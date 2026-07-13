Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /શનિની ઊંધી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આવનારા 138 દિવસ આ 4 રાશિના જાતકોએ ફૂંકી-ફૂંકીને મૂકવા પડશે પગ !

શનિની ઊંધી ચાલ વધારશે મુશ્કેલીઓ! આવનારા 138 દિવસ આ 4 રાશિના જાતકોએ ફૂંકી-ફૂંકીને મૂકવા પડશે પગ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:58 AM IST

Shani Vakri 2026: શનિ 27 જુલાઈ, 2026થી વક્રી થશે અને 11 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. આ વક્રી ગતિ બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ મેષ, કર્ક, મકર અને મીન રાશિના લોકોએ ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. 
 

1/7

Shani Vakri 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિની ગતિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ન્યાયના દેવતા અને કર્મના દાતા માનવામાં આવતા, શનિ ટૂંક સમયમાં પોતાનો માર્ગ બદલવા જઈ રહ્યો છે. 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ, શનિ વક્રી થશે, એટલે કે તે ઉલટી ગતિ કરશે. શનિની આ વક્રી સ્થિતિ આગામી 137 દિવસ, 11 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી રહેશે.  

2/7

જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, જ્યારે પણ કોઈ ક્રૂર અથવા ધીમી ગતિનો ગ્રહ વક્રી થાય છે, ત્યારે તેની અસરો અત્યંત તીવ્ર હોય છે. શનિની વક્રી ગતિ તમામ 12 રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય દરમિયાન ચાર રાશિઓ છે જેમને ખાસ કરીને સાવધ રહેવાની જરૂર છે. આ રાશિઓને નાણાકીય, માનસિક અને શારીરિક મોરચે નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ અશુભ રાશિઓ કઈ છે.  

3/7

મીન રાશિ: મીન રાશિના લોકો હાલમાં શનિની સાડાસાતીના સૌથી પીડાદાયક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, બીજો તબક્કો. શનિની વક્રી ગતિ તેમના માટે માનસિક રીતે પરેશાન કરશે. દરેક કાર્યમાં તમને અનિચ્છનીય વિલંબ અને અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. ચાલી રહેલ કાર્ય છેલ્લી ક્ષણે વિક્ષેપિત થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ અનિદ્રા અને અજાણ્યો ભય પેદા કરશે. આ સમય દરમિયાન કોર્ટ કેસોથી દૂર રહો. રોકાણ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી.

4/7

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, શનિની વક્રી ગતિ નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક ઉથલપાથલનું કારણ બની શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો અચાનક કામના દબાણમાં વધારો અનુભવશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે, જે તમારી નોકરીને જોખમમાં મૂકી શકે છે. કોઈપણ નવા વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો, કારણ કે તમારા પૈસા ફસાઈ શકે છે. દલીલોથી દૂર રહો.  

5/7

મકર રાશિ: મકર રાશિના લોકો શનિની સાડાસાતીના અંતિમ તબક્કાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. વક્રી તબક્કા દરમિયાન, શનિ તમને ગંભીર કસોટીમાં મૂકી શકે છે. નફાકારક લાગતા વ્યવસાયિક સોદા અચાનક અટકી શકે છે. ભાગીદારીમાં છેતરપિંડી થવાની સંભાવના છે. બચાવેલા પૈસાનો ખર્ચ થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપો, કારણ કે તે પાછા મળવાની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો.  

6/7

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકો પહેલાથી જ શનિની ધૈય્ય (સૂર્ય પ્રેરિત ધૈય્ય)ના પ્રભાવ હેઠળ છે, અને શનિની વક્રી ગતિ તેમની મુશ્કેલીઓને વધુ વધારી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે અચાનક, નોંધપાત્ર ખર્ચનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જે તમારા બજેટને સંપૂર્ણપણે વિક્ષેપિત કરી શકે છે. પરિવારમાં કોઈ મુદ્દાને લઈને વિવાદો ઉભા થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખાસ સાવધાની રાખો. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો; ઈજા થવાનું જોખમ છે.

7/7

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
shani vakri 2026
Gujarati News
saturn retrograde effects zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વાદળા કેમ ગાયબ થયા? અંબાલાલે જણાવ્યું કારણ! તારીખો સાથે જણાવ્યું ક્યારે પડશે ધોધમાર
gujarat weather forecast48 min ago
2
Bangkok59 min ago
3
hair fall1 hr ago
4
Tehran Air strikes1 hr ago
5
Gandhinagar Na Kavadava2 hrs ago