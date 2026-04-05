Rashifal Today: સિંહ રાશિ માટે ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ, પ્રોપર્ટી સંબંધિત કામ થઈ શકે છે, આજનું રાશિફળ
Rashifal Today 5 April 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): આજે 5 એપ્રિલ 2026 અને રવિવારે સંકષ્ટી ચતુર્થીનું વ્રત છે. આ દિવસ ભગવાન ગણેશને સમર્પિત છે. આજે સૂર્યનું ગોચરનું ગોચર મીન રાશિમાં શનિ અને મંગળ સાથે છે જ્યારે ચંદ્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોની આ સ્થિતિ વચ્ચે કઈ કઈ રાશિ માટે દિવસ શુભ છે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.
મેષ:
ગણેશ કહે છે કે હવે તેને ફેંકી દેવાનો અને આગળ વધવાનો સમય છે. તમારી મહેનત પ્રમાણે તમને શુભ ફળ મળશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે. તમારી ઉર્જાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરો. ચૂકવણી કરવાથી મન અસ્વસ્થ થશે. કેટલીકવાર તમારી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અન્ય લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બને છે. તેથી તમારા વિચારોમાં સુગમતા જાળવી રાખો. વેપારી પક્ષો સાથે સંપર્ક મજબૂત થશે અને બહારના સ્ત્રોતોમાંથી કોઈ મોટો ઓર્ડર મળવાની શક્યતા છે. પતિ-પત્ની બંને પોતપોતાના કામને કારણે એકબીજાને સમય આપી શકતા નથી. આજે તમે ચીડિયાપણું અને થાકનો અનુભવ કરશો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે કે દિવસની શરૂઆતમાં તમારા મહત્વપૂર્ણ કામ માટે યોજના બનાવો. બપોરનો સમય તમારા પક્ષમાં ખૂબ જ અનુકૂળ હોવાથી તમારું કામ જાતે જ થવા લાગશે. સંતાન સંબંધી કોઈ શુભ સૂચના મળવાથી આનંદ થશે. વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ અને અહંકાર મિત્રો સાથે ખરાબ સંબંધો તરફ દોરી શકે છે. પરિવાર અને ઘરના વડીલોને પણ તમારી સંભાળની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ વિષયમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. કાર્યસ્થળમાં ઓર્ડર સંબંધિત ફરિયાદો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. પરિવાર સાથે થોડો સમય ઘરમાં વિતાવો. ખભામાં દુખાવો સ્નાયુમાં દુખાવોને કારણે થઈ શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે કે તમારી અંદર છુપાયેલી પ્રતિભાને ઓળખો અને તેનો ઉપયોગ કરો. વર્તમાન ગ્રહોની સ્થિતિ તમને અદ્ભુત શક્તિ પ્રદાન કરી શકે છે. આજે થોડી લાભદાયી સ્થિતિ બની શકે છે, સાથે જ આ સમયે બનાવેલી યોજના નજીકના ભવિષ્યમાં શુભ અવસર પ્રદાન કરી શકે છે. તરત જ યોજનાઓ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરો. વધુ પડતી ચર્ચાથી પરિસ્થિતિ હાથમાંથી નીકળી શકે છે. સાથે જ બહારના લોકોની દખલગીરી પણ તમને પરેશાન કરી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં થોડો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. લગ્નજીવનમાં થોડા વૈચારિક મતભેદો હોઈ શકે છે. નસોમાં દુખાવો થઈ શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધા સંબંધિત કાર્યોમાં સફળ થવાની સંભાવના વધારે છે. તમારી ઉર્જાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો. બપોર પછી વધુ લાભદાયક સ્થિતિ બની શકે છે. તેથી પ્રવાસ પણ શક્ય છે. કેટલાક બિનજરૂરી ખર્ચ થશે પરંતુ તે જ સમયે પૈસા સંબંધિત સ્થિતિઓ પણ રહેશે. તેથી અસ્વસ્થ થવાની જરૂર નથી. તમારા આક્રમક સ્વભાવને કારણે તમે કોઈની સાથે સંબંધ બગાડી શકો છો. જનસંપર્ક તમારા માટે વ્યવસાય સંબંધિત નવા સંસાધનો પેદા કરી શકે છે. પ્રેમ સંબંધો વધુ ગાઢ બની શકે છે. ગેસ અને એસિડિટીની સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે કે ગ્રહોની સ્થિતિ અનુકૂળ છે. તમે તમારી મહેનત પ્રમાણે યોગ્ય પરિણામ મેળવી શકશો. તમારી ઉર્જાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો. પ્રોપર્ટી સંબંધિત કામ પણ થઈ શકે છે. તમારી વસ્તુઓ સાચવો કારણ કે ખોવાઈ જવાના કે ચોરાઈ જવાના યોગ બની રહ્યા છે. લાગણીઓના આધારે નિર્ણયો ન લો. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વ્યવસાયના સ્થળે તમારી નીચે કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે થોડો વિવાદ થઈ શકે છે. વ્યસ્તતાના કારણે પતિ-પત્ની એકબીજા સાથે સમય વિતાવી શકશે નહીં .સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે કે સમય સાનુકૂળ છે. મોટાભાગના ગ્રહો તમને ઘણું બધું આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તમારી અંદર અદ્ભુત આત્મવિશ્વાસ અનુભવો. સાથે જ તમારી કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો થશે. યુવાનો ગમે તેટલા સફળ બની શકે. તમે કોઈની સાથે વાત કરીને ભાવનાત્મક રીતે નબળા પડી શકો છો. તેના કારણે થોડી સફળતા હાથમાંથી સરકી શકે છે જેના કારણે નુકસાન થવાની સંભાવના છે. ઓફિસમાં હાલમાં સમસ્યાઓ આવશે પરંતુ સંયમ રાખો. પ્રેમ સંબંધો વધુ ગાઢ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે કે આજનો દિવસ બહાર જવા અને કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે. યોજનાબદ્ધ રીતે કાર્યો પૂર્ણ કરો. મન પ્રમાણે ફળ મળવાથી મનમાં પ્રસન્નતા આવશે અને આવકનું સાધન બની શકે છે. આળસને તમારા પર હાવી થવા ન દો. જેના કારણે થોડી સફળતા હાથમાંથી સરકી શકે છે. તે જ સમયે, મન ગુસ્સા અને ચીડિયાપણુંનો અનુભવ કરશે. ઘર સુધારણા યોજના પર પુનર્વિચાર કરો જેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે વ્યવસાય સંબંધિત કોઈપણ વ્યવસાયમાં અન્ય લોકો પર વિશ્વાસ ન કરો. જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મધુર રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે કે તમે તમારી દિનચર્યામાં જે પ્રકારનું પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તે તમારા માટે સકારાત્મક અને ફાયદાકારક સાબિત થશે. પ્રોપર્ટીના લેવડ-દેવડમાં લાભદાયી સોદા થઈ શકે છે. તેથી આ કાર્યો પર ધ્યાન આપો. આ સમયે તમારી ભાવનાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. કેટલીક જૂની નકારાત્મક બાબતોનો સામનો નજીકના સંબંધી સાથેના સંબંધને બગાડી શકે છે. તેથી તમારા વિચારો પર મનન કરતા રહો. વ્યવસાયિક બાબતોમાં અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લેવી. પ્રેમ સંબંધોમાં તમે ગુસ્સાને કારણે ભાવનાત્મક અંતર બનાવી શકો છો. સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું થાક અને આળસ તરફ દોરી જશે.
ધનુ:
ગણેશજી કહે છે કે આજે ઘરના કેટલાક નવીનીકરણ અને સજાવટને લઈને થોડી ચર્ચા થશે. પરિવારના સભ્યોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈપણ કામ કરતા પહેલા બજેટ બનાવો. કોઈ પણ કામ કરતી વખતે દેખરેખની જરૂર છે કારણ કે ચોરી કે નુકશાન કે કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. નજીકના સંબંધીઓ સાથે વિવાદ ચિંતાનું કારણ બનશે. કાર્યસ્થળ પર આજે વધુ કામ થઈ શકે છે. ઘર-પરિવારમાં પોતાના વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું. તણાવ તમારા પાચન કાર્યને અસર કરશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે કે આજે તમારી પાસે કેટલીક નવી જવાબદારીઓ અને વધુ કામનો બોજ હશે, તેથી આરામ અને આનંદ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યા વિના તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમને જલ્દી સારા નસીબ મળી શકે છે. વધુ પડતી ચર્ચામાં સમય બગાડો નહીં. નહિંતર, થોડી સફળતા હાથમાંથી સરકી શકે છે. તે જ સમયે, બહારના લોકોથી પ્રભાવિત થયા વિના તમારા નિર્ણયને પ્રાથમિકતા આપો. આ સમયે કોઈપણ પ્રકારની મુસાફરી પૈસાનો વ્યય થશે. જોબ સીકર્સ તેમના કોઈપણ લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરીને આદર અને ઉન્નતિ મેળવવાની શક્યતા વધારે છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મધુર રહેશે. ઉધરસની સમસ્યા થઈ શકે છે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે કે સંતાન તરફથી ચાલી રહેલી સમસ્યાનો ઉકેલ મળવાથી રાહત મળશે. તમે તમારા અંગત કાર્યો પર તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો. સામાજિક સેવા સંસ્થા સાથે પણ તમારો સહયોગી સહયોગ રહેશે. ધન લાભ કરતાં ખર્ચની શક્યતા વધુ બની રહી છે. તેથી તમારા બજેટને ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. ભાઈઓ વચ્ચે મતભેદ થઈ શકે છે. ચાલુ કામકાજમાં ચાલુ કામમાં નવી સફળતા મળશે. જીવનસાથીની સલાહ તમારા માટે જીવનરેખાનું કામ કરશે. થાકને કારણે પગમાં દુખાવો થઈ શકે છે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે કે વડીલોના આશીર્વાદ અને સહકારથી તમારું ભાગ્ય વધશે. તેમનું માન-સન્માન જાળવી રાખો. ધાર્મિક કાર્ય સાથે જોડાયેલી પૂજા ઘરમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે. જેથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા જળવાઈ રહે છે. ક્યારેક તમારો ગુસ્સો અને ઉતાવળ તમને સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વાતાવરણ નકારાત્મક બની શકે છે. તમારા વ્યવહારને સંયમિત રાખો જેથી ઘરનું વાતાવરણ બગડે નહીં. બાળકો સાથે થોડો સમય વિતાવવાથી તેમનું મનોબળ પણ વધી શકે છે. નોકરિયાત વ્યક્તિઓના કોઈપણ લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવામાં બોસ અને ઉપરી ખુશ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મનોરંજન સંબંધિત કાર્યક્રમ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહી શકે છે.
Trending Photos