48 કલાકમાં શુક્ર-શનિ બનાવશે 'ચમત્કારિક સપ્તાંશ યોગ', 3 રાશિવાળાને ધડાધડ થવા લાગશે બંપર આકસ્મિક ધનલાભ!
Saptank Yog: ગણતરીના કલાકોમાં શનિ અને શુક્રનો એક એવો યોગ બની રહ્યો છે જે ભાગ્ય બદલી નાખે તેવો ચમત્કારિક યોગ ગણાય છે. આ દુર્લભ યોગ 3 રાશિવાળાને છપ્પરફાડ આકસ્મિક લાભ અને પ્રગતિ કરાવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે અને શું લાભ થઈ શકે છે.
એપ્રિલ મહિનાની 24 તારીખે એક એવો યોગ બનવાનો છે જે ચમત્કારિક ગણાય છે. જ્યોતિષના સિદ્ધાંત મુજબ જ્યારે રાશિ ચક્રના 360 ડીગ્રીના ઘેરાને 7 બરાબર ભાગોમાં વહેંચવામાં આવે તો લગભગ 51.26 ડિગ્રીનું જે અંતર બને ચે તેને જ સપ્તાંક કે સપ્તાંશ કે સેપ્ટાઈલ કહેવામાં આવે છે. એસ્ટ્રોલોજીમાં આ એક રહસ્યમયી પુલ તરીકે પણ ગણાય છે. જ્યાંથી અચાનક ભાગ્ય ચમત્કાર સર્જવાનું શરૂ કરે છે એવું મનાય છે. તે વ્યક્તિને જીવનના અસલ મક્સદને જાણવા માટે પ્રેરિત કરે છે. શુક્ર અને શનિ 24 એપ્રિલે આ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષાચાર્યના જણાવ્યાં મુજબ શુક્ર શનિના આ યોગથી 3 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
આ યોગ વૃષભ રાશિના જાતકોને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. શુક્ર તમારી રાશિના સ્વામી છે અને એટલે સપ્તાંક યોગ તમારા માટે ખાસ રહી શકે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ બની શકે છે. અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. રોકાણથી ફાયદો થશે. સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. તમારી મહેનત હવે રંગ લાવશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ભાગ્યને તેજ કરનારો સાબિત થશે. ભાગ્યનો તમને સાથ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. વેપારમાં વિસ્તાર થશે. કોઈ જૂના પ્રોજેક્ટ સફળ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે. પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે. સામાજિક માન સન્માન વધે. અચાનક કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિવાળા માટે આ યોગ મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ લાવનારો રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. પૈસાની બચત કરી શકશો. બેંક બેલેન્સ મજબૂત થશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. વડીલોનો સાથ મળશે. નવી યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. જીવનમાં સ્થિરતા અને સંતુલન જળવાશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos