/રોટલી, પૂરી કે પરાઠા... ઘઉંના લોટથી બનેલી કઈ વસ્તુ પચવામાં કેટલો સમય લે છે, ખાતા પહેલા જાણવા જેવી માહિતી

Digestion Time Of Roti Puri & Paratha: હંમેશા બપોર કે રાતના ભોજન બાદ આપણને ભારેપણું અનુભવાય છે. જેનું સૌથી મોટું કારણ આપણા દ્વારા પસંદ કરાયેલું અનાજ કે તેને બનાવવાની રીત હોય છે. એક્સપર્ટસ કહે છે કે, એક સામાન્ય સ્વસ્થ વ્યક્તિના પેટને અલગ અલગ રીતે ભોજનના પ્રોસેસ થવામાં અલગ અલગ સમય લાગે છે. જ્યાં કાર્બોહાઈડ્રેટ જલ્દી તૂટે છે, ત્યાં ફેટ એટલે વસો પચાવવું શરીર માટે એક લાંબી પ્રોસેસ બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે, રોટી કે પૂરીના પચવામાં જમીન આકાશનો ફરક હોય છે. ત્યારે જાણી લઈએ રોટલી અને પૂરી પચવામાં કેટલો સમય લાગે છે.
સાદી રોટલી કે ફુલકા ફાઈબરથી ભરપૂર હોય છે. તેમાં ફેટ ન બરાબર હોય છે. ઘઉંની બનેલી તેલ વગરની રોટલ પચવામાં પેટને લગભગ 2 થી 3 કલાકનો સમય લાગે છે. તેમાં ફેટ નથી હોતું. તેથી શરીરમાં પાચક એમ્ઝાઈમ્સ તેજીથી ગ્લુકોઝમાં બદલી નાંખે છે. તેનાથી તમને તરત એનિર્જિ મળે છે.
જ્યારે રોટલીમાં તેલ કે ઘી લગાવો તો તે પરાઠા બની જાય છે. તેને ડ્રી ફ્રાય કરો તો તે પૂરી બની જાય છે. આવામાં તે ડાઈઝેશન પ્રોસેસ ધીમી કરી નાંખે છે. તે રોટલીના પચવા કરતા વધુ સમય લે છે. ફેટવાળી વસ્તુઓમાં ગેસ્ટ્રીક એમ્પટિંગ (પેટ ખાલી હોવાની પ્રોસેસ) માં બહુ જ સમય લાગે છે. એક તેલવાળા પરાઠાને પૂરી તરીકે પચવામાં 3 થી 4 કલાકનો સમય લાગી શકે છે. જ્યારે કે ડીપ ફ્રાય કરવામાં આવેલી પૂરીને પચાવવામાં પેટને 5 થી 6 કલાક સુધીનો સમય લાગી શકે છે.
એક્સપર્ટસ કહે છે કે, પૂરી અને પરાઠામાં ફેટ વધારે હોય છે. હાઈફેટવાળી ચીજ ડાઈજેશન દરમિયાન બ્લડ ફ્લોની માત્રા વધારી દે છે. જેનાથી મસ્તિષ્કને મળતી એનર્જિનું લેવલ થોડા સમય માટે ઓછું થઈ જાય છે. તેનાથી સુસ્તી કે ઊંઘ અનુભવાય છે. તો બીજી તરફ, જ્યારે આપણે પૂરી કે પરાઠા જેવુ ભારે ભોજન કરીએ છીે તો, શરીરને તેને પચાવવા માટે વધુ ઉર્જાની જરૂર પડે છે. આ જ કારણ છે કે, ભારે નાસ્તા બાદ કામ પર ધ્યાન આપવું મુશ્કેલ બની જાય છે.