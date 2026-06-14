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સાપ્તાહિક રાશિફળ: 4 રાશિઓ માટે આ અઠવાડિયું વરદાન સમાન, જાણો તમારું સપ્તાહ કેવું પસાર થશે

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST

Saptahik Rashifal 15 to 21 June 2026( By Chirag Bejan Daruwalla): 21 જૂન સુધીના દિવસો કેટલીક રાશિના લોકો માટે લાભકારી સાબિત થવાના છે. આ રાશિના લોકોને આર્થિક લાભ, કાર્ય સફળતા સહિતના લાભ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે અમુક રાશિઓ છે જેમણે આ સપ્તાહમાં ધીરજથી કામ લેવું આવશ્યક છે. સાપ્તાહિક રાશિફળ પરથી જાણો 21 જૂન સુધીના દિવસો કોના માટે શુભ અને કોણે રહેવું સંભાળીને.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયું યાત્રા કરવા માટે શુભ છે અને સફળતા પણ મળશે. પરિવારમાં જશ્નનો માહોલ રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આ અઠવાડિયે જોવા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે કોઈ મહિલાના કારણે કષ્ટ પેદા થઈ શકે છે. જો તમે રોકાણ પર ધ્યાન નહીં આપો તો આર્થિક હાનિની આશંકા વધી શકે છે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધનલાભની સારી તક મળશે. પ્રેમ સંબંધમાં વાતચીત દ્વારા ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય નાજુક રહી શકે છે. પરિવારમાં જશ્નનો માહોલ રહેશે અને તમે પ્રિયજનોના સાંનિધ્યમાં સુખદ સમય વિતાવશો. યાત્રા આ અઠવાડિયે ટાળી દેવી યોગ્ય રહેશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, પ્રેમ સંબંધ રોમાન્ટિક રહેશે. વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ યોગ બની રહ્યા છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. પરિવારમાં કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સંતાન સંબંધિત સુખ મળી શકે છે. આ અઠવાડિયે કરેલી યાત્રા દ્વારા સફળતા મળશે અને આ મામલે કોઈ મહિલા મદદ કરી શકે છે.  

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે ઉન્નતિ થશે અને જીવનમાં સફળતાના માર્ગ ખુલશે. આર્થિક ધન લાભની સારી તક મળશે અને રોકાણ દ્વારા પણ ફાયદો થશે. પ્રેમ સંબંધમાં વાતચીત દ્વારા સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે છે. યાત્રા દ્વારા શુભ પરિણામ મળી શકે છે. તમે કોઈ એવી જગ્યાએ જશો જ્યાં જવાની ઈચ્છા લાંબા સમયથી સેવી હોય.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પરિવારનો ભરપૂર સહયોગ મળશે અને પરિવારના સાંનિધ્યમાં જીવન સુખ-શાંતિથી વિતશે. કાર્યક્ષેત્રે મહિલા વર્ગને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આર્થિક મામલે વિપરીત સ્થિતિ હાવી રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈ સમાચાર મન ઉદાસ કરી શકે છે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે પરિવારનો સપોર્ટ મળશે અને તેમના સાંનિધ્યમાં સુખી રહેશો. આર્થિક મામલે ધીમે-ધીમે સફળતા મળશે. ધન વૃદ્ધિના સંયોગ બની રહ્યા છે. પ્રેમ સંબંધમાં કોઈ વ્યક્તિના કારણે નિરાશા આવી શકે છે. યાત્રા ટાળી દેવી યોગ્ય રહેશે. યાત્રા દરમિયાન કોઈ વડીલને લઈને મન દુઃખી થઈ જશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી તમે જેટલું ધ્યાન અને સાવચેતી રાખીને રોકાણ કરશો તેટલો વધુ ફાયદો થશે. કાર્યક્ષેત્રે ઉન્નતિ થશે અને સફળતાના માર્ગ ખુલશે. પરિવારમાં કોઈ ધાર્મિક કાર્ય થશે અને તમે તેમાં ભાગ લેશો. તમે આ અઠવાડિયું શાંત અને એકાંતનાં વ્યતીત કરવાનું પસંદ કરશો.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, સમજી-વિચારીને કરેલું રોકાણ શુભ પરિણામ આપશે અને ધન વૃદ્ધિના નવા સંયોગ બનશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આ અઠવાડિયે જોવા મળશે. પરિવારમાં કોઈ મહિલાના કારણે મન બેચેન રહી શકે છે. અઠવાડિયાના અંતે મન વ્યાકુળ રહેશે અને સંતાન સંબંધિત ચિંતા પણ વધી શકે છે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ધન વૃદ્ધિના શુભ સંયોગ મળશે પરંતુ રોકાણમાં બેલેન્સ બનાવીને આગળ વધશો ત્યારે જ વૃદ્ધિ થઈ શકશે. પ્રેમ સંબંધમાં અનુકૂળતા રહેશે અને પ્રેમ વધશે. યાત્રા આ અઠવાડિયે ટાળી દેવી યોગ્ય રહેશે. સ્વાસ્થ્ય ધીમે-ધીમે સુધરી શકે છે. અઠવાડિયાના અંતે સમજણથી પરિસ્થિતિ સારી થશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી આ અઠવાડિયું અનુકૂળ છે અને ધન વૃદ્ધિ સારી રહેશે. સ્વાસ્થ્યમાં સારા સુધારા જોવા મળશે અને તંદુરસ્તી અનુભવશો. કાર્યક્ષેત્રે કોઈ વડીલને કારણે મન વ્યાકુળ થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધ મામલે બેચેની રહેશે અને કોઈ નુકસાનની સંભાવના વધી રહી છે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને જીવનમાં સફળતા મળશે. કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ સુખ-સંપત્તિ લઈને આવી શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી સમય અનુકૂળ રહેશે. ધન વૃદ્ધિના શુભ યોગ બની રહ્યા છે. પ્રેમ સંબંધમાં સુમધુરતા રહેશે અને કોઈ પિતાતુલ્ય વ્યક્તિના આશીર્વાદથી પ્રેમ સંબંધ ગાઢ બનશે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક મામલે કોઈ યુવાન વ્યક્તિની મદદથી શુભ પરિણામ સામે આવશે અને ધન વૃદ્ધિના યોગ બનશે. પ્રેમ સંબંધમાં તમારે પોતાના તરફથી અધિક પ્રયાસ કરવા પડશે તો જ સુખી રહેશો. સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ નવી હેલ્થ એક્ટિવિટી શુભ પરિણામ આપી શકે છે. પરિવારના સાંનિધ્યમાં સુખદ સમય વિતાવશો.  

TAGS:
saptahik rashifal
Weekly Rashifal
astrology
સાપ્તાહિક રાશિફળ

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