Bollywood Actors: આ એક્ટર્સ પણ છેલ્લી ઘડીએ છોડી ચુક્યા છે ફિલ્મો, એક્ટરે છોડ્યા પછી 2 ફિલ્મ ક્યારેય બની જ નહીં. અમુક થઈ ગઈ ફ્લોપ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 27, 2026, 05:00 PM IST|Updated: May 27, 2026, 05:00 PM IST

Bollywood Actors who left Films in last Moment: છેલ્લા 2 દિવસથી બોલીવુડની ગલીઓમાં રણવીર સિંહ, ડોન 3ની જ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. જો કે રણવીર સિંહ જે રીતે ડોન 3 ફિલ્મ સાથે જોડાયો અને પછી ફિલ્મ છોડી દીધી તે નવી વાત નથી. આવું પહેલા પણ કેટલાક કલાકારો કરી ચુક્યા છે. 
 

સલમાન ખાન

આ લિસ્ટમાં પહેલું નામ આવે સલમાન ખાનનું. સંજય લીલા ભણસાલીએ આલિયા ભટ્ટ અને સલમાન ખાન સાથે ફિલ્મ ઈંશાઅલ્લાહ મૂવી અનાઉંસ કરી હતી. ફિલ્મનું પ્રી પ્રોડકશન ચાલતું હતું ત્યારે સલમાન ખાન અને સંજય લીલા ભણસાલી વચ્ચે પણ ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ અને ક્લાઈમેક્સને લઈ મતભેદ થયા અને સલમાન ખાને આ ફિલ્મ કરવાની ના કહી દીધી અને ફિલ્મનું કામ બંધ થઈ ગયું. 

હૃતિક રોશન

ફિલ્મ છોડનાર એક્ટર્સમાં બીજું નામ છે હૃતિક રોશનનું. કરણ જોહરે તેના મોસ્ટ અવેટેડ પ્રોજેક્ટ શુદ્ધિ ફિલ્મ માટે હૃતિક રોશન અને કરિના કપૂર ખાનને સાઈન કર્યા હતા. આ ફિલ્મનું પ્રી પ્રોડકશનનું કામ શરુ થઈ ગયું હતું પણ પછી અંગત કારણોસર હૃતિક રોશને ફિલ્મ છોડી દીધી. કરન જોહરની આ ફિલ્મ પણ અટકી પડી.  

ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન

કરીના કપૂર ખાનની ફિલ્મ હિરોઈન તમને યાદ છે ? આ ફિલ્મ માટે ઐશ્વર્યા રાયને પસંદ કરવામાં આવી હતી. ઐશ્વર્યા રાય પણ આ ફિલ્મ કરવાની હતી પરંતુ ફિલ્મનું શૂટિંગ શરુ થાય તે પહેલા પ્રેગ્નેંસીના કારણે ઐશ્વર્યા એ ફિલ્મ છોડી દીધી. ઐશ્વર્યા પછી આ ફિલ્મમાં કરીના કપૂર ખાનને લેવામાં આવી. જો કે હિરોઈન ફિલ્મ કરનાર કરીના કપૂર ખાન પણ કહોના પ્યાર હૈ ફિલ્મથી પાછળ હટી ચુકી છે. કરીનાએ તો ફિલ્મનું શૂટિંગ શરુ પણ કરી  દીધું હતું. પણ જ્યારે બબીતાને લાગ્યું કે ફિલ્મમાં ફોકસ હૃતિક રોશનને શાનદાર રીતે લોન્ચ કરવા પર થઈ રહ્યું છે તો તેણે કરીનાને આ ફિલ્મ ન કરવા દીધી.  

પ્રિયંકા ચોપડા જોનસ

ગ્લોબલ સ્ટાર પ્રિયંકા ચોપડા સલમાન ખાન સાથે ભારત ફિલ્મમાં કામ કરવાની હતી. ફિલ્મનું ટાઈટલ જાહેર થયું ત્યારે સ્ટાર કાસ્ટમાં સલમાન ખાન અને પ્રિયંકાનું નામ જાહેર થઈ ગયું હતું. પછી પ્રિયંકાએ ફિલ્મ માટે ઈન્કાર કરી દીધો. આ મામલે પણ વિવાદ થયો હતો. પ્રિયંકા પછી આ ફિલ્મમાં કૈટરિના કૈફએ કામ કર્યું.   

અભિષેક બચ્ચન

અભિષેક બચ્ચને તો આ બધા કલાકારો કરતાં વધારે અઘરું કામ કરેલું છે. અભિષેક બચ્ચને તો ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવાનું હતું તેની 24 કલાક પહેલા ફિલ્મ કરવાની ના કહી દીધી હતી. અભિષેક બચ્ચને જે ફિલ્મ છોડી તેનું નામ છે પલટન. જે પી દત્તાની ફિલ્મ પલટનની સ્ટાર કાસ્ટ લદ્દાખમાં શૂટિંગ કરવા રવાના થવાની હતી અને અભિષેક બચ્ચને આ કામ કર્યું.   

