ચાંદીના પાયે ચાલે છે શનિદેવ, 2027 સુધી આ રાશિવાળા રાજા જેવું સુખ ભોગવશે, પૈસાના ઢગલા કરાવશે!
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિ માર્ચ 2025માં મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરી ગયા હતા અને જૂન 2027 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આવામાં શનિ જે જાતકોની જન્મ રાશિથી 2, 5 કે 9માં ભાવમાં સ્થિત હોય તો ચાંદીનો પાયો બને છે. 2025માં શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરીને આ ભાવોમાં રહેનારા જાતકોને 2027 સુધી બંપર લાભ મળી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં નવગ્રહોમાં શનિ સૌથી વધુ ક્રૂર અને ગંભીર ગણાય છે. કારણ કે તે કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે. ક્રૂર હોવા છતાં તે સારું ફળ આપે છે. એવું કહેવાય છે કે શનિ જો કોઈ વ્યક્તિ પર પ્રસન્ન થાય તો તેનું ભાગ્ય પલટાઈ શકે છે અને સાધારણ વ્યક્તિને પણ મોટું સન્માન અપાવી શકે છે. ન્યાયના દેવતા શનિ સૌથી ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે અને એટલે લોકોએ જીવનમાં ક્યારેક તો ઢૈય્યા કે સાડાસાતીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. શનિ જ્યારે કોઈ રાશિમાં પ્રવેશ કરે તો ચાંદી, સોના, લોઢા અને તાંબાના પાયે સવાર થઈ પ્રવેશ કરે છે. તે ભાવ પ્રમાણે નિર્ધારિત થાય છે. તેની સ્થિતિ મુજબ શુભ કે અશુભ પરિણામ આપે છે. શનિનું રાશિ પરિવર્તન અને તે તમારી ચંદ્ર રાશિમાં કયા ભાવમાં સ્થિત છે તેના આધાર પર તેના પ્રભાવનું નિર્ધારણ થાય છે. શનિ હાલ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં છે. શનિ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરીને કેટલીક રાશિમાં ચાંદીના પાયે બિરાજમાન છે. જાણો કોને કરાવી શકે ફાયદો....
કુંભ રાશિ
શનિ કુંભ રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે, જેનાથી કુંભ રાશિના જાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે અને નોકરીયાતોને વિશેષ લાભ મળશે. બેરોજગારોને રોજગારના યોગ છે અને વર્ષ 2027 સુધી તમારે કામથી વંચિત રહેવું પડશે નહીં. મોટો નફો થઈ શકે. પદોન્નતિ અને પગાર વધારાના યોગ છે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. સરકારી કાર્યોમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે.
કર્ક રાશિ
શનિ કર્ક રાશિના નવમ ભાવમાં રહેશે જેનાથી આ રાશિવાળા માટે ચાંદીનો પાયો લાભકારી નીવડી શકે છે. નોકરીયાતોને પદોન્નતિ, પગાર વધારા અને ઈન્ક્રીમેન્ટ મળવાના યોગ છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ કે કરિયર માટે વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી અડચણો દૂર થશે અને દરેક કાર્યમાં સફળતા મળશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બની શકે છે. નવમ ભાવમાં શનિ અને અષ્ટમ ભાવમાં રાહુની સ્થિતિના કારણે તમારા પ્રયત્નોનો ભરપૂર લાભ મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શનિ આ રાશિના પાંચમા ભાવમાં રહેશે. જેનાથી ચાંદીનો પાયો બનવાથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આત્મચિંતન કરીને તમે તમારામાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકશો. પરિવાર સાથે સારો સમય વીતશે અને પૂર્વમાં કરાયેલા પ્રયત્નોનું ફળ મળશે. પદોન્નતિ અને પગાર વધારાના યોગ બનશે. વિદેશ યાત્રા સંબંધિત અડચણો દૂર થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને તમે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશો. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. વાહન, સંપત્તિ જેવી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે.
