ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરમાં આ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, 30 વર્ષ બાદ શનિ બનાવશે પારવફુલ રાજયોગ, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ

Navpancham Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ન્યાયના દેવતા શનિ અને વેપારના દાતા બુધ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી રહી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

Updated:Nov 17, 2025, 11:43 AM IST

નવપંચમ રાજયોગ

1/6
image

નવગ્રહમાં શનિને મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જે એક રાશિમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે. તેવામાં તેની અસર 12 રાશિઓના જીવનમાં લાંબા સમય સુધી જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં શનિ એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે જેની પાસે સાડાસાતી અને ઢૈય્યાનો હક છે. દરેક વ્યક્તિએ જીવનમાં એકવાર જરૂર શનિના પ્રકોપનો સામનો કરવો પડે છે. શનિ એક રાશિમાં આશરે અઢી વર્ષ રહે છે. તેવામાં શનિને એક રાશિમાં બીજીવાર આવતા 30 વર્ષનો સમય લાગી જાય છે. શનિની સ્થિતિની વાત કરીએ તો અત્યારે ગુરૂની મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં ડિસેમ્બર મહિનામાં વૃશ્ચિક રાશિમાં બિરાજમાન બુધની સાથે સંયોગ કરી પાવરફુલ નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. તેવામાં કેટલાક જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. આ વિશ્લેષણ ચંદ્ર રાશિના આધાર પર કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

2/6
image

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 7 ડિસેમ્બરે બપોરે 10 કલાક 24 મિનિટ પર બુધ અને શનિ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર રહેશે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે.  

મિથુન રાશિ

3/6
image

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિ-બુધનો નવપંચમ રાજયોગ લાભદાયક રહેશે. આ રાશિની કુંડળીના દશમ ભાવમાં શનિ અને નવ ભાવમાં બુધ બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો માટે ડિસેમ્બરનો મહિનો સારો રહેશે. આ જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ થઈ શકે છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અધિકારી અને બોસ તમારા કામથી પ્રસન્ન થઈ શકે છે. તેવામાં આવનાર સમયમાં તમારૂ પ્રમોશન અને પગાર વધારો થઈ શકે છે. નવી નોકરીની તક મળી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં લાભનો યોગ જોવા મળી રહ્યો છે.

કન્યા રાશિ

4/6
image

આ રાશિના જાતકો માટે બુધ-શનિનો નવપંચમ રાજયોગ ભાગ્યશાળી રહી શકે છે. બુધ આ રાશિની કુંડળીના બીજા અને શનિ સાતમાં ભાવમાં રહેશે. વેપારમાં નવી દિશા મળી શકે છે. તમારૂ અટવાયેલું જીવન પાટા પર આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. દૈનિક આવકમાં આવતી મુશ્કેલી દૂર થશે. લગ્ન જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાનો અંત થઈ શકે છે. આ સિવાય જે જાતકોના લગ્નમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે, તેના માટે હવે શુભ સમય આવી ગયો છે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં લાભ મળશે. તમને નવી નોકરી મળી શકે છે. તમારી વાણીમાં ફેરફાર થશે, જેનાથી તમારી વાતચીતની ક્ષમતા સારી થઈ શકે છે.   

મીન રાશિ

5/6
image

આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં શનિ અને બુધ આઠમાં ભાવમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં આ બંનેના ગ્રહોના સંયોગથી બનેલો નવપંચમ રાજયોગ જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવી શકે છે. આવકમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. નોકરી બદલવા કે નવી નોકરી જોઈન કરવા માટે સારો સમય છે. ખોટા ખર્ચમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માનમાં વધારો થઈ શકે છે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળી શકે છે. મનમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ઉદાસી, થાક વગેરેમાંથી છૂટકારો મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનો અને મિત્રોનો સહયોગ મળી શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. આત્મ વિશ્વાસ અને પરાક્રમમાં વધારો થઈ શકે છે.  

6/6
image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

Shani gochar 2025Shani Vakri 2025

Trending Photos