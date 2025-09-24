10 વર્ષ બાદ રાહુ પોતાના જ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ રાશિઓને રાજા જેવું સુખ આપશે, અચાનક કરોડપતિ બનો તેવા યોગ
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ રાહુ ગ્રહ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 3 રાશિવાળાને ધનલાભ અને પ્રગતિના યોગ બની રહ્યા છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર મજબ રાહુ લગભગ 18 મહિના બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આ સાથે સમયાંતરે નક્ષત્ર પણ બદલે છે. 10 વર્ષ બાદ રાહુ નવેમ્બરમાં શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રના સ્વામી રાહુ પોતે જ છે. આવામાં રાહુ ગ્રહનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં આવવું એ કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. આ લોકોને આવકમાં વધારો અને કરિયરમાં પ્રગતિના યોગ છે. આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં આવવું એ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. કાર્યસ્થળે તમને કામકાજમાં ખુબ શાંતિ મળશે અને ભાગ્યનો સિતારો બુલંદ થશે. તમને તમારી કરિયરમાં અચાનક જ મોટો બદલાવ જોવા મળી શકે છે. નોકરીયાતોને મનગમતી જગ્યાએ બદલી થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટી કે વાહન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. આર્થિક સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ માટે સમય ખુબ અનુકૂળ છે.
મકર રાશિ
રાહુ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમય તમને કામકાજમાં પ્રગતિ કરાવી શકે છે. કરિયરમાં તકો મળશે જે તમને ઊંચાઈ પર લઈ જઈ શકે છે. મોટા પાયે ધનલાભની સંભાવના છે. સંતાન સંબંધિત ચિંતાઓ દૂર થશે અને વિદેશી ક્ષેત્રોથી લાભ થઈ શકે છે. સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. કોઈ વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદવાનું વિચારી શકો છો. લક્ઝરી આઈટમ ખરીદી શકો છો.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે તમારી રાશિના સ્વામી શનિ છે અને રાહુની શનિ દેવ સાથે મિત્રતા છે. આથી આ દરમિયાન આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને દીવાળી બાદ નવા પ્રોજેક્ટ્સ મળી શકે છે. જે કરિયરમાં ચાર ચાંદ લગાવશે. વેપારીઓની મહેનત રંગ લાવશે. વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે.
Disclaimer:
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
