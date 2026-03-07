40 દિવસ સુધી શનિ મીન રાશિમાં રહેશે અસ્ત, આ ત્રણ રાશિના જાતકો પર થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો40 દિવસ સુધી શનિ મીન રાશિમાં રહેશે અસ્ત, આ ત્રણ રાશિના જાતકો પર થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

Shani Rashifal Saturn in Pisces: બસ થોડા દિવસમાં શનિ દેવ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યાં છે. શનિ આ સમયે ગુરૂની મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં શનિ દેવની ચાલમાં ફેરફાર થશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
 

 Saturn in Pisces: શનિની ચાલનો પ્રભાવ દરેક 12 રાશિઓ પર જોવા મળે છે. શનિદેવને કર્મફળદાતાના રૂપમાં ઓળખવામાં આવે છે. શનિ દેવ ધીમી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ છે. જ્યારે શનિનું ગોચર થાય છે તો તેની અસર દરેક જાતકો પર જોવા મળે છે. ફરી શનિ દેવની ચાલમાં ફેરફાર થવાનો છે. શનિ આ સમયે મીન રાશિમાં છે અને ઉદિત અવસ્થામાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર 13 માર્ચે, શુક્રવારે સાંજે 7 કલાક 12 મિનિટ પર શનિ અસ્ત અવસ્થામાં ગોચર કરવાનું શરૂ કરશે. શનિ આ સ્થિતિમાં 22 એપ્રિલ સુધી રહેશે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર શનિ લગબગ 40 દિવસ સુધી અસ્ત અવસ્થામાં રહેશે. શનિની આ સ્થિતિથી કેટલાક જાતકોને શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ

ગુરૂની મીન રાશિમાં કર્મફળદાતાનું અસ્ત થવું વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ જાતકોએ સફળતા મેળવવા વધુ પ્રયાસ કરવા પડશે નહીં. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. સંતાન સાથે જોડાયેલા કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

મેષ

મેષ રાશિના જાતકો માટે શનિનું અસ્ત થવું સારા સમાચાર લાવશે. કરિયરમાં તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. નવી તક મળશે, જેનાથી ધનલાભ થવાની સંભાવના છે. સંતાન સુખ તમને મળશે. તમને કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા મિત્રોનો સહયોગ મળશે. જીવનમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીને જીવનસાથીની મદદથી ઉકેલી શકાય છે.

કુંભ

ગુરૂની મીન રાશિમાં શનિ દેવનું અસ્ત થવું તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત અને સ્થિર રહેશે. દરેક કામ મહેનતની સાથે કરી શકો છો. કરિયરમાં થોડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે વધુ દિવસ ટકશે નહીં. યાત્રા પર જવાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

