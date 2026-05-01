OTPની ઝંઝટમાંથી મળી રાહત ! આધારકાર્ડમાં OTP વગર થઈ જશે મહત્વના કાર્યો, જાણો પ્રોસેસ
Aadhaar without OTP: જો તમારો મોબાઇલ નંબર આધાર સાથે લિંક ન હોય અને તમને OTP આવતો ન હોય, તો ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. UIDAIની નવી સેવા સાથે, તમે OTP વિના આધાર સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરી શકો છો.
Aadhaar without OTP: અત્યાર સુધી, જો તમારો મોબાઇલ નંબર આધાર સાથે લિંક ન હોય તો આધાર ડાઉનલોડ કરવું અથવા સંબંધિત કાર્યો કરવા મુશ્કેલ હતા. દરેક વખતે, OTP જરૂરી હતો, જે ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર જ આવતો હતો. પરંતુ હવે, આ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવી ગયું છે. UIDAI એ એવા યુઝર્સ માટે નવા વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે જેમની પાસે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર નથી અથવા OTP પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. હવે, તમે OTP વિના તમારા આધાર કાર્ડ સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરી શકો છો. જાણો કેવી રીતે:
UIDAIની નવી સુવિધા હેઠળ, તમે આધાર PVC કાર્ડ ઓર્ડર કરી શકો છો અને ફેસ ઓથેન્ટિકેશન જેવી સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરીને તમારી ઓળખ ચેક કરી શકો છો. આનાથી જેમના મોબાઇલ નંબર ખોવાઈ ગયા છે અથવા અનલિંક થઈ ગયા છે તેમને નોંધપાત્ર રાહત મળશે.
UIDAI એ હવે ઘણા વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે જે OTP વગર આધાર સંબંધિત કાર્યો કરવાની મંજૂરી આપે છે. આમાં સૌથી નોંધપાત્ર PVC આધાર કાર્ડ ઓર્ડર કરવું અને ફેસ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરવો છે.
આ કરવા માટે, તમારે UIDAI વેબસાઇટની વેબસાઈટ પર જવાનું અને "ઓર્ડર આધાર PVC કાર્ડ" વિકલ્પ પસંદ કરવાની જરૂર છે. તમે તમારો આધાર નંબર અથવા વર્ચ્યુઅલ ID દાખલ કરી શકો છો. પછી તમે કેટલીક મૂળભૂત વિગતો ભરો અને પેમેન્ટ કરો. એકવાર ઓર્ડર પૂર્ણ થઈ જાય, પછી PVC આધાર કાર્ડ તમારા ઘરે પહોંચાડવામાં આવે છે.
ફેસ ઓથેન્ટિકેશન એ એક નવી પદ્ધતિ છે જે તમને ઓળખવા માટે તમારા ચહેરાનો ઉપયોગ કરે છે. તમે ફક્ત કેમેરાને તમારો ચહેરો બતાવો છો, અને સિસ્ટમ તેને આધાર ડેટા સાથે મેચ કરે છે. આ સુવિધા OTP વગર તમારી ઓળખ ચકાસવાની મંજૂરી આપે છે.
સ્ટેપ 1: જો તમને તમારા આધારની ડિજિટલ નકલની તાત્કાલિક જરૂર હોય, તો ફેસ ઓથેન્ટિકેશન એક સરળ પદ્ધતિ છે. પ્રથમ, તમારે સત્તાવાર આધાર મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર પડશે. એકવાર એપ્લિકેશન ખુલી જાય, પછી આધાર ડાઉનલોડ કરો વિકલ્પ પસંદ કરો.
આગળ, તમારે તમારો આધાર નંબર, EID, અથવા VID દાખલ કરવાની જરૂર પડશે. પછી એપ્લિકેશન કેમેરા ઍક્સેસ માંગશે, જે તમારે આપવાની રહેશે. હવે, તમારે તમારી ઓળખ ચકાસવા માટે કેમેરાને તમારો ચહેરો બતાવવાની જરૂર પડશે.
એકવાર તમારો ચહેરો યોગ્ય રીતે સ્કેન થઈ જાય, પછી તમારી આધાર PDF તરત જ ડાઉનલોડ થઈ જશે. ડાઉનલોડ કરેલ આધાર PDF માટે પાસવર્ડ તમારા નામના પહેલા ચાર અક્ષરો (કેપિટલમાં) અને તમારા જન્મ વર્ષને જોડીને બનાવવામાં આવે છે.
