સીધું ભ્રમણ કરશે શનિ, નોકરી કરનારા આ 4 રાશિના લોકોનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Shani Margi: જ્યોતિષશાસ્ત્ર સૂચવે છે કે શનિની સીધી ગતિ કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ લાવશે. ચાર રાશિવાળાઓને, ખાસ કરીને વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને લાભ થશે.
 

Updated:Sep 28, 2025, 09:47 PM IST

Shani Margi: કર્મ આપનાર, શનિ, હાલમાં મીન રાશિમાં વક્રી છે. 28 નવેમ્બરથી, શનિ વક્રી થશે. શનિ એક એવો ગ્રહ છે જે દર અઢી વર્ષે રાશિ બદલે છે. જોકે, આ સમય દરમિયાન, શનિની ચાલ અને નક્ષત્રો બદલાય છે. 138 દિવસ સુધી વક્રી રહ્યા પછી, શનિ 28 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સીધી અને સીધી ભ્રમણ કરશે.  

શનિ 28 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ સવારે 9:20 વાગ્યે સીધુ ભ્રમણ કરશે. શનિની સીધી ગતિ ઘણી રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર કરશે. ખાસ કરીને નોકરી કરતા લોકો રાજાઓની જેમ જીવશે. ચાલો જાણીએ કે શનિની સીધી ગતિથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ: શનિની સીધી ચાલ વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ પરિણામો પણ લાવશે. આ સમય દરમિયાન ભાગ્ય તમારી તરફેણ કરશે. નાણાકીય શક્તિ મજબૂત થઈ શકે છે, અને તમારા કાર્યસ્થળમાં તમારી સ્થિતિ, પ્રતિષ્ઠા અને માન વધશે.

તુલા રાશિ: તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં શનિની સીધી ચાલ તમારા કાર્યમાં સફળતા લાવશે. આ ઘર સખત મહેનત સાથે સંકળાયેલું છે. તેથી, તુલા રાશિના જાતકોને આ સમય દરમિયાન તેમની મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. તમે તમારા ખંત અને પ્રદર્શન દ્વારા ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકશો.  

સિંહ રાશિ: શનિ તમારા આઠમા ભાવમાં સીધી ભ્રમણ કરશે, જેનાથી વિપ્રીત રાજયોગ બનશે. સિંહ રાશિના જાતકોને આ યોગથી ઘણા ક્ષેત્રોમાં ફાયદો થશે. વિપ્રીત રાજયોગની રચના સિંહ રાશિના જાતકો માટે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષો અને સમસ્યાઓમાંથી રાહત આપશે. શનિનો પ્રભાવ કર્મભાવમાં રહેશે, જેનાથી નોકરી અને વ્યવસાયમાં અસાધારણ લાભ થશે.  

મિથુન રાશિ: શનિની સીધી ચાલ મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ પ્રભાવશાળી સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. કારકિર્દીની સારી સંભાવનાઓ ઉભરી આવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે આ સમય શુભ સાબિત થશે. કામ પર મોટી જવાબદારી સ્વીકારી શકાય છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

