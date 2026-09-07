Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Shani Margi 2026: 30 વર્ષ બાદ શનિ માર્ગી! 2027 સુધી આ 4 રાશિઓને બનાવશે ધનવાન

Shani Margi 2026: 30 વર્ષ બાદ શનિ માર્ગી! 2027 સુધી આ 4 રાશિઓને બનાવશે ધનવાન

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:31 PM IST

Shani Margi 2026: શનિ 11 ડિસેમ્બરે મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. શનિની સીધી ચાલની અસર દરેક રાશિઓ પર પડી શકે છે. માર્ગી શનિ વૃષભ, મિથુન, તુલા અને મકર રાશિના જાતકોને આર્થિક દ્રષ્ટિએ જબરદસ્ત લાભ અપાવી શકે છે.

શનિ માર્ગી1/5

શનિ માર્ગી

11 ડિસેમ્બરે શનિ દેવ માર્ગી થવાના છે. એટલે કે આ દિવસથી શનિ સીધી ચાલમાં ચાલવાનું શરૂ કરશે. શનિ દેવ 30 વર્ષ બાદ મીન રાશિમાં માર્ગી અવસ્થામાં ગતિ કરશે ત્યારબાદ શનિ 3 જૂન 2027 સીધી ચાલ ચાલશે. આ ફેરફારની અસર ઘણી રાશિના કરિયર, કારોબાર, આવક અને ધાર્મિક મામલામાં જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરી વૃષભ, મિથુન, તુલા અને મકર રાશિના જાતકો માટે આ ચાલ શુભ રહેશે. આવો જાણીએ માર્ગી શનિ કઈ રાશિઓને લાભ કરાવશે.  

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિની સીધી ચાલ લાભકારી રહી શકે છે. મીન રાશિમાં શનિ તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં માર્ગી થશે. આ ભાવ આવક, લાભ અને ઈચ્છાપૂર્તિ સાથે જોડાયેલો માનવામાં આવે છે. શનિની સીધી ચાલ બાદ કમાણીના નવા સ્ત્રોત બનવાનો સંકેત છે. કારોબાર કરનારને વિસ્તારની તક મળી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોની જવાબદારીઓ વધી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાની તુલનામાં સુધાર થવાની સંભાવના છે.  

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિનું માર્ગી થવું સકારાત્મક રહી શકે છે. મીન રાશિમાં શનિ તમારા 10મા ભાવમાં માર્ગી થશે. આ ભાવ કરિયર અને કારોબારથી સંબંધિત માનવામાં આવે છે. 11 ડિસેમ્બર બાદ નોકરી કે વ્યાવસાયમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જે લોકો કરિયર બદલવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો, તેને સફળતા મળવાનો સંકેત છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ4/5

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિની સીધી ચાલ આર્થિક અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ થઈ શકે છે. મીન રાશિમાં શનિ તમારા છઠ્ઠા ભાવને પ્રભાવિત કરશે. જ્યોતિષમાં છઠ્ઠા ભાવનો સંબંધ નોકરી, દેવું, શત્રુ અને સ્પર્ધાથી માનવામાં આવે છે. આ સમયગાળામાં આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાનો સંકેત છે. પરિસ્થિતિઓ અનુસાર આગળ વધવાની તક મળી શકે છે.

મકર રાશિ5/5

મકર રાશિ

મકર રાશિના સ્વામી સ્વયં શનિ દેવ માનવામાં આવે છે. તેથી શનિની ચાલમાં ફેરફાર આ રાશિ માટે ખાસ માનવામાં આવે છે. મીન રાશિમાં શનિ તમારા ત્રીજા ભાવમાં માર્ગી થશે. તેનાથી સાહસ, પરાક્રમ, સંચાર અને કાર્યક્ષેત્રમાં મજબૂતી આવવાનો સંકેત છે. નોકરી કરનાર લોકોને મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. કારોબાર અને વ્યાવસાય સાથે જોડાયેલા લોકોને નવી અને સારી ડીલ મળવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

TAGS:
shani margi 2026 rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બોટાદમાં પોલીસ અને ભાજપ નેતાની મિલીભગતથી કરોડોનો તોડકાંડ, આરોપ બાદ માહોલ ગરમાયો
2
3
4
5