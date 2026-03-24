વિરાટ કોહલીની ટીમને લાગ્યો મોટો ઝટકો... યશ દયાલ IPL 2026માંથી બહાર, ઈજા નથી કારણ

Yash Dayal : IPL 2026ની શરૂઆત પહેલા RCBને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો ફાસ્ટ બોલર યશ દયાલ આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ટીમ ડિરેક્ટરે બોલર અંગે અપડેટ આપ્યું છે.
 

Updated:Mar 24, 2026, 01:53 PM IST

Yash Dayal : IPLની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં RCB ટીમને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમનો ફાસ્ટ બોલર યશ દયાલ આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. 

RCBને પહેલાથી જ જોશ હેઝલવુડની ગેરહાજરીથી મોટો ફટકો પડ્યો હતો, જે શરૂઆતની કેટલીક મેચોમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ત્યારે હવે યશ દયાલ બહાર થતાં ટીમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે.   

યશ દયાલ વિશે RCBના ડિરેક્ટર મો બોબાટે જણાવ્યું હતું કે યશ દયાલ આ સીઝનમાં RCB માટે રમશે નહીં. તેણે વ્યક્તિગત કારણોસર આ નિર્ણય લીધો છે. જો કે, RCBએ હજુ સુધી તેના માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી નથી.   

હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફ્રેન્ચાઇઝી યશ દયાલના સ્થાને બીજા ખેલાડીને તક આપવાનો નિર્ણય લે છે કે નહીં. યશ દયાલે ગત સિઝનમાં RCB માટે સારી બોલિંગ કરી હતી અને તેણે કુલ 13 વિકેટ લીધી હતી.  

તાજેતરના દિવસોમાં યશ દયાલ વિશે વિવિધ અહેવાલો ફરતા થયા હતા. તે હજુ સુધી આ સિઝન માટે RCB ટીમના પ્રેક્ટિસ સેશનમાં જોડાયો નહોતો, જેના કારણે ટૂર્નામેન્ટમાં રમવા અંગે શંકાઓ ઉભી થઈ હતી. જોકે, ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થવાના 4 દિવસ પહેલા RCB ડિરેક્ટરે પુષ્ટિ કરી છે કે તે આખી સિઝનમાંથી બહાર થયો છે. 

