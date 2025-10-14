ખુલતા પહેલા જ 510 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો, દિગ્ગજ કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO !
IPO News: કંપનીનું મૂલ્યાંકન હવે આશરે 83,000 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે, કારણ કે તેના શેર ગ્રે માર્કેટમાં પ્રતિ શેર 510 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે.
IPO News: ભારતની અગ્રણી ચશ્મા બનાવતી કંપની, લેન્સકાર્ટ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ, તેના આગામી IPO પહેલા રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા પેદા કરી રહી છે. કંપનીનું મૂલ્ય હવે $10 બિલિયન (આશરે ₹83,000 કરોડ) સુધી પહોંચી ગયું છે, કારણ કે તેના શેર અનલિસ્ટેડ માર્કેટ (ગ્રે માર્કેટ)માં પ્રતિ શેર 510 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે.
ખાનગી પોર્ટલે અહેવાલ આપે છે કે કંપની ભારતીય શેરબજારમાં 8-10 બિલિયન ડોલરના મૂલ્યાંકન પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. 2024માં, લેન્સકાર્ટનું મૂલ્યાંકન લગભગ $5 બિલિયન હતું, પરંતુ હવે તે બમણું થઈને $10 બિલિયન થઈ ગયું છે.
એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, કંપની 22 ઓક્ટોબરના અઠવાડિયામાં તેનું રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) ફાઇલ કરવાની યોજના ધરાવે છે અને 12 નવેમ્બર પહેલા સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
લેન્સકાર્ટે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 (FY25)માં ઉત્તમ નાણાકીય કામગીરી નોંધાવી છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 24માં 10.2 કરોડ રૂપિયાના નુકસાનની સરખામણીમાં 297.3 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની આવક 6,652.5 કરોડ રૂપિયા હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે (YoY) 23%નો વધારો દર્શાવે છે.
છેલ્લા બે વર્ષમાં કંપનીનો CAGR 33% રહ્યો છે. સુધારેલ કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને સ્કેલ કરેલ ઉત્પાદનને કારણે કુલ માર્જિન 500 બેસિસ પોઈન્ટ વધીને આશરે 69% થયું છે.
કંપનીએ તેના ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP)માં જણાવ્યું છે કે તેના કુલ 2,723 સ્ટોર્સ છે, જેમાં ભારતમાં 2,067 અને વિદેશી બજારોમાં 656 સ્ટોર્સનો સમાવેશ થાય છે. આમાં જાપાન અને યુરોપમાં તાજેતરના સંપાદનનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીની આવકનો 60% ભારતમાંથી અને 40% આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી આવે છે, જે તેના વ્યવસાયના ભૌગોલિક વૈવિધ્યકરણને મજબૂત બનાવે છે. લેન્સકાર્ટ નાણાકીય વર્ષ 26માં 450 નવા સ્ટોર્સ ઉમેરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
