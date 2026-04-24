ગુજરાતમાં કુષ્ઠ રોગીઓ માટે જીવન સમર્પિત કરનાર સુરેશ સોનીનું નિધન, ગત વર્ષે પદ્મશ્રી મળ્યો હતો

Sabarkantha News : ગુજરાતના જાણીતા સમાજસેવક ને પદ્મશ્રી સુરેશભાઇ સોનીનું હ્રદય રોગના હુમલાથી નિધન થયું છે. સુરેશ સોનીએ કુષ્ઠ રોગીઓની સેવા કરવા માટે પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કર્યું હતું. સતત કુષ્ઠ રોગીઓની સેવા કરવા હિંમતનગરના રાજેન્દ્રનગર ખાતે સેવા આશ્રમ શરુ કર્યો હતો. આજે સહયોગ કુષ્ઠ યજ્ઞ ખાતે તેમની અંતિમક્રિયા કરાશે. 
 

Updated:Apr 24, 2026, 09:10 AM IST

સાબરકાંઠામાં સેવાનો યજ્ઞ

સુરેશ સોનીએ છેલ્લાં 37 વર્ષથી કુષ્ઠ રોગીઓની સેવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું હતું. તેમની સહયોગ સંસ્થા અનેક કુષ્ઠ રોગીઓનું ઘર છે, જ્યા જરૂરિયાતમંદ લોકો આવીને રહે છે. મૂળ વડોદરાના સુરેશ સોનીએ સાબરકાંઠાને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. તેઓએ હિંમતનગરના રાજેન્દ્રનગર પાસે આખું સહયોગનગર ઉભું કર્યું હતુ. 

ગત વર્ષે જ મળ્યો હતો પદ્મશ્રી

કુષ્ઠ રોગીઓની સારવારમાં જીવન ખર્ચી નાંખનાર સુરેશ સોનીને હજી ગત વર્ષે 2025 માં જ પદ્મશ્રી આપવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના હસ્તે તેમને પદ્મ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો. 

ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું

81 વર્ષની વયે પણ સુરેશ સોનીએ સેવાનો અખંડ જ્યોત પેટવીની રાખ્યો હતો. તેમના પરિવારજનો પણ તેમના આ કાર્યમાં સહભાગી થઈને કુષ્ઠ રોગીઓની સેવા કરે છે. તેમના પત્નીએ પણ આજીવન તેમને સાથ આપ્યો છે.   

મૂળ વડોદરાના હતા સુરેશ સોની

સુરેશ સોની મૂળ વડોદરાના શિનોર ગામના વતની હતી. તેઓ 1988 માં હિંમતનગર સ્થાયી થયા હતા. અહી તેઓએ કુષ્ઠ રોગીઓની સારવાર માટે સહયોગ સંસ્થાનું નિર્માણ કર્યું હતુ. ૩૭ એકરમાં ફેલાયેલા વિસ્તારને  આજે લોકો મીની ઈન્ડિયા તરીકે ઓળખે છે.   

