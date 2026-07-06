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શનિ વક્રી થતાં આ રાશિઓના ખુલશે ભાગ્યના દ્વાર! આ મહિનામાં આવશે મોટો બદલાવ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:29 PM IST

Shani Vakri Lucky Zodiac Sign: શનિ આ મહિને વક્રી થવાનો છે. વર્ષ 2026 માં શનિ માટે આ સૌથી મોટો ફેરફાર છે. શું શનિની વક્રી તમારી રાશિ પર અસર કરશે કે ફાયદો કરાવશે? ઘણા લોકોના મનમાં આ અંગે પ્રશ્નો છે. અહીં, અમે તમને જણાવીશું કે શનિની વક્રી તમારી રાશિમાં શું લાભ લાવશે અને તે તમારી રાશિ પર કેવી અસર કરશે.
 

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Shani Vakri Lucky Zodiac Sign: શનિની સાડા સાતી હેઠળ શનિની વક્રી રાશિના રાશિચક્ર માટે પણ સકારાત્મક તકો ઉભી કરી રહી છે. 27 જુલાઈથી શનિ તેની રાશિથી વિરુદ્ધ દિશામાં આગળ વધવાનું શરૂ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શનિ પાછળ અને આગળ વધે છે. આનો અર્થ એ છે કે શનિના ગોચર દરમિયાન, શનિ આગળ એક રાશિ અને વિરુદ્ધ દિશામાં એક રાશિ, જેમ કે મેષ અને કુંભ,ને અસર કરશે.   

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તમને તમારી મહેનતનું ફળ અને નફાની સંભાવના મળશે. શનિ તમને કેવી રીતે લાભ કરાવશે અને તમારી રાશિ માટે કયા યોગ બનશે તે વિશે અહીં વાંચો.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના ફાયદાકારક શક્યતાઓ લાવશે. તમને ફક્ત એક જ જગ્યાએથી નહીં પરંતુ અનેક સ્ત્રોતોમાંથી ફાયદો થશે. કામ પર તમારા માટે પ્રમોશનની શક્યતાઓ ઉભરી રહી છે. તમને અન્ય લોકો તરફથી આદર અને ટેકો મળશે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને તમારા માટે વસ્તુઓ સરળ બનશે. તમે અગાઉ વિવિધ રીતે જે બાબતો કરવાનું આયોજન કર્યું હતું તે આપમેળે આકાર લેશે.  

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મીન રાશિ: શનિની વક્રી મીન રાશિ માટે લાભ લાવશે. તમારા માટે નફાની શક્યતાઓ છે, અને આર્થિક રીતે, તમને આવકની સાથે નસીબ પણ મળવાની શક્યતા છે. એકંદરે, તમને શનિના વક્રીથી લાભ થશે. શનિના વક્રી સાથે, સાડાસાતી દરમિયાન શનિ તમારી મહેનત અને શિસ્તને લાભ આપશે.  

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મકર રાશિ : શનિની વક્રી ઘણી રાશિઓ માટે સકારાત્મક શક્યતાઓ ઉભી કરી રહી છે. તમને આવક અને રોકાણોમાંથી સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સારી તકો ઉભરી રહી છે. તમને નસીબ તમારી તરફેણ કરતું જોવા મળશે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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Shani Horoscope
Gujarati News
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