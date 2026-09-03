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બંગાળની ખાડીમાં સર્જાશે નવી સિસ્ટમ, આ તારીખથી ગુજરાતમાં મન મૂકીને વરસશે વરસાદ

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:30 PM IST

ગુજરાતમાં લોકો વરસાદની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં છૂટાછવાયા વરસાદને બાદ કરતાં ક્યાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા નથી. હવે ખેતરોમાં પાક સુકાવા લાગ્યા છે, ખેડૂતો મુશ્કેલ સ્થિતિમાં છે. લોકોના મનમાં એક જ સવાલ છે કે વરસાદ ક્યારે આવશે? આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી સામે આવી છે.

ક્યારે આવશે વરસાદ?1/6

ક્યારે આવશે વરસાદ?

ગુજરાતમાં મેઘરાજા જાણે રિસાઈ ગયા છે. ખેતરોમાં લીલોતરીની જગ્યાએ ચિંતા છવાઈ ગઈ છે. પાક સુકાઈ રહ્યો છે. જળાશયો ખાલી થઈ રહ્યા છે. ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની માગ કરી રહ્યા છે પરંતુ હવે હવામાન વિભાગ અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને આશાનું મોટું કિરણ દેખાડ્યું છે. તો શું ગુજરાતમાં મેઘમહેર થવાની છે? જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં.

રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 16 ટકા વરસાદની ઘટ2/6

રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 16 ટકા વરસાદની ઘટ

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આ સમય સૌથી કપરો બની રહ્યો છે કારણ કે મેઘરાજાએ જાણે ગુજરાતથી મોં ફેરવી લીધું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 16 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે જ્યારે સૌથી ખરાબ સ્થિતિ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છે. જ્યાં 36 ટકા ઓછો વરસાદ વરસ્યો છે. ઉભો પાક હવે સુકાવાની કગાર પર છે.  તળાવો અને ડેમના જળસ્તર ઘટી રહ્યા છે.  બોરમાં પાણી નીચે ઉતરી રહ્યું છે અને ખેડૂતોની નજર હવે માત્ર આકાશ તરફ જ છે. 

આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી3/6

આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી

સંકટના વાદળો વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય બનતા અનેક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. એટલે કે  સૂકી પડેલી ધરતીને થોડો શ્વાસ મળી શકે છે.

હાલ દેશમાં ત્રણથી ચાર હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય છે4/6

હાલ દેશમાં ત્રણથી ચાર હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય છે

બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ મોટી આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ આજથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ઉત્તર ગુજરાત... મધ્ય ગુજરાત... અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 6 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે  કારણ કે હાલ દેશમાં ત્રણથી ચાર હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય છે. 10 સપ્ટેમ્બર આસપાસ બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક મજબૂત લો-પ્રેશર સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે. 

12થી 17 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ગુજરાતમાં સારા વરસાદની સંભાવના5/6

12થી 17 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે ગુજરાતમાં સારા વરસાદની સંભાવના

જો આ સિસ્ટમ મજબૂત બનશે તો 12થી 17 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે સમગ્ર ગુજરાતમાં સારા વરસાદની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલના અંદાજ પ્રમાણે રાજ્યમાં 2થી 6 ઇંચ સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ વરસાદ પડી શકે છે જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની લાંબી રાહ હવે પૂરી થઈ શકે છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ વરસાદ પડી શકે છે6/6

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 4થી 6 ઇંચ વરસાદ પડી શકે છે

પરંતુ વરસાદ રાહત લાવશે કે નવી મુશ્કેલી? કારણ કે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં જો ભારે વરસાદ પડશે તો કપાસ સહિત પરિપક્વ થતા પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. ખેતરોમાં જીવાતોનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે અને ખેડૂતોની મહેનત પર ફરી પાણી ફરી વળવાની ભીતિ પણ છે. હાલ માટે તો ગુજરાતના ખેડૂતને એક જ આશા છે કે મેઘરાજા હવે મન ખોલીને વરસે. જેથી ખેતરોમાં ફરી હરિયાળી છવાય અને ખેડૂતોના ચહેરા પર ફરી સ્મિત પરત ફરે. એક તરફ તરસતું ગુજરાત અને બીજી તરફ વરસાદની આશા. હવે આગામી દસ દિવસ ગુજરાત માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે કારણ કે આ વરસાદ માત્ર પાણી નહીં. પરંતુ લાખો ખેડૂતોની આશા પાક અને અર્થતંત્ર સાથે પણ સીધી જોડાયેલી છે.

TAGS:
Gujarat Rain Forecast 2026

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