકો પર પણ જોવા મળશે. તો ચાલો જાણીએ મેષ થી મીન સુધીની રાશિઓ માટે જાન્યુઆરી મહિનાનો છેલ્લો દિવસ કેટલો શુભ રહેશે.
 

Updated:Jan 31, 2026, 07:10 AM IST

મેષ:

1/12
image

ગણેશજી કહે છે, દિવસની શરૂઆતમાં થોડો તણાવ રહી શકે છે. પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં મધુરતા રહેશે. ધનના લાભ સાથે-સાથે વ્યયની પણ સ્થિતિ બની શકે છે. તમે જે નવા કામને શરૂ કર્યું છે, તેમાં મહેનત પછી જ સફળતા મળશે.

વૃષભ:

2/12
image

ગણેશજી કહે છે, અકારણ જ કોઇ વિવાદમાં પડશો નહીં. આજે કંઇક નવું કરવાની ઇચ્છા અને જોશ રહેશે. પારિવારિક પરિસ્થિતિઓ સુખદ અને સુખમય રહેશે. રાજનૈતિક અને મહત્ત્વપૂર્ણ લોકો સાથે સંપર્ક વ્યવસાયમાં નવા કરાર પ્રાપ્ત થશે.

મિથુન:

3/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજે મોટાભાગનો સમય માર્કેટિંગને લગતા કાર્યોમાં પસાર થશે. આજે સ્વાસ્થ્યમાં થોડી નબળાઇ અને થાક અનુભવ થશે. ઘરમાં થોડી સુખ-સુવિધાઓને લગતી વસ્તુઓની ખરીદદારી થશે. તમારી કોઇપણ ગતિવિધિમાં જીવનસાથીને સામેલ કરો.  

કર્ક:

4/12
image

ગણેશજી કહે છે, કાર્યસ્થળમાં કોઇ મુશ્કેલી આવવાથી કોઇ અનુભવી વ્યક્તિનું માર્ગદર્શન અને સલાહ તમારા માટે ઉપયોગી રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં ભાવનાત્મક સ્તર ગાઢ બનશે. અચાનક જ કોઇ ખર્ચ સામે આવવાથી આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઇ શકે છે. તમે કોઇ વિશેષ કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે કોશિશ કરતાં રહેશો.

 

સિંહ:

5/12
image

ગણેશજી કહે છે, નોકરી કે વ્યવસાયમાં કોઇ પ્રકારે પેપરને લઇને ગડબડી થઇ શકે છે. આ સમયે ઘરના કોઇ વડીલ સભ્યના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તમારા ભાવી લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય રીતે કામ કરવાની તમારી રીત સફળ થશે. વિના કારણે કોઇના કાર્યોમા દખલ આપશો નહીં.  

કન્યા:

6/12
image

ગણેશજી કહે છે, પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ તથા પ્રેમ પૂર્ણ રહી શકે છે. રાજકીય કાર્યોમાં કોઇ મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યક્તિની મદદ મળી શકે છે. કોઇ વિવાદિત મામલો કોઇની દખલ દ્વારા ઉકેલાઇ શકે છે. ઘરના કોઇ વડીલ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યને લઇને ચિંતા પણ રહેશે.  

તુલા:

7/12
image

ગણેશજી કહે છે, જીવનસાથી સાથે ઘરની વ્યવસ્થાને લઇને થોડો તણાવ રહી શકે છે. કોઇ વસ્તુના ખોવાઇ જવાથી કે રાખીને ભૂલી જવાની સ્થિતિ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા સિદ્ધાંતો ઉપર અડગ રહેવું તમારા વ્યક્તિત્વને વધારે નિખારશે.  

વૃશ્ચિક:

8/12
image

ગણેશજી કહે છે, કોઇ જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થવાથી તમે ફ્રેશ રહેશો. વ્યવસાયમાં આ સમયે આર્થિક સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. પારિવારિક મામલાઓને શાંતિથી ઉકેલો. થોડી નકારાત્મક વાતો પણ સામે આવી શકે છે.  

ધન:

9/12
image

ગણેશજી કહે છે, પતિ-પત્ની એકબીજાની ભાવનાઓનું સન્માન કરશે. કામકાજમાં તમે વ્યસ્ત રહી શકો છો. કામ વધારે હોવા છતાં તમે ઘર-પરિવાર માટે પણ સમય કાઢી લેશો. વાહન સાચવીને ચલાવો.કોઇ લક્ષ્ય તમારી આંખથી ઓઝલ થઇ શકે છે.  

મકર:

10/12
image

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને અનેક રીતે સફળતા આપનાર રહેશે. પ્રેમ સંબંધ વધારે ગાઢ બનશે. શરદી, તાવ વગેરે થઇ શકે છે. તમારી કાર્યપ્રણાલીમાં ફેરફાર વ્યવસાય માટે પોઝિટિવ રહેશે. આજનો દિવસ તમને અનેક રીતે સફળતા આપનાર રહેશે.  

કુંભ:

11/12
image

ગણેશજી કહે છે, જીવનસાથીનો ઘર-પરિવાર પ્રત્યે પૂર્ણ સહયોગ રહેશે. તમારા ઈગો અને ગુસ્સા જેવી ખામીઓ ઉપર કાબૂ મેળવવાની કોશિશ કરો. વ્યક્તિગત વ્યસ્તતાના કારણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે ધ્યાન આપી શકશો નહીં. તમારી મહેનત તથા કોશિશનું સારું પરિણામ સામે આવશે.  

મીન:

12/12
image

ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક બધા જ કાર્યો યોગ્ય રીતે ચાલતાં રહેશે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે. આ સમયે તમારા વ્યવહારને સહજ જાળવી રાખો તો સારું રહેશે. આજે તમે યોજનાબદ્ધ રીતે તમારી કાર્યપ્રણાલી બનાવશો અને સફળ પણ રહેશો.

dainik rashifalaaj ka rashifaldaily horoscopeદૈનિક રાશિફળ

Trending Photos