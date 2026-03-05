13 માર્ચે શનિ થશે અસ્ત, સાડાસાતીથી મળશે રાહત, આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ !
Shani Asta 2026: 13 માર્ચે શનિની અસ્ત થશે, જે બધી રાશિઓને અસર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિની અસ્ત કેટલીક રાશિઓને રાહત અને લાભ આપી શકે છે. ખાસ કરીને આ ત્રણ રાશિના લોકો માટે, આ સમય તેમના કારકિર્દી, નાણાકીય અને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે.
Shani Asta 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શનિને એવા ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે વ્યક્તિના કાર્યોનું ફળ આપે છે. તે સૌથી ધીમી ગતિવાળા ગ્રહોમાંનો એક છે અને લગભગ અઢી વર્ષ સુધી એક રાશિમાં રહે છે. આ કારણે તેનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહે છે. હાલમાં, શનિ મીન રાશિમાં છે અને 2 જૂન, 2027 સુધી ત્યાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શનિ વક્રી, પ્રત્યક્ષ અને ક્યારેક અસ્ત અને ઉદયની સ્થિતિમાં રહેશે.
દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, શનિ શુક્રવાર, 13 માર્ચ, 2026ના રોજ સાંજે 7:13 વાગ્યે મીનમાં અસ્ત થશે. લગભગ 40 દિવસ અસ્ત રહ્યા પછી, તે બુધવાર, 22 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે 4:49 વાગ્યે ફરીથી ઉદય કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે શનિ અસ્ત થાય છે, ત્યારે તેની કઠોર અસરો થોડી ઓછી થાય છે. પરિણામે, આ સમય દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને રાહત અને લાભ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: આ સમયગાળો વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ઘણી રીતે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. શનિ તમારા પાંચમા ભાવમાં અસ્ત થશે, જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થશે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિની તકો શક્ય છે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ શક્ય છે. ઉદ્યોગપતિઓને નવા ઓર્ડર અથવા સોદા મળી શકે છે. જો કે, અભ્યાસ અને બાળકો સંબંધિત કેટલીક ચિંતાઓ વધી શકે છે, તેથી આ ક્ષેત્રોમાં બેદરકારી ટાળો. ખર્ચાઓ પર પણ ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, શનિનું અસ્ત રાહત સાબિત થઈ શકે છે. શનિ તમારી કુંડળીના બારમા ભાવમાં અસ્ત થશે, જ્યાં સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો પહેલાથી જ ચાલી રહ્યો છે. આનાથી ખર્ચ પર નિયંત્રણ આવી શકે છે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં ધીમે ધીમે સુધારો થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળવાના સંકેતો પણ છે. વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશમાં કામ કરવાથી સફળતા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. જો કે, વિવાદોથી દૂર રહેવું અને કામ પર સતર્ક રહેવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, શનિની અસ્ત મિશ્ર અસરો હોઈ શકે છે, પરંતુ એકંદરે, લાભના સંકેતો છે. શનિ તમારા બીજા ભાવમાં અસ્ત થશે, અને સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે, અને તમારી મહેનત ફળ આપી શકે છે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન તમારી વાણી કઠોર બની શકે છે, જે સંબંધોમાં તણાવ પેદા કરી શકે છે. તેથી, વિચારપૂર્વક બોલવું અને તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.
