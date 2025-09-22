ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વધુ એક દિવાળી ગિફ્ટની તૈયારી... GST પછી ઓક્ટોમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં મળશે સારા સમાચાર ? જાણો

SBI Report: દિવાળી પહેલા સામાન્ય લોકોને બીજી રાહત મળી શકે છે. GST ઘટાડા બાદ સામાન્ય માણસને બીજી મોટી ભેટ મળી શકે  છે. આ મહિનાની 29થી 30 સપ્ટેમ્બર મળશે બેઠક મળશે. તેમા નિર્ણય લેવામાં આવશે તો ઓક્ટોબર મહિનાના શરૂઆતમાં લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે.

SBI Report: સરકારે GST દર ઘટાડીને સામાન્ય લોકોને દિવાળીની ભેટ આપી દીધી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી આ જાહેરાત કરી હતી. હવે, રિઝર્વ બેંક દિવાળી પહેલા સામાન્ય લોકોને બીજી ભેટ આપવાની તૈયારી કરી રહી છે.   

એવું માનવામાં આવે છે કે રિઝર્વ બેંક આ મહિને વ્યાજ દર અથવા રેપો રેટમાં ઘટાડો કરી શકે છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના એક અહેવાલમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે. હાલમાં, વ્યાજ દર 5.50% છે. જો વ્યાજ દર ઘટાડવામાં આવે છે, તો તેનાથી બેંકો પાસેથી ઉધાર લેવાનું સસ્તું થશે અને EMI બોજ પણ ઘટશે.  

આ મહિને રિઝર્વ બેંકની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની બેઠક મળશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ બેઠકમાં રિઝર્વ બેંક વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (0.25%) ઘટાડો કરી શકે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સપ્ટેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરવો યોગ્ય રહેશે.

ફુગાવો હાલમાં નિયંત્રણમાં છે અને તેમાં ઘટાડો ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. MPC 29થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મળશે, અને નીતિગત નિર્ણય 1 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ લેવામાં આવશે.

SBI રિપોર્ટ ચેતવણી આપે છે કે જો વ્યાજ દર ઘટાડવામાં નહીં આવે, તો ટાઈપ 2 ભૂલ થવાનું જોખમ છે. આ પહેલા પણ બન્યું છે, જ્યારે ભારતીય રિઝર્વ બેંકે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં વ્યાજ દર ઘટાડ્યા ન હતા. ટાઈપ 2 ભૂલનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તે કરવું જોઈએ ત્યારે કંઈક ન કરવું.  

રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા શાંત વાતચીત પણ એક નીતિ સાધન છે. સપ્ટેમ્બરમાં "ટાઈપ 2 ભૂલ" (તટસ્થ વલણ અને વ્યાજ દરમાં ઘટાડો નહીં) કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. સપ્ટેમ્બરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટ (bps) વ્યાજ દરમાં ઘટાડો એ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે જૂન પછી વ્યાજ દર ઘટાડવા માટે વધુ આકર્ષક કારણોની જરૂર છે. તેથી, RBI ને સ્પષ્ટપણે વાતચીત કરવાની જરૂર પડશે.

SBI માને છે કે વ્યાજ દરમાં હવે ઘટાડો કરવો એ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં ફુગાવો 2 ટકાથી નીચે રહેવાની ધારણા છે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ 2027 સુધી ફુગાવો નીચો રહેવાની ધારણા છે.  

SBI કહે છે કે હવે યોગ્ય સમય છે કારણ કે ફુગાવો નિયંત્રણમાં છે અને નાણાકીય વર્ષ 2027માં નીચો રહેવાની ધારણા છે. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) લગભગ 4% અથવા તેનાથી નીચો રહેવાનો અંદાજ છે.

જો GST સુધારા અપેક્ષા મુજબ આગળ વધે છે, તો તે ઓક્ટોબરમાં 1.1% સુધી પણ ઘટી શકે છે. 2004 પછી આ પહેલી વાર બનશે. CPI એ એક સૂચકાંક છે જે માપે છે કે વ્યક્તિઓ માટે વસ્તુઓ કેટલી મોંઘી બની રહી છે.

