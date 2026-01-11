ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

20 જાન્યુઆરીએ શનિ પોતાના જ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ 3 રાશિઓના બેંક બેલેન્સમાં થશે વધારો!


Shani Nakshatra Parivartan: 20 જાન્યુઆરીએ શનિદેવ પોતાના નક્ષત્ર, ઉત્તરાભાદ્રપદમાં પ્રવેશ કરશે. વર્ષની શરૂઆતમાં આ પરિવર્તન અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ ત્રણ રાશિઓના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે અને તેમને કારકિર્દી, સંપત્તિ અને સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર લાભ લાવશે.
 

Updated:Jan 11, 2026, 08:49 PM IST

Shani Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક લોકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન પછી, આ ત્રણ રાશિના લોકોને કારકિર્દી, નાણાકીય અને સ્વાસ્થ્યના મોરચે નોંધપાત્ર લાભ થશે. 

મિથુન રાશિ: કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ મિથુન રાશિના લોકો માટે શનિની નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ છે. તમને કામ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળવાની શક્યતા છે. તમારું બેંક બેલેન્સ વધશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને ટૂંક સમયમાં કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ ફાયદો થશે. કૌટુંબિક મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં લાભ થવાના સંકેતો છે. તમારા પિતા સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ મિથુન રાશિ માટે આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સારું માનવામાં આવે છે.  

મકર રાશિ: શનિની આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકો માટે પણ ફાયદાકારક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ માટે નવી તકો મળી શકે છે. આવકમાં સુધારો થશે. તમારી પાસે આવકના અનેક સ્ત્રોત હોઈ શકે છે. વિદેશ સંબંધિત કામથી નફો થવાની શક્યતા છે. તમારા ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ પણ મદદરૂપ સાબિત થશે.

કર્ક રાશિ: આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકોના ભાગ્યને મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે. તમારી રાશિમાં નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા કામ આગળ વધશે. તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. વિદેશ યાત્રા સહિત મુસાફરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. તમને કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારા પરિણામ મેળવી શકે છે, અને વિદેશ શિક્ષણના તેમના સપના પણ સાકાર થઈ શકે છે. ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગોમાં ભાગ લેવાની શક્યતા છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

