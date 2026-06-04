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બની ગયો પાવરફુલ રાજયોગ, આગામી 4 દિવસમાં આ રાશિના જાતકોને થશે ધનલાભ, અચાનક વધશે સંપત્તિ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:43 PM IST

Samsaptak Yog 2026 : આજથી ગુરુ-ચંદ્રની જુગલબંધી આ પાંચ રાશિઓના બંધ કિસ્મતના તાળા ખોલવા જઈ રહી છે. સમસપ્તક યોગના પ્રભાવ હેઠળ, આ રાશિના જાતકોને નોકરીમાં બઢતી અને વ્યવસાયમાં અચાનક નાણાકીય લાભના મજબૂત સંકેતો છે. ત્યારે આ યોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Samsaptak Yog 2026 :  આજે એટલે કે 4 જૂનના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશતા સમસપ્તક રાજયોગ બન્યો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, સમસપ્તક યોગ 7 જૂન સુધી રહેશે. આ સમસપ્તક યોગના કારણે ચોક્કસ રાશિઓને નોકરી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ મળવાની શક્યતા છે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના પર એક નજર કરીએ.   

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મેષ રાશિ 

મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ યોગ કારકિર્દીમાં પ્રગતિ અને નાણાકીય લાભ માટે નવા માર્ગો ખોલશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા અથવા પેન્ડિંગ રહેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. રોકાણ પર નફાકારક વળતર મળવાના મજબૂત સંકેતો છે. પગારદાર નોકરી કરનારાઓને પ્રશંસા મળી શકે છે અને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. વ્યવસાય માલિકો માટે બેંક બેલેન્સમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

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મીન રાશિ 

મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ યોગ નાણાકીય બચતની તકો લાવે છે. પૂર્વજોની મિલકતમાંથી લાભ મેળવવાની સંભાવના છે. ભૂતકાળમાં કરેલા રોકાણો હવે બમણા વળતર આપી શકે છે. જો તમે વિદેશી દેશો સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયમાં સામેલ છો અથવા મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં કામ કરો છો, તો તમને નોંધપાત્ર નાણાકીય સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે.  

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મકર રાશિ 

ચંદ્ર તમારી પોતાની રાશિમાં ગોચર કરી ચૂક્યો છે અને ગુરુ તમારી પર કૃપા કરશે. આ યોગ તમારા વ્યક્તિત્વ અને તમારા નાણાકીય ભંડાર બંનેમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. તમને નાણાકીય અવરોધોમાંથી રાહત મળશે અને તમારી બચતમાં વધારો થશે. સમાજમાં અને કાર્યસ્થળ પર તમારો પ્રભાવ વધશે. વધુમાં તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા તમારા માટે નાણાકીય લાભ લાવશે.  

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કર્ક રાશિ 

ગુરુ હાલમાં તમારી પોતાની રાશિમાં બેઠો હોવાથી જ્યારે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહે છે, તેથી આ યોગ તમારા માટે અપવાદરૂપે ફળદાયી સાબિત થશે. તમારી સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થવાનો છે. મજબૂત સંકેતો અકાસ્મિક ધન લાભ, અણધાર્યા નાણાકીય લાભ તરફ નિર્દેશ કરે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારીથી જબરદસ્ત નફો થવાની સંભાવના છે. 

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કન્યા રાશિ 

કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સમસપ્તક યોગ નસીબ ચમકાવી શકે છે. તમારા આવકના સ્ત્રોતો વિસ્તરણ અને વૃદ્ધિ માટે તૈયાર છે. જો તમે નવું વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ છે. વ્યવસાય વિસ્તરણ માટેની યોજનાઓ સફળ થશે. તમારી નોકરીમાં પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના સંકેતો છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Samsaptak Yog
guru chandra yuti
Rajyog
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