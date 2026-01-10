ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સુવર્ણમય સોમનાથની પુનઃ સ્થાપિત થતી જાહોજલાલી: ગર્ભગૃહ, દરવાજા, સ્તંભો, થાળું, ધ્વજદંડ અને ત્રિશૂળ સોનાથી અલંકૃત

Somnath Swabhiman Parv: પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં વર્ણિત ભારત વર્ષના આસ્થા કેન્દ્ર સોમનાથની જાહોજલાલી વડાપ્રધાન અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં પુનઃસ્થાપિત થવા જઈ રહી છે.

Updated:Jan 10, 2026, 07:08 PM IST

1/7
image

અવિનાશી ભારતીય સંસ્કૃતિના અપ્રતિમ પ્રતિક રૂપ શ્રી સોમનાથ મંદિર પર આજે ૧૫૦૦ થી વધુ સુવર્ણ કળશ સુશોભિત થઈ રહ્યા છે, શ્રી સોમનાથ મંદિરનું ગર્ભગૃહ, શિવલિંગ પર છત્ર, ગર્ભગૃહના દરવાજા અને દરવાજા પાસેના સ્તંભો, મંદિરના શિખર પર સ્થાપિત સુવર્ણ ધ્વજ દંડ અને તેની સાથે જોડાયેલું ત્રિશૂળ વગેરે સોમનાથની પુન:ર્જીવિત થયેલી વૈભવતાની સાક્ષી પૂરી રહ્યા છે.

2/7
image

આ સંદર્ભમાં સોમનાથના ઇતિહાસરસિક અને અભ્યાસુ  ભાસ્કર વૈદ્ય જણાવે છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ઇતિહાસ પુરાણોમાં વર્ણિત સોમનાથની જાહોજલાલી પુનઃસ્થાપિત થઈ રહી છે, ઇતિહાસ અને પૌરાણિક ગ્રંથોમાં સોમનાથની વૈભવતા અને સમૃદ્ધિનું જે વર્ણન જોવા મળે છે, તેને અનુરૂપ અને પૌરાણિક મહાત્મય જાળવીને ઐશ્વર્ય પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.   

3/7
image

મહત્વનું છે કે, ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ મુજબ સદીઓ પૂર્વે શ્રી સોમનાથ મંદિરમાં ભારે વજનદાર સોનાની સાંકળ અને ઘંટ, રત્ન જડિત સ્તંભો વગેરે વૈભવથી ચળકતું હતું. શ્રી સોમનાથ મંદિરની જાહોજલાલીનો લેખક કનૈયાલાલ મુનશીએ પોતાના પુસ્તકોમાં પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સોમનાથ મંદિરની આ જાહોજલાલી માત્ર ધાર્મિક જ નહીં પરંતુ સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ વિશ્વભરમાં વિખ્યાત હતી.

4/7
image

આ સંદર્ભમાં ભાસ્કર વૈદ્ય જણાવે છે કે, ભગવાન સોમનાથ માટે ખાસ કશ્મીરથી કેસરના ફૂલો અને હરિદ્વારથી ગંગાજળ પણ લાવવામાં આવતું હતું, શ્રી સોમનાથ મંદિરની અપાર વૈભવતા અને ભવ્યતાથી સમૃદ્ધ હતું. 

5/7
image

તેમણે કહ્યું કે, શ્રી ભગવાન સોમનાથના મંદિરને સુવર્ણમય બનાવવાની કામગીરીનો પ્રારંભમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શનમાં પ્રારંભ થયો હતો. તેઓ શ્રી સોમનાથ મંદિરમાં સુવર્ણમઢીત થવાના પ્રસંગોએ ઉપસ્થિત પણ રહ્યા હતા. 

6/7
image

તેઓ કહે છે કે, અનન્ય શિવભક્તો અને શ્રેષ્ઠિઓના દાનથી સોમનાથને સુવર્ણમય બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, વર્ષ ૨૦૦૨માં રાજકોટના એક પરિવારે પ્રથમ સોમનાથ મંદિરમાં ૭૫ કિલોનું થાળું અર્પણ કર્યું હતું, ત્યારબાદ લખી પરિવારે પણ સોનાના દાન આપવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, તેનાથી મહદઅંશે શ્રી સોમનાથ મંદિરને સુવર્ણમય કરવાની શરૂઆત થઈ હતી, તેવું કહી શકાય. આજે પણ સોમનાથ ટ્રસ્ટની સુવર્ણ કળશ યોજના થકી  ઘણા દાતાઓએ મંદિર પરના  કળશને સુવર્ણમઢિત કરવામાં આવ્યા છે.

7/7
image

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય અસ્મિતાના પ્રતિક રૂપ સોમનાથ તીર્થક્ષેત્રનો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનથી સમુદ્ર કિનારે બનેલો ભવ્ય વોક વે, ભાવિકો માટે દર્શનની સુલભ વ્યવસ્થાઓ, ગોલ્ફ કાર, વગેરે સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી છે.

