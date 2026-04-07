એક દેશ, ત્રણ ઓળખઃ જાણો ભારતના સત્તાવાર, આંતરરાષ્ટ્રીય અને સાંસ્કૃતિક નામોમાં અંતર
What is India Full Official Name: ભારત વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન સભ્યતાઓમાંથી એક છે. તે પોતાની પરંપરા, સંસ્કૃતિ અને ભૌગોલિક સંરચના માટે જાણીતું છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ભારત દેશનું સત્તાવાર નામ શું છે? આવો જાણીએ દેશના ફુલ સત્તાવાર નામ વિશે.
ભારતનું સત્તાવાર નામ
શું છે ભારતનું સત્તાવાર નામ?
Know India ભારતની સરકારી વેબસાઇટ અનુસાર ભારતનું સત્તાવાર નામ 'ભારત ગણરાજ્ય' એટલે કે 'રિપબ્લિક ઓફ ઈન્ડિયા' (Republic of India) છે.
શું ભારત અને ઈન્ડિયા દેશના નામ નથી?
દેશના સત્તાવાર નામ વિશે જાણ્યા બાદ તે સવાલ ઉઠે છે કે શું 'ભારત' અને 'ઈન્ડિયા' ખોટા નામ છે. જી નહી, આ બંને નામ પણ સત્તાવાર રૂપથી સ્વીકાર્ય છે. બંધારણના અનુચ્છેદ-1મા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈન્ડિયા જે ભારત છે, રાજ્યોનો એક સંઘ (Union of States) હશે. તે એક સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, ધર્મનિરપેક્ષ, લોકશાહી પ્રજાસત્તાક છે જેમાં સંસદીય પ્રણાલીની સરકાર છે.
અનુચ્છેદ 1માં નામોનો ઉપયોગ
ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ-1મા દેશ માટે ઈન્ડિયા અને ભારત બંને નામોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ભલે ભારતનું સંપૂર્ણ સત્તાવાર નામ ભારત ગણરાજ્ય છે, પરંતુ ઈન્ડિયા અને ભારતનો પણ સત્તાવાર નામના રૂપમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.
કેમ બંધારણે ભારત અને ઈન્ડિયા બંને નામને યથાવત રાખ્યા
ભારત ગણરાજ્ય ભલે દેશનું સત્તાવાર નામ છે, પરંતુ બે સંક્ષિપ્ત નામો તરીકે ઈન્ડિયા અને ભારતને પણ બંધારણમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ સવાલ તે છે કેમ. તેનો જવાબ છે આ નામોની ઉત્પત્તિ. આવો જાણીએ.
ઈન્ડિયા નામ ક્યાંથી આવ્યું?
ઈન્ડિયા શબ્દ સિંધુ નદીથી આવ્યો છે. ગ્રીસ અને ફારસી લેખકોએ સિંધુ નદીની પારની જમીનને પોતાના લેખોમાં ઈન્ડિયા નામથી ઉલ્લેખીત કરી. ત્યારબાદ આ નામ ધીમે-ધીમે વિશ્વના અન્ય હિસ્સામાં ફેલાય ગયું. જ્યારે 1947મા દેશ સ્વતંત્ર થયો ત્યારે તેનું નામ ઈન્ડિયા જ હતું. તેથી આ નામને યથાવત રાખવામાં આવ્યું.
ભારત નામ ક્યાંથી આવ્યું?
ભારત શબ્દ દેશના ઈતિહાસ સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલો છે. માનવામાં આવે છે કે રાજા ભરતના નામ પર દેશનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે. તો વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ આ ભૂમિનું એક અન્ય નામ ભારતવર્ષના રૂપમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ભારતવર્ષ, જેનો અર્થ છે ભરતની ભૂમિ, જેનું સંક્ષિપ્ત કરતા ભારત કરી દેવામાં આવ્યું. આ નામ હજારો વર્ષોથી ભારતની સંસ્કૃતિનો હિસ્સો રહ્યું છે. તેથી ઈન્ડિયાની સાથે ભારત નામને પણ બંધારણમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું.
એક નહીં ત્રણ છે ભારતના નામ
ભારત ગણરાજ્ય દેશનું સંપૂર્ણ સત્તાવાર નામ છે. જ્યારે ઈન્ડિયા અને ભારત સંક્ષિપ્ત નામ છે. ઈન્ડિયા આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા પ્રાપ્ત સંક્ષિપ્ત નામ છે અને ભારત દેશમાં સૌથી વધુ ઉપયોગ કરાતું સાંસ્કૃતિક સત્તાવાર નામ છે.
