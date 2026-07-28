/રેલવેથી લઈને LPG સિલિન્ડર સુધી... 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે આ નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર શું પડશે અસર

Rules Changes From 1st August: જુલાઈનો મહિનો ખતમ થવાનો છે અને જલ્દી ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત થશે. ઓગસ્ટની પ્રથમ તારીખની સાથે તમારા જીવન અને બજેટ સાથે જોડાયેલા ઘણા ફેરફારો લાગૂ થશે. એટલે કે 1 ઓગસ્ટથી ઘણા નિયમમાં ફેરફાર થવાનો છે. રસોઈમાં ઉપયોગ થનાર એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને તમારા ખિસ્સામાં રહેલા ક્રેડિટ કાર્ડના ચાર્જ સુધી, રેલવે ટિકિટના નિયમથી લઈને આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા નિયમ બદલવાના છે. એટલું જ નહીં જો તમે 31 જુલાઈ સુધી આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ નથી કર્યું તો 1 ઓગસ્ટથી તમારે દંડ આપવો પડશે. આવો જાણીએ એવા પાંચ ફેરફાર, જેની સીધી અસર તમારા જીવન પર પડવાની છે.
અમેરિકા અને ઈરાન યુદ્ધને કારણે તેલ અને ગેસ સપ્લાય પર અસર પડી છે. માર્ચમાં એલપીજીના ભાવમાં 60 રૂપિયા સિલિન્ડર સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જૂન મહિનામાં કોમર્શિયલ ગેસની કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો. વર્તમાન સમયમાં દિલ્હીમાં ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 942 રૂપિયા છે. દર મહિનાની જેમ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ 1 ઓગસ્ટે ફેરફાર થઈ શકે છે. કંપની દ્વારા ભાવમાં વધારો થશે કે ઘટાડો તે હજુ સામે આવ્યું નથી.
1 ઓગસ્ટથી રેલવેના ટિકિટ બુકિંગના સમયથી લઈને ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વેસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવે તરફથી તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગમાં નવો ટોકન રૂલ લાગૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ નિયમ કાઉન્ટર બુકિંગ પર લાગૂ થશે. આ નિયમનો ઉદ્દેશ્ય બુકિંગ કાઉન્ટર પર ભીડને કંટ્રોલ કરવાનો છે અને યાત્રીકોની સુવિધા વધારવાનો છે. 1 ઓગસ્ટથી શરૂ થનાર આ નિયમ હેઠળ તત્કાલ ટિકિટ માટે ટોકન જલ્દી આપવામાં આવશે, જેથી બુકિંગ શરૂ થતાં પહેલા યાત્રીકોને ખ્યાલ આવી શકે.
FY 2026-27 માટે આઈટીઆર ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે. જો તમે 31 જુલાઈ સુધી આઈટીઆર ફાઇલ ન કરી શકો તો 1 ઓગસ્ટથી તમારે પેનલ્ટી આપવી પડશે. ITR -3 અને ITR- 4 બિઝનેસ (ઓડિટ વગરનું) માટે આઈટીઆર ફાઈલ કરવાની ડેડલાઇન 31 ઓગસ્ટ છે. ITR-3 અને ITR-4 (ઓડિટના મામલામાં) વાળા 31 ઓક્ટોબર 2026 સુધી આઈટીઆર ફાઈલ કરી શકે છે.
ત્રણ દિવસ બાદ 1 ઓગસ્ટ 2026થી ઘણી બેંક પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં ફેરફાર કરી શકે છે. આ નિયમોમાં રિવોર્ડ પોઈન્ટ, ચાર્જ, ફી કે અન્ય ફેરફાર સામેલ થવાની આશા છે. આ સિવાય કેટલીક બેંકો તરફથી એફડીના વ્યાજદરમાં ફેરફાર કરી શકાય છે.
આ વખતે 1 ઓગસ્ટથી આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા નિયમમાં પણ ફેરફાર થવાના છે. ભારતીય બેંક અને વીમા કંપનીઓ ઓગસ્ટ 2026થી કોમન કસ્ટમર આઈડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ શરૂ કરવાની તૈયારીમાં છે. નવી સિસ્ટમને સેન્ટ્રલ નો યોર કસ્ટમર 2.0 એટલે કે CKYC કહેવામાં આવશે. તેનાથી એકાઉન્ટ ઓપન કરવા અને જાણકારીઓને અપડેટ કરવા સમયે સેન્ટ્રલ રજીસ્ટ્રીમાં સ્ટોર ડેટા હાસિલ કરવામાં માત્ર ગ્રાહકની સહમતિની જરૂર પડશે.
ટેક્નોલોજી અને ટેલીકોમ સેક્ટરમાં હંમેશા મહિનાની શરૂઆતથી સ્પેમ કોલ્સ અને નકલી મેસેજને રોકવા માટે ટ્રાઈ કે ટેક કંપનીઓના નવા સિક્યોરિટી નિયમ લાગૂ થાય છે. આ વખતે ઓગસ્ટની શરૂઆતથી સિક્યોરિટી નિયમ લાગૂ થવાની આશા છે.