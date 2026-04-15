Shani Uday: શનિ આવશે ફૂલ પાવરમાં, 22મી એપ્રિલથી 3 રાશિવાળા સાવધાન...પૈસા માટે ભૂલેચૂકે શોર્ટકટ ન લેતા, ગુપ્ત શત્રુઓ એક્ટિવ થશે!
Shani Uday: શનિની ઉદિત અને અસ્ત અવસ્થા ખગોળીય ઘટના છે. જેને સૂર્ય સાથે સંબંધ હોય છે. શનિ પોતાની અસ્ત અવસ્થામાં શક્તિની રીતે ક્ષીણ થાય છે એટલે કે પાવર ઘટે છે અને ઉદિત અવસ્થામાં શનિનો ફૂલ પાવરમાં ફળ આપે છે. 22 એપ્રિલથી શનિની ઉદય અવસ્થામાં કોણે સાચવવું પડશે તે ખાસ જાણો.
બહુ જલદી શનિદેવ ઉદિત અવસ્થામાં આવશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શનિ ગત મહિને 13 માર્ચના રોજ અસ્ત થયા હતા. ત્યારબાદ હવે 22 એપ્રિલે ઉદય થશે. શનિ હાલ મીન રાશિમાં છે. ઉદિત અવસ્થામાં આવતાની સાથે જ કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં ભારે ઉથલપાથલ થઈ શકે છે. આ રાશિઓને આર્થિક રીતે ફટકો પડી શકે છે. ધનહાનિ થઈ શકે. જાણો કોણે સાવધાન રહેવું જોઈએ.
કર્ક રાશિ
શનિના ઉદય બાદ કર્ક રાશિવાળાએ ખુબ સાવધાની રાખવી પડશે. નાની અમથી ભૂલ પણ તમારા માટે પડકાર બની શકે છે. છૂપા વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે. મનગમતી સફળતા માટે ખુબ મહેનત કરવી પડશે. સ્વાસ્થ્યની રીતે સમય સારો કહી શકાય નહીં. થોડી પણ બેદરકારી સમસ્યા લાવી શકે. ખાણી પીણી અને દિનચર્યાનું ધ્યાન રાખો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોએ પૈસા કમાવવા માટે અજમાવેલા ઉપાયો નિષ્ફળ થઈ શકે. લગ્નજીવનમાં સમસ્યા આવી શકે. દાંપત્ય જીવનમાં કડવાહટને પગલે તમે તણાવમાં રહી શકો છો. તમારો સામાજિક દાયરો નબળો પડી શકે છે. લોકો સાથે હળવું મળવું ઓછું ગમશે. ઉતાવળ ન કરવી નહીં તો મોટું નુકસાનથી શકે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ શનિની આ ચાલ ભારે પડી શકે છે. જીવન અસ્તવ્યસ્ત રહી શકે. તમારી જીત, બેદરકારી અને અહંકાર તમને નડી શકે છે. વાદ વિવાદમાં ન પડવું. લાંબી મુસાફરીથી બચો. જે લોકો શોર્ટકટ રીતે પૈસા કમાવવાનું વિચારતા હોય તેમના માટે આ સમય ખરાબ રહી શકે છે. પૈસા કમાવવા માટે નાનો રસ્તો તમને મોટી મુસીબતમાં નાખી શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
