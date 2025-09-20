સૂર્યગ્રહણના દિવસે સૂર્ય-શનિનો શક્તિશાળી યોગ, આ રાશિવાળાનો કરાવશે ભાગ્યોદય, સુખ-સંપત્તિમાં બંપર વધારો થશે!
વર્ષ 2025ના અંતિમ સૂર્યગ્રહણના દિવસે સૂર્ય અને શનિ મળીને એક એવો યોગ બનાવી રહ્યા છે જે અનેક લોકોનું ભાગ્ય પલટી શકે છે. સૂર્ય અને શનિ સમસપ્તક યોગ બનાવી રહ્યા છે જે 5 રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે.
21 સપ્ટેમ્બરે થઈ રહેલા સૂર્યગ્રહણ પહેલા 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂર્ય ગોચર કરીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરી ગયા છે. વર્ષનું અંતિમ સૂર્ય ગ્રહણ કન્યા રાશિમાં જ થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યારે શનિ હાલ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં છે.
શનિ સૂર્યનો સમસપ્તક યોગ
શનિ મીન રાશિમાં છે અને સૂર્ય કન્યા રાશિમાં. આ રીતે સૂર્ય અને શનિ એક બીજાથી સાતમા ભાવ પર સ્થિત છે. જેનાથી સમસપ્તક યોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષમાં આ યોગ શુભ ગણાય છે અને કરિયરમાં સફળતા તથા ધન પ્રદાન કરનારો ગણવામાં આવે છે. સૂર્યગ્રહણના દિવસે સમસપ્તક યોગ 5 રાશિવાળાને ફાયદો કરાવી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ ફળ આપનારો રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. નોકરી કરનારાઓને કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે. પ્રમોશન કે નવી નોકરી મળવાના યોગ છે. પગાર વધી શકે છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે સમસપ્તક યોગ આકસ્મિક ધનલાભ કરાવી શકે છે. વાણીની કુશળતા લાભ કરાવશે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે. વેપારીઓને નવા ઓર્ડર મળી શકે છે. નોકરીયાતોને કોઈ સારી તક હાથ લાગી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન કોઈ મહત્વપૂર્ણ ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે કે કોઈ પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ થઈ શકે છે. મુસાફરીના યોગ છે. જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધવાના યોગ છે. પૈતૃક સંપત્તિથી ફાયદો થઈ શકે છે. નવા સંપર્ક બનશે. વિવાહ નક્કી થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના લોકો માટે સમસપ્તક યોગ કરિયરમાં પ્રગતિ લાવનારો રહેશે. તમારા સારા કામ બદલ તમારું સન્માન થઈ શકે છે. વેપારમાં સારો નફો થશે. સંપત્તિ કે વાહન ખરીદવાની યોજના બની શકે છે. કૌટુંબિક જીવન સુખમય રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ સમસપ્તક યોગ આવકમાં વધારો કરનારો બની શકે છે. વેપારમાં સારી કમાણી થઈ શકે. તમે પૈસા કમાવવાની સાથે સાથે બચાવવામાં પણ સફળ રહેશો. કામ અંગે મુસાફરી થઈ શકે છે.
