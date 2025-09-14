ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

27 વર્ષ બાદ શનિ કરશે ગુરૂના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, 3 ઓક્ટોબરથી આ જાતકોના શરૂ થશે અચ્છે દિન, ધન-સંપત્તિમાં થશે અઢળક વધારો

Shani Gochar 2025: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર શનિ દેવ પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યાં છે. શનિના આ ગોચરથી ઘણા જાતકોને વિશેષ લાભ મળવાનો છે.

Updated:Sep 14, 2025, 04:10 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિ દેવને આયુ પ્રદાતા, દંડાધિકારી અને કર્મફળ દાતા માનવામાં આવે છે. સાથે શનિ ગ્રહને ઉંમર, દુખ, રોગ, પીડા, વિજ્ઞાન, તકનીક, લોખંડ, ખનિજ તેલ, સેવક, જેલ વગેરેના કારક માનવામાં આવે છે. એટલે કે આ ક્ષેત્રો પર શનિ દેવનું આધિપત્ય હોય છે. તેથી જ્યારે પણ શનિ દેવની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે તો આ સેક્ટરો પર વિશેષ પ્રભાવ પડે છે. તમને જણાવી દઈએ કે શનિ દેવ અત્યારે ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ભ્રણ કરી રહ્યાં છે અને 3 ઓક્ટોબરે પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રના સ્વામી ગુરૂ છે. તેવામાં કેટલાક જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. સાથે આ રાશિઓને કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

મિથુન રાશિ

તમારા લોકો માટે શનિ દેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી કરિયર અને કારોબારના સ્થાન પર ગોચર કરી રહ્યાં છે. તેથી આ સમયે કામ-ધંધામાં તમારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન નવી ભાગીદારી અને વેપારમાં સફળતાની સંભાવના છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને કરિયરમાં આગળ વધી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર વરિષ્ઠોની નજર રહેશે અને તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. તો વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ

તમારા લોકો માટે શનિ દેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી બીજા ભાવ પર સંચરણ કરી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. સાથે માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થશે. કામકાજી લોકોએ નાણાકીય મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં, પરંતુ દરેક જગ્યાથી નફો થશે. જે લોકો પરિણીત છે તેના લગ્ન જીવનમાં ખુશી રહેશે. આ સમયે તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે. જેનાથી લોકો પ્રભાવિત થશે. આ સમયે તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.

મકર રાશિ

શનિ દેવનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શનિ દેવ તમારી રાશિથી ત્રીજા સ્થાન પર ભ્રમણ કરી રહ્યાં છે. આ સમયમાં તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અભ્યાસમાં સફળતા અને નવા કૌશલ શીખવામાં અનુકૂળ રહેશે. તમને ભાઈ-બહેનનો સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ સમયમાં તમે યાત્રાઓ કરશો તે લાભકારી સાબિત થશે. પરિવારજનો સાથે તમારા સંબંધમાં સુધાર જોવા મળશે. આ સમયે તમે વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Shani gochar 2025Shani Transit 2025

