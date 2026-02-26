Vijay Weds Rashmika: વિજયની થઈ રશ્મિકા, ઉદયપુરમાં બંનેના લગ્ન સંપન્ન, જુઓ તસવીરો
Vijay Weds Rashmika: ફાઇનલી રશ્મિકા મંદાનાએ વિજય દેવરકોંડાને પોતાનો જીવનસાથી બનાવી લીધો છે. બંનેના લગ્ન થઈ ગયા છે. ઉદયપુરમાં આજે સવારે બંનેના લગ્ન થયા છે. જ્યાં નજીકના મિત્રો અને પરિવારજનો હાજર રહ્યાં હતા.
Vijay Weds Rashmika: રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા લગ્નના બંધનમાં બંધાયા છે. રિંદુ રીતિ-રિવાજોથી ઉદયપુરમાં સવારે 10.10 કલાકે બંનેના લગ્ન સંપન્ન થયા છે. વિજય અને રશ્મિકાના લગ્નમાં તેમના નજીકના મિત્રો અને પરિવારજનો હાજર રહ્યાં હતા. જ્યાં વિજયે રશ્મિકાને લગ્નની વીંટી પહેરાવી. જોકે સાંજે 4 કલાકે કોડવા પરંપરા અનુસાર ફરી બંને લગ્ન કરશે. જેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
હકીકતમાં વિજય દેવરકોંડા અને રશ્મિકા મંદાનાએ બે ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું છે. પ્રથમવાર બંને ફિલ્મ ગીતા ગોવિંદમમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા. જે બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી. તેમ કહેવામાં આવે છે કે આ ફિલ્મ દરમિયાન બંનેને પ્રેમ થયો હતો. પરંતુ બાદમાં બંને ડિયર કોમરેડ ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા.
રશ્મિકા અને વિજય લગ્નના બંધનમાં બંધાયા
રશ્મિકા મંદાના અને વિજય દેવરકોંડા લગ્નના બંધનમાં બંધાયા છે. લાંબા સમયથી બંને એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યાં હતા, જેની અફવાઓ પર ઉડતી હતી. પરંતુ કપલે ક્યારેય તેનો સત્તાવાર સ્વીકાર કર્યો નહીં.
લગ્ન પહેલા તેમણે ફેન્સને આ ખુશખબરી આપી હતી. હકીકતમાં રશ્મિકા અને વિજય એક સાથે વેકેશન પર પણ જતા હતા, પરંતુ હંમેશા અલગ-અલગ તસવીરો પોસ્ટ કરી.
સ્ટાર કપલના લગ્નમાં ટોલીવુડ ડાયરેક્ટર તરૂણ ભાસ્કર, શિવ નિર્વાણા, વામસી પેડિપલ્લી અને સંદીપ રેડ્ડી વાંગા ફંક્શનમાં પહોંચ્યા હતા. પીએમ મોદીએ પણ રશ્મિકા અને વિજયને પત્ર લખી શુભેચ્છા આપી હતી.
આ હોટલમાં થયા લગ્ન
વિજય અને રશ્મિકાએ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગના વેન્યુના રૂપમાં ઉદયપુરની 'દ મેમેંટોસ બાય આઈટીસી હોટલ્સ' ને પસંદ કરી છે.
