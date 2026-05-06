/કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે આવ્યા રાહતના સમાચાર, ગુજરાતમાં આ તારીખે થશે ચોમાસાનું આગમન; અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીનો કહેર યથાવત છે. રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાન 42થી 44 ડિગ્રી પાર પહોંચ્યું છે અને લોકો તપતા તડકામાં દાઝી રહ્યા છે. રસ્તાઓ સુમસામ બન્યા છે અને બપોરે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. પરંતુ આકરી ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ચાલો જાણીએ શું નવી આગાહી?
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની શક્યતા છે. 8 મે સુધી ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફથી આવતા ભેજયુક્ત પવનોના કારણે આ ફેરફાર જોવા મળશે.
હાલમાં મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. કચ્છમાં 42 ડિગ્રી અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રમાં 43 ડિગ્રી સુધી તાપમાન જવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એટલે કે આગામી કેટલાક દિવસો સુધી ગરમીનો ત્રાસ યથાવત રહેવાનો છે.
પરંતુ 12 મેથી 14 મે દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે જ ગરમીમાં થોડો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે. આગાહી મુજબ 10 થી 20 મે વચ્ચે અરબી દેશોની અસરથી કાળી આંધી આવી શકે છે. જેના કારણે પવનની ઝડપ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ થઈ શકે છે. ધૂળભર્યા પવનો અને અચાનક વાતાવરણમાં ફેરફાર લોકોને સતર્ક રહેવાની ચેતવણી આપી રહ્યા છે.
ત્યારબાદ 20 થી 23 મે દરમિયાન ફરી હવામાન પલટાશે અને રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઊંચા મોજાં ઉછળવાની પણ સંભાવના છે, જેથી માછીમારોને ખાસ સાવચેત રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
આગાહી અનુસાર 29 મે પછી ફરી એકવાર હવામાનમાં ફેરફાર થશે અને 15 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામશે. તો હાલ માટે ગરમીનો કહેર યથાવત છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં વરસાદ અને પવન સાથે રાહત મળવાની આશા છે.