હાર બાદ લાલૂના પરિવારમાં વિવાદ, રોહિણી, મીસા, તેજસ્વી કે તેજ પ્રતાપ, યાદવ પરિવારમાં કોણ છે સૌથી વધુ ધનવાન, કોની પાસે કેટલું બેંક બેલેન્સ, જાણો
Lalu Family Tree: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ લાલૂ પરિવારમાં વિવાદ શરૂ થયો છે. યાદવ પરિવારમાં ફૂટ પડી છે. લાલૂ યાદવના બાળકોમાં વિવાદ એટલો વધી ગયો કે રોહિણી યાદવ સહિત ત્રણ ત્રણ પુત્રીઓએ ઘર છોડી દીધું.
Lalu Family Dispute:
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર બાદ, લાલુ પરિવાર અરાજકતામાં ડૂબી ગયો છે. યાદવ પરિવાર વિખેરાઈ ગયો છે. લાલૂ યાદવ પોતે બીમાર છે, અને રાબડી યાદવે મૌન જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે ભાઈ-બહેન વચ્ચેનો સંઘર્ષ દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે એવું શું થયું કે ભાઈ-બહેન બે જૂથોમાં વહેંચાઈ ગયા. જોકે, આ પહેલી વાર નથી. પહેલા, લાલૂ યાદવના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવની પત્ની ઐશ્વર્યા તેમના લગ્નના એક વર્ષમાં જ તેમનાથી અને પરિવારથી અલગ થઈ ગઈ, અને પછી તેજ પ્રતાપ પોતે પરિવારથી અલગ થઈ ગયા.
લાલૂ પરિવારમાં વિવાદ
હવે લાલૂની બીજી પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ પરિવાર સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો છે. વિવાદ વચ્ચે આવો જાણીએ કે લાલૂ યાદવના 9 સંતાનોમાં કોણ સૌથી વધુ ધનવાન છે? કોની પાસે કેટલી સંપત્તિ છે? તેજસ્વી યાદવ પર સવાલ ઉઠાવનાર રોહિણીના પતિ શું કરે છે? િતાને પોતાની કીડની આપી જીવનદાન આપનારી રોહિણી આચાર્ય ખુદ શું કરે છે?
લાલૂ પરિવારમાં કોણ-કોણ છે?
લાલુ યાદવે 1973માં રાબડી દેવી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમને નવ બાળકો છે: સાત પુત્રીઓ અને બે પુત્રો. તેમની મોટી પુત્રી, મીસા ભારતી (49), એક MBBS ડૉક્ટર અને પાટલીપુત્ર લોકસભા મતવિસ્તારમાંથી પૂર્વ સંસદ સભ્ય છે. તેમની બીજી પુત્રી, રોહિણી આચાર્ય (46), પણ MBBS ડિગ્રી ધરાવે છે અને સિંગાપોર સ્થિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકર સમરેશ સિંહ સાથે લગ્ન કર્યા છે. તેમની ત્રીજી પુત્રી, ચંદા સિંહ, વિક્રમ સિંહ સાથે લગ્ન કર્યા છે, જે એક પાઇલટ છે. રાગિની સિંહ પાસે એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી છે અને તે સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા રાહુલ યાદવ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લાલુની પાંચમી પુત્રી, હેમા યાદવ, બી.ટેક ડિગ્રી ધરાવે છે અને તે વિનીત યાદવ સાથે લગ્ન કર્યા છે. તેમની છઠ્ઠી પુત્રી, અનુષ્કા ધન્નો રાવ, જે એક ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છે, તેના લગ્ન હરિયાણાના એક રાજકીય પરિવારમાં થયા છે. તેમની સાતમી પુત્રી, રાજલક્ષ્મી યાદવ, સપા નેતા તેજ પ્રતાપ સિંહ યાદવ સાથે લગ્ન કર્યા છે. જ્યારે પુત્રમાં તેજપ્રતાપ યાદવ અને તેજસ્વી યાદવ છે.
यादव परिवार में किसके पास कितनी दौलत
લાલૂ પરિવારમાં સૌથી ધનવાન કોણ
સ્પષ્ટ છે કે લાલૂ પરિવારમાં સૌથી વધુ સંપત્તિ રાબડી દેવી પાસે છે. 17.92 કરોડ રૂપિયાની કુલ સંપત્તિ સાથે તે પોતાના બધા બાળકો અને લાલૂ યાદવથી વધુ ધનવાન છે. તો તેજસ્વી સંપત્તિના મામલામાં રોહિણી આચાર્યથી ખૂબ પાછળ છે.
શું કરે છે રોહિણીનો પતિ
રોહિણી આચાર્યના લગ્ન વર્ષ 2002મા સમરેશ સિંહ સાથે થયા હતા. તેમના સસરા રાવ રણવિજય સિંહ આવકવેરા અધિકારી રહ્યાં છે. તેમના પતિ સિંગાપુરમાં એક અવરકોર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ કંપનીમાં એમડી છે. તેના ત્રણ બાળકો છે, જે સિંગાપુરમાં રહે છે.
Trending Photos