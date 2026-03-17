ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો21 માર્ચે શનિ બદલશે ચાલ, આ 3 રાશિઓનું રાતો-રાત બદલાશે ભાગ્ય, ખુલશે પ્રગતિનો માર્ગ !

21 માર્ચે શનિ બદલશે ચાલ, આ 3 રાશિઓનું રાતો-રાત બદલાશે ભાગ્ય, ખુલશે પ્રગતિનો માર્ગ !

Shani Nakshatra Gochar: કર્મ આપનાર શનિ દેવ પોતાનો માર્ગ બદલવાનો છે. નક્ષત્રની સ્થિતિનો આ ફેરફાર ખાસ કરીને ત્રણ રાશિના લોકો માટે રાહત અને પ્રગતિના સંકેતો લાવી રહ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સ્વાસ્થ્ય, કારકિર્દી અને નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થવાની શક્યતાઓ છે.
 

Updated:Mar 17, 2026, 02:51 PM IST

Shani Nakshatra Gochar: વૈદિક જ્યોતિષમાં, શનિને કર્મ અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. 21 માર્ચે, શનિ તેના માર્ગમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યો છે, જે ઘણી રાશિઓને અસર કરશે. શનિ હાલમાં દેવતાઓના ગુરુ ગુરુની રાશિ મીનમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. શનિની ગોચર ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા સ્થાનમાં છે. શનિની ગોચરમાં આ ફેરફાર કેટલીક રાશિઓ માટે રાહત અને નવી શક્યતાઓનો સંકેત આપે છે. જો કે, વ્યક્તિગત કુંડળીના આધારે અસર બદલાઈ શકે છે.   

કર્મ આપનાર શનિનો માર્ગ અત્યંત શુભ અને આર્થિક રીતે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. શનિ સૌથી ધીમી ગતિનો ગ્રહ છે અને લગભગ અઢી વર્ષ સુધી એક રાશિમાં રહે છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, શનિ હાલમાં મીન રાશિમાં છે અને 21 માર્ચે સાંજે 4 વાગ્યે ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે, જેને આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ પણ માનવામાં આવે છે.  

શનિ 17 એપ્રિલ સુધી ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા તબક્કામાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, શનિ પણ અસ્ત સ્થિતિમાં રહેશે, જેના કારણે તેનો પ્રભાવ વધુ મહત્વપૂર્ણ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિની ચાલમાં આ ફેરફાર ખાસ કરીને તે લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે જેઓ શનિની સાડે સાતી, ઢૈય્યા અથવા મહાદશાના પ્રભાવ હેઠળ છે.  

સિંહ રાશિ: શનિની નક્ષત્રમાં પરિવર્તન આ જાતકો માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે. સિંહ રાશિ માટે, શનિ આઠમા ભાવમાં સ્થિત છે, જે ઉતાર-ચઢાવનું ઘર માનવામાં આવે છે. જો કે, પરિસ્થિતિઓમાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભના સંકેતો છે. તમને પરિવાર સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે, અને તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થવાની અપેક્ષા છે.  

મેષ રાશિ: શનિની ચાલમાં આ ફેરફાર આ લોકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિ મેષ રાશિ માટે બારમા ભાવમાં છે, અને સાડે સાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ પરિવર્તન સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી રાહત લાવી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાઓ હળવી થશે, અને નાણાકીય લાભની તકો ઊભી થઈ શકે છે. દેવાથી મુક્તિ મળવાની પણ શક્યતા છે.  

ધનુ રાશિ: શનિની નક્ષત્રમાં પરિવર્તન આ જાતકો માટે રોકાણની સારી તકો લાવશે. ધનુ રાશિ માટે, શનિ ચોથા ભાવમાં છે, અને ઢૈય્યાનો પ્રભાવ ચાલુ છે. શનિમાં આ પરિવર્તન વ્યવસાયમાં અવરોધો દૂર કરી શકે છે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે, અને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને લાભ થશે, અને ઇચ્છિત સ્થાન પર ટ્રાન્સફરની શક્યતાઓ બની શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

