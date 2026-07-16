Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Rashifal: ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો, ધન રાશિના આવક વધારવાના પ્રયત્નો સફળ થશે, શુક્રવારનું રાશિફળ

Rashifal: ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો, ધન રાશિના આવક વધારવાના પ્રયત્નો સફળ થશે, શુક્રવારનું રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:26 PM IST

Rashifal 17 July 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 17 જુલાઈ શુક્રવારે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં ગોચર કરશે. ગ્રહ ગોચરની દ્રષ્ટિએ શુક્રવાર કઈ કઈ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થવાનો છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે લોકોમાં પ્રિય બનશો. તમારામાં વિશેષ આકર્ષણ રહેશે. કાયમી મિલકત સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં સારા લાભ થશે. આજે પિતાના આશીર્વાદથી સરકાર દ્વારા સન્માનિત થવાની સંભાવના છે. સાંજે માતાની શારીરિક પીડાને કારણે તમને થોડો સમય મુશ્કેલી રહેશે. મોડી રાત સુધીમાં બધું ફરીથી સામાન્ય થઈ જશે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો રહેશે. જો થોડા દિવસોથી શરીરમાં કોઈ સમસ્યા હોય છે તો તેમાં સુધારો થશે. બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળવાના સંકેત છે. ભત્રીજાનો સહયોગ મળે તેવી સંભાવના રહેશે. તમારી વાણીને નિયંત્રિત કરો, તમે તમારી કાર્યક્ષમતાથી બધે વિજય અને સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા કાર્યક્ષેત્રના શત્રુઓ વધુ મજબૂત થશે. આજે તમારામાં નિર્ભયતાની ભાવના રહેશે. તમે નિર્ભયતાથી તમારા કાર્યો કરી શકશો. જીવનસાથી સાથે આજનો દિવસ ખૂબ જ મધુર રહેશે. રાત્રે સફરની શક્યતા બની રહી છે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે બુદ્ધિ અને જ્ઞાન વધશે. તમારા પૂરા પ્રયત્નોથી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. નિયમ દ્વારા તમારું સન્માન થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. સાંજ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં વિતાવશો. તમારું મન શાંત અને ખુશ રહેશે. આજે કેટલાક જૂના વિવાદોનું સમાધાન પણ થઈ શકે છે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, જો તમે વિદ્યાર્થી છો તો તમારી શૈક્ષણિક દિશા બદલાશે. શિક્ષણ પ્રત્યે તમારી રુચિ વધશે. આજે તમે નવા કાર્યો શીખવામાં સફળ થશો. આજે સંભવ છે કે તમારા પર કોઈ બાબતનો આરોપ મૂકવામાં આવશે. પરંતુ ચિંતા કરશો નહીં, કંઈક એવું થશે કે તમે તમારા શબ્દોને સાચા સાબિત કરી શકશો.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે તે વાતનું પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સામેની વ્યક્તિને ખરાબ ના લાગે. આજે તમારી વર્તણૂકને પણ ધ્યાનમાં રાખો. જો તમારા પૈસા ક્યાંક અટકેલા છે તો તમે આજે મેળવી શકો છો. આજે ડહાપણથી લીધેલા નિર્ણયો ફાયદાકારક રહેશે.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે આવક કરતા વધુ ખર્ચ થશે. બાળક દ્વારા કરવામાં આવેલા શ્રેષ્ઠ કાર્યથી તમારું માન વધશે. તમે તમારી ધૈર્ય અને પ્રતિભાથી દુશ્મનની બાજુએ વિજય મેળવવામાં સફળ થશો. સાંજથી રાત સુધી કોઈ પ્રિય લોકોને જોઈને આનંદ કરશે. પ્રેમ સંબંધોમાં તમારા માટે આજનો દિવસ ખુશ છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે કોઈ કારણ વિના નાના ભાઈ-બહેનોના અસહકારનો ભાગ બનવું પડશે. તમારા સ્વભાવ પ્રત્યે ગંભીર બનો, તમે માત્ર મહેનત કરીને જ તમારા કાર્યમાં સફળ થશો. ભૌતિક આરામ પર ખર્ચા વધુ થશે. શત્રુઓ તેમના કાવતરામાં સફળ થઈ શકશે નહીં.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આવક વધારવાના પ્રયત્નો 100 ટકા સફળ થશે. શ્રેષ્ઠ માર્ગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા ભંડોળમાં વધારો થશે. ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો રહેશે. આજે તમને દરેક ક્ષેત્રમાં લાભ મળશે. કરિયરમાં તમને મિત્રોનો સહયોગ પણ મળશે. સાસરિયાઓથી લાભ થશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારામાં પરોપકાર અને દાનની લાગણી વધવા માંડશે. આજે તમે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં વધુ સમય પસાર કરશો. આત્મવિશ્વાસના આધારે કરવામાં આવેલ પ્રયત્નો સફળ થશે. જૂના રોકાયેલા કાર્યો થોડો ખર્ચ કરીને પૂરા કરી શકાય છે. નવી યોજનાઓ પર કામ આજથી શરૂ થશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી પોતાની સંપત્તિમાં વધારો થશે. તમને તમારા મોસાળ તરફથી પણ માન મળશે. સાસુ-સસરા તરફથી અને પત્નીના પક્ષ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નોકરીમાં ગુપ્ત દુશ્મનો હેરાન કરશે જે સાંજે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. તમારા ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ અને નિષ્ઠાને પૂર્ણ રાખો.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે પૂર્વજો પાસેથી સંપત્તિ મળવાની સંભાવના છે. આ સિવાય આજે તંત્ર-મંત્ર પ્રત્યેની રુચિ પણ વધી શકે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે આજે કોઈને પૂછ્યા વિના સલાહ ના આપો, નહીં તો તેનાથી વિપરીત અસર તમારા પર પડી શકે છે. પુણ્યની કામગીરીમાં રાતનો સમય વિતાવશો.  

TAGS:
Rashifal
Friday horoscope
daily horoscope
દૈનિક રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8000નો જાદુઈ આંકડો... રોહિત-કોહલીએ ઈંગ્લેન્ડમાં રચ્યો ઇતિહાસ
Rohit Sharma1 hr ago
2
Airtel Unlimited 5G2 hrs ago
3
EV vs Hybrid vs CNG vs Petrol2 hrs ago
4
supaul MVI Husband murder2 hrs ago
5
Gurnoor Brar3 hrs ago