શનિદેવ 2026માં આ રાશિઓ પર જોર કાઢશે, શનિના પ્રહારથી નહીં બચી શકે આ રાશિઓ!
જ્યોતિષમાં શનિની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. જો તમે શનિને ગમે તેવું કરો તો શનિ તમને લાંબા સમય માટે લાભ આપે છે એવું કહેવાય છે. દીર્ઘાયુ, કર્મ અને ન્યાયના દેવતા કોઈને કોઈ રીતે દરેક રાશિને પ્રભાવિત કરે છે.
શનિની તમામ ચાલોમાં શનિની સાડાસાતી ખુબ ખાસ ગણાય છે. શનિની સાડાસાતી 7 વર્ષની હોય છે. શનિની ઢૈય્યા અઢી વર્ષની હોય છે. સાડાસાતીમાં ચડતી સાડાસાતી, મધ્યમ અને ઉતરતી સાડાસાતી એમ ત્રણ ફેઝ હોય છે. ત્રણેય ફેઝ શનિ માટે ખાસ છે. શનિ સુખ દુખ, સફળતા નિષ્ફળતા, સ્વાસ્થ્ય, કાર્ય, લોઢું, તેલ, રોજગાર, સેવા અને જેલના પણ કારક છે. વર્ષ 2026માં શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. આ વર્ષે શનિની સાડાસાતીથી કઈ કઈ રાશિઓ પ્રભાવિત થશે તે જાણો.
શનિની સાડા સાતી અને ઢૈય્યા કેટલા વર્ષની અને કેટલા ફેઝ
કુંભ રાશિ માટે કેવું રહેશે 2026
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિદેવ પોતે છે. આ કારણે શનિદેવ ધનના મામલે સકારાત્મક પ્રભાવ સ્થાપિત કરશે. પરિવારમાં માંગલિક કાર્ય સંપન્ન કરાવશે પરંતુ પેટ અને પગની સમસ્યા, છાતી અને હ્રદય રોગની સમસ્યામાં વધારો કરી શકે છે. ઘરેલુ કાર્યોને લઈને તણાવ પણ ઉત્પન્ન થશે. માતાના સ્વાસથ્ય અંગે પણ તણાવ જોવા મળી શકે.
મીન રાશિ માટે કેવું રહેશે 2026
મીન રાશિ માટે માનસિક અસ્થિરતા અને માનસિક તણાવમાં વધારાની સાથે સાથે દાંપત્ય જીવન અંગે તણાવની સ્થિતિ પેદા કરશે. વધુ પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ ફળ ઓછું મળી શકે. પરાક્રમ અને પુરુષાર્થમાં જોકે વધારો પણ કરશે.
મેષ રાશિ માટે કેવું રહેશે 2026
મેષ રાશિ માટે શનિ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા અપાવનારા અને શત્રુઓ પર વિજય અપાવનારા બની શકે પરંતુ ખર્ચા વધારશે. વાણીની તીવ્રતામાં વધારો કરશે. પિતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા પેદા કરશે તથા દૂરની મુસાફરી કરાવી શકે, તણાવમાં વધારો પણ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ માટે વર્ષ કેવું રહેશે
સિંહ રાશિ માટે વર્ષ 2026માં વાણીની તીવ્રતામાં વધારો, કૌટુંબિક કાર્યો અંગે તણાવ, પરિશ્રમમાં અવરોધ, અભ્યાસમાં અવરોધ, સંતાન પ્રત્યે ચિંતાની સ્થિતિ પેદા કરશે પરંતુ અચાનક ધનલાભની સ્થિતિ પણ ઉત્પન્ન કરશે.
ધનુ રાશિ માટે કેવું રહેશે વર્ષ 2026
ધનુ રાશિ માટે છાતી કે હ્રદયની તકલીફમાં વધારો કરશે. માનસિક તણાવ, વૈચારિક મતભેદની સ્થિતિ પેદા કરશે. વાહન સંબંધિત ખર્ચ અને તણાવની સ્થિતિ પેદા કરશે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા પેદા કરશે પરંતુ શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરશે. કેસોમાં વિજયની સ્થિતિ બનશે.
