Rashifal 8 March 2026: રવિવાર મકર રાશિ માટે શુભ આજે આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના, દૈનિક રાશિફળ

Daily Horoscope 8 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): રવિવાર અને 8 માર્ચ 2026 નો દિવસ સૂર્ય દેવને સમર્પિત છે. રવિવારનો દિવસ કઈ કઈ રાશિના લોકો માટે લાભકારી છે જાણવા વાંચો રાશિફળ.
 

Updated:Mar 07, 2026, 11:25 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ ખર્ચ અને કીર્તિમાં વધારો થશે. ભાગ્યનો ઉદય થશે જેના કારણે તમારા બધા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે. વેપારમાં નફો થશે અને જો તમે ક્યાંક રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો તો સમય અનુકૂળ છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ અને ભાગ લેશે. તમને દુશ્મનોની ચિંતામાંથી મુક્તિ મળશે.    

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે સંતાન પક્ષની ચિંતા કરી શકો છો. બાળક શારીરિક પીડાને કારણે પરેશાન રહેશે. સ્થળ પરિવર્તનનો સંદર્ભ મજબૂત અને સ્થાપિત થશે. આર્થિક લાભ થશે, પરંતુ નફા કરતાં વધુ ખર્ચ કરવાના કારણે મનમાં ઉદાસી રહેશે. પિતાના માર્ગદર્શન અને સપોર્ટથી ઘણી વસ્તુઓ તમારા માટે સરળ બની જશે.   

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે સારી ગુણવત્તાવાળા લોકો સાથે જોડાણ વધવાને કારણે અધિકારીઓ તમારી તરફેણમાં રહેશે. ભાઈઓની સલાહ અને સહકારથી તમે પ્રગતિ કરશો. વિવાહ કરવા માગતા લોકો માટે સારા લગ્ન પ્રસ્તાવો આવી શકે છે. શ્રેષ્ઠ માર્ગોથી પૂરતી આવક થશે પરંતુ આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચ વધુ થશે.    

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, તમારા વ્યવસાયમાં સતત લાભની સંભાવના રહેશે. આ સાથે વ્યાવસાયિક ભાગીદારો સાથે મુશ્કેલી થવાની સંભાવના છે. રોજગારના ક્ષેત્રમાં અવરોધથી મુક્તિ મળશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓને પડતી આર્થિક સમસ્યાઓનો પણ અંત આવશે.    

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે મોટા પ્રમાણમાં આર્થિક લાભ મળવાની સંભાવના છે. તમને ઇચ્છિત સુખ અને પ્રિયજનોનો ટેકો મળશે. બહાર ખાવાની આદતોમાં સંયમ રાખો, નહીં તો પેટમાં દુ:ખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. તમારા પ્રભાવ અને ખ્યાતિના ક્ષેત્રમાં વધારો થશે.    

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. કામ અચાનક બગડતા માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. કોઈ શારીરિક પીડા થવાની સંભાવના છે. સંતાન તરફથી ચિંતા રહેશે. પારિવારિક ખર્ચ અને આવક વિશે અનિશ્ચિતતા તમને પરેશાન કરી શકે છે.    

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ ખર્ચાથી સમાજમાં તમારું સન્માન વધી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેટલીક અડચણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચ અને મોટા વિવાદોથી દૂર રહો. લવ લાઈફ સારી અને સુખદ સમય પસાર થશે. નોકરી કરતા લોકોને અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.    

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. ભાઈ-બહેનો અને વ્યાવસાયિક સહયોગીઓ સાથે અણબનાવની સ્થિતિને કારણે આખો દિવસ અસ્વસ્થતા રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિએ વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું, નહીં તો અધિકારીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે.    

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે પ્રિયજનો સાથે વિરોધાભાસની સ્થિતિ સર્જાશે. તમારા સમય મુજબ કામ પૂર્ણ કરવામાં અડચણ આવી શકે છે. ઘરની જાળવણી પાછળ ખર્ચ થશે. સાસરિયાઓ સાથેના સંબંધો સુધરશે. માતા સાથે વૈચારિક મતભેદો થઈ શકે છે, જેના કારણે પરિવારમાં થોડા સમય માટે અશાંતિનું વાતાવરણ રહેશે.   

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને આર્થિક લાભ થવાની સંભાવના છે. માનસિક તણાવ ટાળવા માટે ધીરજ અને નમ્રતાથી કામ કરો. બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે સમય યોગ્ય છે પરંતુ બિનજરૂરી ખર્ચાથી સાવધ રહો. પરિવારના કોઈ સભ્ય તરફથી સારા સમાચાર તમારા ચહેરા પર સ્મિત લાવશે.    

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. દુશ્મનોનું મનોબળ ઘટશે. સારા ગુણો ધરાવતા લોકો સાથે સમાધાન વધશે. રોજગારીના ક્ષેત્રમાં તમારી ક્ષમતાઓમાં સુધારા સાથે, તમને નવી તકો મળશે. ઘરના કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા થઈ શકે છે.     

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે શરૂ કરેલા કામમાં તમને સફળતા મળશે. જે ચિંતાઓ બાળક તરફથી હતી તે આજે ઉકેલાશે. તમને તમારા પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. ક્ષેત્રમાં સફળતાપૂર્વક વિસ્તરણ કરશો. તમે પરિવારની ખુશી અને સમૃદ્ધિ માટે ખર્ચ કરી શકો છો.   

