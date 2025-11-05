ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શક્તિશાળી રાજયોગ 3 રાશિવાળાને ખોબલે ખોબલે ધનલાભ કરાવશે! સુખ-સમૃદ્ધિ, શાંતિ પ્રદાન કરશે

5 નવેમ્બર 2025ના રોજ ચંદ્રમા મેષ રાશિમાં રહીને તુલા રાશિમાં ગોચર કરતા શુક્ર સાથે સમસપ્તક યોગ બનાવી રહ્યા છે. આ યોગથી કઈ 3 રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Nov 05, 2025, 03:43 PM IST

સમસપ્તક રાજયોગ

5 નવેમ્બરના દિવસે બુધવારે ચંદ્રમા મેષ રાશિમાં રહીને તુલા રાશિમાં ભ્રમણ કરતા શુક્ર સાથે સમસપ્તક યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. મનના કારક ચંદ્રમા અને ધન તથા પ્રેમના કારક શુક્ર એકબીજાથી સાતમા ભાવે હોવાના કારણે સમસપ્તક યોગ બની રહ્યો છે. 

3 રાશિવાળા માટે શુભ

જ્યોતિષ મુજબ આ યોગ 3 રાશિના જાતકો માટે અતિ શુભ અને સકારાત્મક ફળ આપનારો રહી શકે છે. જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિનો સંચાર થઈ શકે છે અને અનેક રીતે આ યોગ જાતકોને સફળતા અપાવી શકે છે. કઈ 3 રાશિઓને લાભ મળી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ

સમસપ્તક યોગ મેષ રાશિવાળા માટે અતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને વિવાહના યોગ બનશે. જાતકો લાંબા પ્રવાસે જઈ શકે છે જેનાથી માનસિક તણાવ દૂર થશે. કરિયરમાં નવી તકો મળશે. જૂના અટવાયેલા કામો પૂરા કરવાની તક મળી શકે છે. ભાવનાત્મક રીતે જાતક મજબૂત થશે. અનેક માધ્યમોથી પૈસા મળી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર અને ચંદ્રમાનો આ યોગ સફળતા લાવી શકે છે. કૌટુંબિક જીવનમાં ખુશહાલી  લાવી શકે છે. પરિવારના સભ્યોમાં લગાવ વધશે. જાતકો કળા અને લેખન જેવા રચનાત્મક કાર્યોમાં રસ લેશે. દરેક તરફથી સફળતાના દ્વાર ખુલી શકે છે, ધન કમાવવાની તક મળી શકે છે. ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે સમસપ્તક યોગ અતિ શુભ પરિણામ લાવનારો રહી શકે છે. જાતકોને માનસિક શાંતિ મળશે અને તેમના સૌંદર્યમાં વધારો થશે. સિંગલ લોકોની જીવનસાથીની શોધ પૂરી થશે. બિઝનેસમાં મોટો નફો થઈ શકે છે. નોકરીમાં પગાર વધી શકે છે. ધન કમાવવાના અનેક રસ્તા હાથ લાગી શકે છે. મોટા નિર્ણય લેવામાં જાતકો સક્ષમ રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

