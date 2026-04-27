હોમફોટોમીન રાશિમાં છે શનિ, આ રાશિઓ પર રહેશે સાડાસાતી અને ઢૈય્યાની અસર !

મીન રાશિમાં છે શનિ, આ રાશિઓ પર રહેશે સાડાસાતી અને ઢૈય્યાની અસર !

Shani Sade Sati: શનિની સાડાસાતી અને ઢૈય્યા માટે ભય કરતાં વધુ સમજદારીની જરૂર છે. આ સમય પડકારો લાવી શકે છે, પરંતુ યોગ્ય મહેનત અને ધીરજથી, તમે તેને તકોમાં ફેરવી શકો છો અને અંતે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

Updated:Apr 27, 2026, 05:22 PM IST

1/7
image

Shani Sade Sati: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શનિને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે, જે લોકોને તેમના કાર્યો અનુસાર ફળ આપે છે. શનિની ગતિ સૌથી ધીમી હોય છે, તેથી તેની અસરો લાંબા સમય સુધી રહે છે. આ જ કારણ છે કે શનિની સાડાસાતી અને ધૈય્યને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે જીવનના ઘણા પાસાઓ, જેમ કે કારકિર્દી, વ્યવસાય, આરોગ્ય અને સંબંધોને અસર કરે છે.  

2/7
image

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, શનિ 2026માં મીન રાશિમાં રહેશે અને આખા વર્ષ માટે આ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ પછી, શનિ 3 જૂન, 2027ના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શનિની સાડાસાતી અથવા ઢૈય્ય હેઠળની રાશિઓ તેમની મહેનત, ધૈર્ય અને શિસ્તની કસોટીનો સામનો કરી શકે છે.  

3/7
image

શનિની સાડાસાતી એક જ્યોતિષીય સમયગાળો છે જે લગભગ 7 વર્ષ અને 6 મહિના (સાડા સાત વર્ષ) સુધી ચાલે છે. જ્યારે શનિ તમારી રાશિથી એક રાશિ પહેલા, તમારી પોતાની રાશિમાં અને એક રાશિ પછી હોય છે, ત્યારે આ સમગ્ર સમયગાળાને સાડાસાતી કહેવામાં આવે છે. સાડાસાતી હંમેશા ખરાબ હોતી નથી. તે વ્યક્તિને વધુ મજબૂત અને જવાબદાર બનાવે છે. તેના ત્રણ તબક્કાની વાત કરીએ તો, પ્રથમ તબક્કો: માનસિક તણાવ અને ચિંતા વધી શકે છે. જ્યારે બીજો તબક્કો: સૌથી મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, જેમાં વધુ  મહેનતની જરૂર પડે છે. ત્રીજો તબક્કો: ધીમે ધીમે રાહત મળવા લાગે છે.  

4/7
image

શનિની સાડાસાતી એક જ્યોતિષીય સમયગાળો છે જે લગભગ 7 વર્ષ અને 6 મહિના (સાડા સાત વર્ષ) સુધી ચાલે છે. જ્યારે શનિ તમારી રાશિથી એક રાશિ પહેલા, તમારી પોતાની રાશિમાં અને એક રાશિ પછી હોય છે, ત્યારે આ સમગ્ર સમયગાળાને સાડાસાતી કહેવામાં આવે છે. સાડાસાતી હંમેશા ખરાબ હોતી નથી. તે વ્યક્તિને વધુ મજબૂત અને જવાબદાર બનાવે છે. તેના ત્રણ તબક્કાની વાત કરીએ તો, પ્રથમ તબક્કો: માનસિક તણાવ અને ચિંતા વધી શકે છે. જ્યારે બીજો તબક્કો: સૌથી મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, જેમાં વધુ  મહેનતની જરૂર પડે છે. ત્રીજો તબક્કો: ધીમે ધીમે રાહત મળવા લાગે છે.  

5/7
image

2026માં, શનિની સાડાસાતી કેટલીક રાશિઓ માટે વિવિધ તબક્કાઓમાંથી પસાર થઈ રહી છે. મેષ રાશિ હાલમાં સાડાસાતીના પ્રથમ તબક્કામાં છે, જે 31 મે, 2032 સુધી ચાલશે. મીન રાશિના જાતકો બીજા તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, જે 8 ઓગસ્ટ, 2029 સુધી ચાલશે. કુંભ રાશિ સાડાસાતીના અંતિમ તબક્કામાં છે, જે 3 જૂન, 2027 સુધીમાં સમાપ્ત થશે. આ વર્ષે, સિંહ અને ધન રાશિ પર શનિના ઢૈય્યાનો પ્રભાવ રહેશે. આ પરિસ્થિતિ 3 જૂન, 2027 સુધી ચાલુ રહી શકે છે. 

6/7
image

શનિની અસર હેઠળના લોકોને ઘણીવાર વધુ મહેનત કરવી પડે છે અને કામમાં વિલંબનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ક્યારેક, તેઓ માનસિક તણાવ અથવા નાણાકીય પડકારોનો પણ સામનો કરી શકે છે. જો કે, આ સમય વ્યક્તિને મજબૂત બનાવે છે અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાનું શીખવે છે. આખરે, જે લોકો ધીરજ અને પ્રામાણિકતા સાથે કામ કરે છે તેઓ સારા પરિણામો જોશે.  

7/7
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Trending Photos