આઠમા નોરતે ભયાનક અકસ્માત : પ્રવાસથી પરત આવતા રત્ન કલાકારોને અકસ્માત નડ્યો, 3 ના મોત, 20 ઘાયલ
Accident News : નવરાત્રિના આઠમા નોરતે ટ્રક અને લક્ઝરી વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થતા 3 મુસાફરોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે, તો 20 ઘાયલ થયા છે. રત્નકલાકાર મહિલાઓ 2 દિવસના પ્રવાસેથી પરત ફરતાં આ ઘટના બની હતી. બસમાં 50થી વધુ લોકો સવાર હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પાળીયાદથી સાકરડી ગામના રસ્તા પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણ લોકોના ઘટનાસ્થળે મોત નિપજ્યા છે, તો 20 થી વધુ લોકોને ઈજા પહોંચી છે. ટ્રક અને ખાનગી લકઝરી બસ વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. આ સમયે લક્ઝરી બસમાં 50 થી 60 લોકો સવાર હતા.
આ અકસ્માતમાં ઉમરાળા ગામના વલ્લભભાઈ વશરામભાઈ ગોહિલ, અલ્પેશભાઈ બચુભાઈ વસાણી, મુકેશભાઈ બુધાભાઈના મોત નિપજ્યા છે.
રાણપુર તાલુકાના ઉમરાળા ગામની રત્નકલાકાર મહિલાઓ બે દિવસના પ્રવાસે ગઈ હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે. પ્રવાસેથી પરત ફરતા સાકરડી રોડ પર ઉભા રહેલા ટ્રકની પાછળ લકઝરી બસ ઘુસી જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.
મૃતકોને પીએમ માટે પાળીયાદ અને બોટાદ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. 20 વધુ ઈજાગ્રસ્તોને બોટાદ તેમજ ભાવનગરની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાયા હતા.
